Как проходил в Барнауле первый День города в 1980 году

Заведующая отделом культуры Барнаульского горисполкома Валентина Доброумова была одним из непосредственных организаторов празднования первого Дня города в Барнауле. В честь 290-летия краевой столицы мы попросили Валентину Егоровну вспомнить о том знаковом для города событии.

Совсем новое дело

— Жители Барнаула 40 лет назад особенно не задумывались, сколько лет городу, в котором они живут. Но краеведы вели свое летоисчисление и заблаговременно проинформировали городские власти в лице Анатолия Ивановича Мельникова о том, что в 1980 году Барнаулу исполнится 250 лет. Анатолий Иванович использовал этот факт очень емко и мощно, благодаря чему появилось Постановление Совета Министров СССР к 250-летию Барнаула. Думаю, что не каждый более крупный город может похвастаться чем-то подобным. В Постановлении было обозначено много позиций по строительству, благоустройству, культуре, здравоохранению и т. д. Был создан оргкомитет из восьми рабочих секций, которые занимались подготовкой празднования юбилея.

К 1980 году в Барнауле были построены и капитально отремонтированы дороги по проспектам Красноармейскому и Социалистическому, улицам Полевой, Титова, Георгиева и другим. Высажено более 19 тысяч деревьев, 83 тысячи кустарников, разбито 22 гектара газонов. К юбилейной дате успели построить ряд значимых для города объектов: гостиницу «Барнаул», плавательный бассейн «Обь», ипподром, крытый рынок, мост через Барнаулку по проспекту Ленина, речной вокзал, Дом быта, ДК моторного завода, пять фонтанов. Знаменитый ныне памятник изобретателю Ивану Ползунову перед зданием политехнического института также открыли к юбилею Барнаула.

Для нас это было совсем новое дело. Во-первых, чтобы пригласить людей, нужны были афиши. Типографии того времени могли печатать только в черно-белом цвете. Я полетела в Ленинград, и Худфонд города с использованием метода шелкографии разработал для нас два вида афиш. Скажу честно, ожидала большего, чем получила, но для Барнаула это была новинка – афиша в трех цветах.

Главную задачу, которую поставил городскому отделу культуры Анатолий Иванович Мельников – барнаульцев надо удивлять. Мы поинтересовались у соседних регионов, как проводят такие праздники, нам рекомендовали артиста Москонцерта Олега Милявского, который для многих городов писал сценарии. Он же занимался и приглашением бригады артистов, среди которых были Екатерина Шаврина, Александр Масляков, Николай Озеров. А в наши задачи входила организация массовки, обрамление праздника своими творческими коллективами.

Три концерта

День празднования 250-летнего юбилея был назначен на 15 августа 1980 года, собрать в это время артистов очень непросто. К тому же не было ни хоров, ни духового оркестра. А нам предстояло организовать торжественное заседание в драмтеатре с небывалым концертом и два праздника на стадионе «Динамо» в 11 и в 14 часов, чтобы вместить всех желающих по бесплатным билетам.

За полтора месяца мы создали школу танцев, все танцевальные коллективы приходили на репетиции на стадион, мы их даже бесплатно кормили. Всю эту работу выполнял Николай Петрович Сингач – балетмейстер, профессор кафедры хореографии Алтайского государственного института культуры. На его же плечи легла подготовка зрительской трибуны, на которой одетые в белую форму жители города «писали» красными флажками «Барнаул», «Поздравляем», «250» и т.д. Это был адский труд, поверьте, но очень зрелищный и захватывающе красивый. Элемент этот мы, честно говоря, подсмотрели на московской Олимпиаде. В представлении участвовали около 1000 спортсменов и танцоров.

Открывала праздничную программу «Родина-мать» Римма Маркова, народная артистка Советского Союза, которую по периметру стадиона провезли на открытой машине.

Первый фейерверк

С первого Дня города у барнаульцев появилась традиция чествовать молодоженов. В 1980 году городской ЗАГС для этой цели отобрал порядка 25 пар, расписавшихся 14 августа. И их также провезли перед трибунами зрителей, нарядных, счастливых, радостных.

В начале 1980 года городские власти поручили подсчитать количество жителей Барнаула к августу. От этого зависел статус нашего города. Взяв за основу данные переписи населения за 1979 год, собирали по отделам и комитетам, учреждениям и организациям данные, приплюсовали население всех пригородных территорий и пришли к выводу, что в августе должен родиться юбилейный барнаулец. В одном из роддомов в ночь с 14 на 15 августа осталась дежурить Анна Васильевна Добрикова, заместитель председателя горисполкома, которая ждала, когда родится первый малыш. Им оказался Ваня Буздалин. Его мама медсестра, папа – рабочий Алтайского завода агрегатов. Отца пригласили на юбилей и вручили ему коляску. К слову, через семь лет на очередном Дне города мы пригласили Ваню на стадион и подарили уже набор первоклассника. 15 августа 2020 года Ване исполнилось 40 лет, и очень хотелось бы его снова увидеть на юбилее города.

Были гуляния в городских парках, на ВДНХ разместили отличную выставку, библиотеки и музеи подготовили свои мероприятия. Еще одним сюрпризом, тщательно подготовленным Анатолием Ивановичем Мельниковым, стал Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении столицы Алтайского края орденом Октябрьской Революции.

Впервые в Барнауле в день 250-летнего юбилея готовился фейерверк. Все «снаряды» делали вручную. Я несколько ночей не спала, думая, а ну как рванет в руках у кого-нибудь? Меня успокаивали, но до самого вечера я так и тряслась. Смотреть на фейерверк пришли, думаю, больше половины барнаульцев. Его делали на железнодорожном стадионе, а зрители растянулись от гостиницы Барнаул до площади Октября. Всего было 25 залпов.

Готовили всем миром

Мельников нас сильно не хвалил, а нас всего было пятеро в отделе. Мы контролировали, шили, встречали, провожали: я, Тамара Лещук, Людмила Титова, Людмила Самсонова и Мария Полякова. Праздник наш, по отзывам гостей, очень понравился, а их было много: руководство города и края, почетные граждане Барнаула, Герои Соцтруда, гости из Москвы, городов Сибири, а также из Монголии.

В общей сложности я подготовила 17 дней рождения Барнаула. На стадионе «Динамо» этот праздник проводился трижды, а потом перешли на площадь Сахарова.