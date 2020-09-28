В Барнауле работает квест с виртуальной реальностью «Знаменосцы Победы»

Перенестись в прошлое, побывать на крыше Рейхстага и самостоятельно водрузить на него знамя стало возможным в квест-комнате, которую открыли на базе ТЦ «Пионер».

В виртуальном Берлине

Квест-комната «Знаменосцы Победы» посвящена всем группам, штурмовавшим Рейхстаг. На слуху только сержант Егоров и младший сержант Кантария, но не они одни несли красные знамена и не они одни отбивались от врага там, в сердце Берлина.

Всем желающим барнаульцам предоставлена возможность увидеть воссозданные события с 30 апреля по 2 мая 1945 года и даже принять в них непосредственное участие. Это абсолютно безопасно: нужно только надеть шлем виртуальной реальности – и ты уже не в торговом центре, а на верхнем этаже Рейхстага. В разбитых окнах – клубы дыма над военным Берлином.

Тех, кто ни разу не был в виртуальной реальности, предупреждаю: может немного укачивать. Это происходит, когда ваш персонаж движется, а вы оглядываетесь по сторонам. Кроме того, может понадобиться поддержка, если вы боитесь высоты, ведь придется пройти по кромке крыши и взобраться на монумент. А вот погрешности зрения здесь совсем не мешают.

Когда наблюдаешь за человеком, погруженным в виртуальный Берлин, кажется, что он только стоит на одном месте и сосредоточенно оглядывается. На самом деле в это время он управляет своим персонажем – но делать это приходится исключительно зрительно. Движения ваших рук не влияют на прохождение квеста, зато вы можете двигать предметы одним лишь взглядом. Эта особенность обусловлена техническим оснащением проекта. Всплывающие подсказки указывают игроку на основные точки, куда он может пройти, и выдают задания, которые нужно выполнить. Оступиться, упасть с крыши, уронить знамя, попасть под пули или убежать назад невозможно. Сражаться ни с кем не надо – в дыму войны людей не видно. От этого становится менее страшно. Впрочем, эмоции все равно очень яркие.

— Это были незабываемые ощущения – оказаться в теле знаменосца, попытаться прочувствовать, каково им было, – делится впечатлениями Сергей Орешков, волонтер, администратор квест-комнаты. – Со всех сторон слышны выстрелы, очень страшно, особенно когда ты находишься на крыше здания: оно высокое и постоянно рушится. Я даже представить не могу, каково испытывать это в реальной жизни! Меня поражает боевой дух солдат, которые не боясь ничего шли водружать эти знамена, чтобы увековечить подвиг народа.

Как это было

Стоя на куполе виртуального Рейхстага, можно оглядеться и увидеть в разных местах здания серые силуэты флагов, развевающихся на ветру. Если задержать взгляд на каком-либо из них, полотнище краснеет, а перед глазами появляется личное дело того, кто это знамя водрузил, с фотографиями, наградными листами, информацией о солдатах и боевых группах. Среди знаменосцев есть и наши земляки.

Николай Агеенко, уроженец Мамонтовского (ныне Романовского) района Алтайского края, возглавлял небольшую группу, которая вместе с атакующими подразделениями 150-й стрелковой дивизии пошла на штурм Рейхстага. Капитан Агеенко и двое его бойцов были серьезно ранены, а последний из знаменной группы, сержант Япаров, одним из первых достиг Рейхстага и прикрепил флаг 86-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады к одной из колонн парадного входа.

К верхним этажам с боем прорвался Пётр Кагыкин, уроженец Крутихинского района. 30 апреля 1945 года в составе сформированной из добровольцев штурмовой группы майора Бондаря он водрузил знамя Победы на верхней части здания – в центре скульптурной группы «Германия».

Позже Михаил Бондарь описал этот эпизод в мемуарах: «Перескакивая сразу через две-три ступеньки, вырываемся наверх. Еще несколько витков – и нашему взору открывается купол Рейхстага… Сам по себе купол ничего особенного не представлял. Это металлический каркас с сохранившимися кое-где стеклами. В центре его зияла дыра – след от бомбы».

Точно такой же вид открывается нам в виртуальной реальности в квест-комнате.

Узнать и записать

Посетители могут не только расширить свои познания о Великой Отечественной войне, но и подать информацию на поиск сведений о ветеране или разместить имеющуюся информацию о нем в базе «Бессмертного полка России». Волонтеры квест-комнаты проконсультируют в поиске информации о ветеранах и окажут помощь в этом деле.

Екатерина Четошникова, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, член Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк России», уточняет:

— Проект «Знаменосцы Победы» – это инициатива Общероссийского движения «Бессмертный полк России» в рамках Года Памяти и Славы. Всего таких виртуальных комнат было изготовлено 14 – для тех регионов, откуда родом были знаменосцы. До 17 октября она будет находиться в ТЦ «Пионер», а затем ее можно будет посетить на других мероприятиях в Барнауле.

30 апреля 1945 года над Рейхстагом было водружено Красное знамя Победы. Его несла группа из трех бойцов, возглавляемая старшим сержантом Ивановым. Иванов получил смертельное ранение при прорыве к верхним этажам здания. Но сержант Егоров и младший сержант Кантария, которых прикрывали их однополчане, смогли водрузить штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. 2 мая он был перенесен на купол Рейхстага.