Барнаульцы могут пройти бесплатное обследование на кардиовизоре

В Алтайском крае сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает около трети взрослого населения. Как избежать проблем с главным мотором организма? В канун Всемирного дня сердца этот вопрос обсудили в Барнауле в Краевом центре медпрофилактики.

Болезни системы кровообращения в регионе по распространенности не превышают среднестатистических российских показателей.

— Практически миллион жителей Алтайского края страдают гипертонической болезнью, диагноз – ишемическая болезнь сердца – поставлен порядка 500 тыс. пациентов. Это две основные кардиологические проблемы, – отмечает заместитель главного врача Алтайского краевого кардиодиспансера Елена Никулина.

В последнее время в регионе регистрируется снижение смертности от инфаркта миокарда. Это происходит благодаря системному подходу.

— В течение двух лет на территории Алтайского края действует приказ, согласно которому все пациенты с острым коронарным событием – инфарктом миокарда и стенокардией – направляются к нам в кардиодиспансер для оказания высокотехнологичной кардиологической помощи. Все бригады «скорых» оснащены дистанционной системой. Кардиологическому больному в любой точке Алтайского края делается электрокардиограмма, которая передается дистанционным способом в диспансер. В круглосуточном режиме у нас работают три консультирующих врача-кардиолога, которые помогут расшифровать кардиограмму и определить наличие или отсутствие у пациента острого коронарного события, – рассказывает эксперт.

С 5 сентября краевой кардиоцентр открыт для плановых кардиологических больных.

— Мы работаем с условием соблюдения всех правил эпидемиологической безопасности. Помощь осуществляется, система удаленной регистратуры обеспечена нашими талонами, запись осуществляется на две недели вперед. Отделение острого инфаркта миокарда не прекращало принимать пациентов, при необходимости плановые пациенты также госпитализируются. Восстановил работу дневной стационар. Сейчас наши подразделения переведены на интенсивный график в рамках многолетней практики, – подчеркнула Никулина.

Одна из причин возникновения острых сердечных болезней – чрезмерное употребление алкоголя.

— Правильный образ жизни, избавление от вредных привычек – большой вклад в здоровье, – отмечает заместитель главного врача по медицинской части краевого наркологического диспансера Татьяна Муранова.

Врач общей практики Ольга Егель ведет прием пациентов в Краевом центре медпрофилактики.

— Одно из важных обследований, которые мы проводим бесплатно для жителей региона, – расширенная электрокардиограмма на кардиовизоре. Исследование на доклиническом уровне позволяет судить о каких-либо изменениях, которые еще не приняли клинический характер. Нередко бывает, что человек еще не ощущает никаких симптомов, а мы уже можем распознать нарушения ритма, еще какие-либо проблемы, и предупредить о них пациента. Даем направление на дальнейшие обследования и рекомендации.

А рекомендации для всех остаются актуальными всегда: поддерживайте здоровье организма, больше времени проводите в движении и берегите сердце!