Девять общеобразовательных школ края стали победителями конкурса на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере общего образования

В том числе финансовую поддержку на реализацию проектов получат барнаульские школы № 52 и № 53.

Алтайские школы получат материальную поддержку после победы в трех номинациях. Так, барнаульская средняя школа № 52 завоевала серебро в борьбе за лидерство среди школьных перспективных проектов. Ее обогнала Тяхтинская средняя школа (Кытмановский район), а замкнула тройку бийская общеобразовательная школа № 21. В очном туре состязания директор барнаульского общеобразовательного учреждения Татьяна Пономарёва представила инициативу по теме «Цифровая образовательная площадка «Дистант52.ру».

— В 2019/2020 учебном году там разработали собственную электронную образовательную площадку для организации работы школы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в удаленном режиме с применением дистанционных образовательных технологий, — рассказывают в городском комитете по образованию. – В начавшемся учебном году учреждение продолжает использовать ресурсы этой цифровой площадки, чтобы повысить образовательные результаты учеников, испытывающих трудности в обучении.

На полученные 250 тыс. руб. СОШ № 52 планирует приобрести новый сервер и модернизировать локальную сеть.

Городская средняя общеобразовательная школа № 53 с углубленным изучением отдельных предметов выиграла аналогичную сумму – тоже стала второй в номинации «Школьный проект организации индивидуальной проектной деятельности обучающихся в условиях реализации федерального государственного стандарта основного общего образования». В тройке лидеров также Бобровская средняя школа (Первомайский район) и Сростинская средняя школа имени Василия Шукшина (Бийский район).

— Средства мы направим на приобретение токарно-фрезерного станка с числовым программным управлением, – сообщают в барнаульской школе. – Это позволит развить у учеников профессиональные компетенции, которые в будущем станут основой для профессионального самоопределения.

За пределами Барнаула, но в черте агломерации еще две школы стали грантополучателями, обе из Павловского района.

Восемь барнаульских школ в этом году претендовали на победу в конкурсе грантов Губернатора Алтайского края в сфере общего образования.