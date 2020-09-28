Писатель Игорь Корниенко – о своих «бутылках со светом»

Поводом для первой офлайн-встречи в Шишковке этой осенью стала творческая беседа с писателем из Ангарска Игорем Корниенко. В 2019 году он стал лауреатом Шукшинской литературной премии Губернатора Алтайского края, между прочим, самым молодым победителем за всю историю конкурса. Согласно правилам, доиздательской подготовкой его сборника «Завтрашние чудеса» занималась Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова. Летом он вышел в свет, а в прошлый четверг добрался до первых читателей.

Дело в крысе

Игорь Корниенко считает себя писателем сибирским, хотя на самом деле он – бакинец. Родился и жил в Азербайджане 14 лет, до событий в Нагорном Карабахе. Тогда, в детстве, он впитывал происходящее вокруг, всегда замечал что-то чудесное и мистическое. Теперь весь этот багаж оседает на бумаге и превращается в книги.

— Образование у меня не литературное и даже не гуманитарное. Я – слесарь-ремонтник третьего разряда, – сообщает Игорь, но о том, как же его угораздило стать писателем, умалчивает, ненавязчиво уводя разговор в сторону. – Когда я в 1970-х годах учился в школе, мне одна учительница сказала: «Игорь, чем меньше запятых, тем лучше». Потом появилась другая, с абсолютно противоположной формулировкой. Так я до сих пор между этими запятыми и мечусь.

Свои первые истории литератор начал выдумывать и рассказывать именно тогда, у школьной доски. С тех пор он считает себя сочинителем – слово «писатель» его отчего-то не устраивает – и записывает то, что приходит на ум.

Оживают внутри

Игорь Корниенко, вопреки мнению некоторых своих коллег по писательству, уверен, что автор литературного произведения не должен вгонять читателя в ад и ужас, а потом из него вытаскивать. Он считает, что искусство в принципе не должно причинять страдания, оно их в себе заключает. Зачем множить то, что и так есть вокруг нас?

— Писатель должен стремиться к чуду, – высказывает свои соображения гость. – Поэтому я никогда не хотел, чтобы мои истории пугали. Другое дело, что они должны захватывать читателя. Он ведь сейчас избалованный, приходится каждый раз чем-то удивлять, встряхивать в хорошем смысле слова.

Тем не менее его истории по-настоящему жуткие. Даже сам автор признается, что боится перечитывать некоторые из них (кстати, вообще не любит возвращаться к написанному – выпустил, и пусть другие мучаются, читают). Одна, например, называется «Бездомные комнаты». Она о правдивой жизни левого крыла общежития. Бездомные комнаты – это души: как первые не могут существовать без здания, так вторые не обойдутся без тела. Этот, как его называет сам Игорь, экспериментальный роман-круг, написанный 11 лет назад, он в сборник «Завтрашнее чудо» включать не стал – здесь и так достаточно тяжелых историй. Говорит, когда к нему перед встречей с читателями подошел мужчина и признался, что прочел все от корки до корки, он даже испугался: как же тот справился?!

Литератор признается, что хотя все его сюжеты – выдумка, основа у них вполне реальная. Даже по дороге к нам, в Барнаул, зародился замысел новой рукописи.

— Мои герои – не жители Ангарска или Иркутской области, а жители Земли. Это могут быть и барнаульцы, и бакинцы, и красноярцы – кто угодно! – поясняет лауреат Шукшинской премии. – Все образы собирательные. Герои живут во мне, а потом раз – возьмут и начнут говорить, оживать. Не подумайте, у меня с психикой все хорошо, справка соответствующая есть. «Завтрашние чудеса» — мотивация. Тот, кто прочет их, – поймет, что грядущий день будет полон чудес.

Прозаик не признает деление литературных героев на положительных и отрицательных – насколько человек хорош, настолько он и плох. Мы все по природе своей биполярны. Также отказывается признавать персонажей, на которых можно равняться – каждому дорог и близок свой, а навязывать авторское мнение незачем, читатель сам во всем разберется.

Запечатать и выпустить

В планах у Игоря Корниенко – опубликовать трилогию «Давай взорвем весь этот свет!». Он предупреждает: придется выдержать тяжелый пласт первых двух книг – свет будет в третьей.

Расшифровывать названия он не любит, но специально для нас сделал исключение.

— Герой, прожив много лет на чужбине, возвращается на родину, – кратко описывает сюжет Игорь. – Внимание, спойлер. У него в детстве было аlter ego – он собирал лучи солнца. Ловил их в лужах, зеркалах, запечатывал в бутылки и хранил под кроватью. Иногда доставал, и они ему светили. Когда распалась семья, страна, он оказался на другом конце Сибири, мать – в монастыре, отец – на том свете, ему приходит письмо от сестры. Она пишет, что его бутылки удалось сохранить. Тогда герой возвращается обратно, чтобы взорвать весь этот свой свет, бутылки с детством. Так он хочет вернуть прошлое, все утерянное.

Игорь, как и его персонаж, многое запечатывает в своем сердце:

— Почти все мои герои во мне – из детства. Сейчас я их постепенно распечатываю в рассказах. Знакомьтесь.

Игорь Корниенко: «Книга – это всегда праздник. Всегда чудо. Для меня самым сложным было собрать под одной обложкой истории, которые расскажут пусть не все, но многое из того, чем хотелось бы поделиться, поделиться в первую очередь с тем человеком, читателем, который верит в обыкновенное каждодневное чудо. Надеюсь, мне это хоть на чуточку, но удалось…»