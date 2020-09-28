В Барнауле поставили первую прививку от коронавируса

Противоковидная прививочная кампания стартовала: в городской поликлинике № 1 поставили первую вакцину от коронавируса. Ее получателем стала главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Историческая для региона противоковидная прививочная кампания стартовала. Эпидемиологу Ирине Переладовой поставили вакцину «Спутник Ви», разработанную в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Препарат создан с помощью генетической инженерии.

Первая партия поступила в регион в небольшом количестве – всего 42 дозы. Одна из причин этого – препарат достаточно прихотлив и требует особых условий хранения – практически 20-градусного мороза. Для достижения требований в городскую поликлинику № 1 было закуплено специальное охлаждающее медоборудование. Необходимая холодовая цепочка соблюдена.

Историческое для региона событие прошло без сучка без задоринки.

Ирина Переладова встретила процедуру с улыбкой.

— Все. Прививочная кампания открыта, – констатировала она после того как вакцина была поставлена.

Препарат – комплексный, то есть вводится пациенту в два этапа. Второй, финальный, компонент введут здесь же, ровно через 21 день. Ближайшие три недели Ирина Переладова будет вести дневник наблюдений за своим здоровьем, чтобы оценить действие прививки и побочные эффекты.

Помимо нее в числе первых вакцину получат специалисты системы здравоохранения, которые пройдут строгий отбор. Главное условие – они не должны были переболеть коронавирусом.

Сейчас в регион ожидается поставка более 2000 доз вакцины. Они также предназначены для медработников.

На 2021 год анонсирована другая вакцина, прошедшая клинические испытания и более простая в хранении и транспортировке. Именно она пойдет на массовую иммунизацию населения.

Продолжается вакцинация против гриппа. По данным на минувший четверг, привито 497,8 тыс. человек, что составляет 40,7% от запланированного количества. В краевой столице темпы иммунизации чуть выше: привито 175,5 тыс. человек, или 43,9% от общего плана прививок по Барнаулу.