Новый экскурсионно-интерактивный маршрут появился в Барнауле

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая презентовали познавательный проект «Историко-экологическая тропа «Дворянская усадьба»: культурное пространство и природная среда». Главная его идея заключается в полном погружении посетителей в среду русской усадебной культуры.

Зимой и летом

В ГМИЛИКА более десяти лет реализуется комплексная культурно-просветительская программа «Экология через культуру. Воспитание экологического сознания художественными средствами искусства и литературы». Разработанный и воплощенный в жизнь проект – ее совершенно новое направление. Теперь в дополнение к традиционным выставкам классического формата музей располагает своеобразной экспозицией под открытым небом. Она готова принимать гостей круглый год.

— Нашу историко-экологическую тропу мне хочется назвать бульваром – настолько она получилась масштабной и разнообразной, – признается директор ГМИЛИКА Игорь Коротков. – Напомню, наш музей – это не только усадьба с экспозициями, но и участок, который тоже необходимо содержать. Теперь дорожки здесь выложены камнем – по ним стало гораздо приятнее и комфортнее гулять. В целом наша территория приобрела тот вид, о котором мы мечтали. Многое сделано, но тем не менее мы видим, куда еще можем развиваться.

На новом маршруте посетителей ждет 14 площадок (две из них расположены в здании, остальные – на приусадебной территории), предполагающих продолжительную обширную экскурсию.

— Тропа универсальна – мы готовы организовать путешествие по ней и для детей, и для взрослых, она для всех адаптирована, – рассказывают в музее. – В экскурсии много опорных точек. В дальнейшем планируем разбить их на отдельные тематические программы, в том числе интерактивные. Можно будет, например, покормить птиц или устроить чаепитие в традиционном русском стиле – с самоваром.

От хоздвора до леса

Новый маршрут доступен для самостоятельного изучения, чем активно пользуются гости усадьбы, но куда интереснее прогуляться по нему вместе со знающими людьми.

Первая зона, откуда экскурсоводы планируют постоянно начинать путь, – «Белый зал» ГМИЛИКА. Говорят, музейные предметы хотя бы частично передают историческую обстановку.

— И усадьба, и прилегающая к ней территория с течением времени сильно менялись, – рассказывает научный сотрудник музея Зоя Писаревская, она вместе с коллегами участвовала в разработке проекта маршрута. – Здесь были серьезные перепланировки – от первоначальной постройки осталась лишь небольшая часть. Тем не менее дух тех лет сохранился, и мы можем погрузить наших посетителей в условиях современной городской среды совершенно в иную атмосферу.

Как в былые времена, особняк и парк при нем остаются тесно связанными, дополняют друг друга во многих аспектах. Что-то удалось восстановить с удивительной точностью, а что-то лишь по скромным описаниям, сохранившимся в архивах. К примеру, хозяйственные постройки самого разного назначения обязательно присутствовали в русских усадьбах, но как они выглядели и где располагались именно на этой территории – не расскажет ни один документ. То, что сейчас здесь расположено, относится уже к более позднему времени, но выполняет ровно те же функции.

Рядом с хозчастью находится реквизит – коновязь с седлом сверху. Это не просто антураж, а экспонат, особенно интересный детям. Многие никогда слов таких не слышали и уж тем более не представляли объект, который так может называться.

Через мощеную дорожку от них – кусочек леса с деревьями и кустарниками, высаженными около 30 лет назад. Богатую растительность облюбовали птицы. Их тут много, для пернатых даже сооружены домики – трясогузочники, скворечники. Они установлены на необходимой для каждого вида высоте.

Зеленая память

Вместе с лесными представителями флоры за кованой оградой произрастают окультуренные. Первая, с кем знакомят экскурсантов, – облепиха. С культурой работают в НИИСС им. М.А. Лисавенко – вывели множество новых сортов, востребованных за пределами нашего края и даже страны.

Любопытно, что именно это растение стало причиной появления на территории усадьбы зоны с мемориальными посадками. Ели, высаженные здесь в 1994 году, привезены из Бельгии в качестве ответного жеста за саженцы «сибирского ананаса». На этой же площадке растут магония падуболистная и чубушник – подарок Алтайского краевого детского экологического центра. Первый был сделан в Год экологии (2017 год), второй – в Год охраны окружающей среды (2013).

Розы здесь тоже неспроста – их в музее планируют разводить.

— Это отсылка ко Льву Толстому, чье имя с 1910 года носит улица, где расположен особняк, – поясняет Зоя Писаревская. – В родовом имении Толстых Ясной Поляне всегда росли эти цветы. Традицию продолжают поддерживать музейщики и сегодня.

Природа и архитектура – не единственное, с чем готовы познакомить на историко-экологической тропе. Сотрудники музея подготовили также площадки «Колыванская», «Литературная», «Территория Мира», «Аптечная горка». На каждой найдется что-нибудь удивительное.

Проект «Историко-экологическая тропа «Дворянская усадьба»: культурное пространство и природная среда» реализован на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения. Партнерами проекта стали региональные Министерства природных ресурсов и экологии и культуры, Тигирекский заповедник, Алтайский краевой детский экологический центр, Клуб исследователей природы Алтая AltaiNature.