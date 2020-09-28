Новый экскурсионно-интерактивный маршрут появился в Барнауле

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая презентовали познавательный проект «Историко-экологическая тропа «Дворянская усадьба»: культурное пространство и природная среда». Главная его идея заключается в полном погружении посетителей в среду русской усадебной культуры.
Фото Юлии Неволиной
В ГМИЛИКА более десяти лет реализуется комплексная культурно-просветительская программа «Экология через культуру. Воспитание экологического сознания художественными средствами искусства и литературы». Разработанный и воплощенный в жизнь проект – ее совершенно новое направление. Теперь в дополнение к традиционным выставкам классического формата музей располагает своеобразной экспозицией под открытым небом. Она готова принимать гостей круглый год.
— Нашу историко-экологическую тропу мне хочется назвать бульваром – настолько она получилась масштабной и разнообразной, – признается директор ГМИЛИКА Игорь Коротков. – Напомню, наш музей – это не только усадьба с экспозициями, но и участок, который тоже необходимо содержать. Теперь дорожки здесь выложены камнем – по ним стало гораздо приятнее и комфортнее гулять. В целом наша территория приобрела тот вид, о котором мы мечтали. Многое сделано, но тем не менее мы видим, куда еще можем развиваться.
На новом маршруте посетителей ждет 14 площадок (две из них расположены в здании, остальные – на приусадебной территории), предполагающих продолжительную обширную экскурсию.
— Тропа универсальна – мы готовы организовать путешествие по ней и для детей, и для взрослых, она для всех адаптирована, – рассказывают в музее. – В экскурсии много опорных точек. В дальнейшем планируем разбить их на отдельные тематические программы, в том числе интерактивные. Можно будет, например, покормить птиц или устроить чаепитие в традиционном русском стиле – с самоваром.
Новый маршрут доступен для самостоятельного изучения, чем активно пользуются гости усадьбы, но куда интереснее прогуляться по нему вместе со знающими людьми.
Первая зона, откуда экскурсоводы планируют постоянно начинать путь, – «Белый зал» ГМИЛИКА. Говорят, музейные предметы хотя бы частично передают историческую обстановку.
— И усадьба, и прилегающая к ней территория с течением времени сильно менялись, – рассказывает научный сотрудник музея Зоя Писаревская, она вместе с коллегами участвовала в разработке проекта маршрута. – Здесь были серьезные перепланировки – от первоначальной постройки осталась лишь небольшая часть. Тем не менее дух тех лет сохранился, и мы можем погрузить наших посетителей в условиях современной городской среды совершенно в иную атмосферу.
Как в былые времена, особняк и парк при нем остаются тесно связанными, дополняют друг друга во многих аспектах. Что-то удалось восстановить с удивительной точностью, а что-то лишь по скромным описаниям, сохранившимся в архивах. К примеру, хозяйственные постройки самого разного назначения обязательно присутствовали в русских усадьбах, но как они выглядели и где располагались именно на этой территории – не расскажет ни один документ. То, что сейчас здесь расположено, относится уже к более позднему времени, но выполняет ровно те же функции.
Рядом с хозчастью находится реквизит – коновязь с седлом сверху. Это не просто антураж, а экспонат, особенно интересный детям. Многие никогда слов таких не слышали и уж тем более не представляли объект, который так может называться.
Через мощеную дорожку от них – кусочек леса с деревьями и кустарниками, высаженными около 30 лет назад. Богатую растительность облюбовали птицы. Их тут много, для пернатых даже сооружены домики – трясогузочники, скворечники. Они установлены на необходимой для каждого вида высоте.
Залы и прилегающая территория музея стали единым пространством.Фото Юлии Неволиной
Вместе с лесными представителями флоры за кованой оградой произрастают окультуренные. Первая, с кем знакомят экскурсантов, – облепиха. С культурой работают в НИИСС им. М.А. Лисавенко – вывели множество новых сортов, востребованных за пределами нашего края и даже страны.
Любопытно, что именно это растение стало причиной появления на территории усадьбы зоны с мемориальными посадками. Ели, высаженные здесь в 1994 году, привезены из Бельгии в качестве ответного жеста за саженцы «сибирского ананаса». На этой же площадке растут магония падуболистная и чубушник – подарок Алтайского краевого детского экологического центра. Первый был сделан в Год экологии (2017 год), второй – в Год охраны окружающей среды (2013).
Розы здесь тоже неспроста – их в музее планируют разводить.
— Это отсылка ко Льву Толстому, чье имя с 1910 года носит улица, где расположен особняк, – поясняет Зоя Писаревская. – В родовом имении Толстых Ясной Поляне всегда росли эти цветы. Традицию продолжают поддерживать музейщики и сегодня.
Природа и архитектура – не единственное, с чем готовы познакомить на историко-экологической тропе. Сотрудники музея подготовили также площадки «Колыванская», «Литературная», «Территория Мира», «Аптечная горка». На каждой найдется что-нибудь удивительное.
Проект «Историко-экологическая тропа «Дворянская усадьба»: культурное пространство и природная среда» реализован на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения. Партнерами проекта стали региональные Министерства природных ресурсов и экологии и культуры, Тигирекский заповедник, Алтайский краевой детский экологический центр, Клуб исследователей природы Алтая AltaiNature.