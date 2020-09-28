Новые цены на проезд в общественном транспорте

24 сентября состоялось заседание городского координационного совета по ценообразованию, на котором были пересмотрены цены на проезд, а также приняты решения о введении новых тарифных планов и упразднении невостребованных.

Цены на проезд повысятся от 5% до 13% в зависимости от способа расчета – наличными или с использованием льготного проездного. В денежном выражении стоимость поднимется максимум на три рубля и достигнет 26 руб. в электротранспорте и автобусах большой вместимости и 28 руб. в автобусах малой вместимости при разовой поездке. Увеличение проездного тарифа на относительно невысокий процент – это компромиссное решение, достигнутое городской властью и перевозчиками в целях обеспечения социальной стабильности и соблюдения баланса интересов. Напомним, что изначально пассажироперевозящие предприятия настаивали на увеличении тарифа до 33 руб., обосновывая это изменением цен на материально-технические ресурсы, ГСМ и энергоносители, а также необходимостью соблюдения ужесточившегося трудового и налогового законодательства.

Появится совершенно новый тарифный план – «Курьерский», который будет действовать во всех видах транспорта, за исключением автобусов малой вместимости. Приобрести карту и установить на ней данный тариф смогут не только представители юридических лиц, но и каждый горожанин, кто часто пользуется разными видами общественного транспорта. Расширится линейка пенсионных проездных. «Пенсионный лимитированный» вводится для людей, которые нечасто пользуются транспортом – он будет действовать и в городе, и в пригороде. Если гражданин часто пользуется услугами общественного транспорта, то ему целесообразно остаться на «Пенсионном безлимитном».

Представители компаний-перевозчиков отметили, что в целом удовлетворены принятыми на координационном совете тарифными решениями. По словам Николая Петряшина, директора МУП «Горэлектротранс», с 1 октября работникам предприятия повысят зарплаты на 7,7%, и увеличение тарифа на проезд поможет покрыть часть расходов. Роман Арапов, генеральный директор «Евробус-Плюс», добавил, что рост платы за проезд поможет сохранить штат работников на докоронавирусном уровне, а значит, позволит предприятию воспользоваться мерами господдержки в части списания льготных кредитов.

Руководители транспортных компаний заверили, что проведут беседы с водителями и кондукторами на предмет повышения культуры обслуживания и добавили, что часть средств с повышения тарифа на проезд продолжит расходоваться на регулярную санитарную обработку автопарка.

— Повышение цены за проезд коснется в основном тех, кто пользуется общественным транспортом нерегулярно. Пользователи электронных карт смогут совершать поездки по более низкой стоимости – 21-22,5 руб. в зависимости от тарифного плана. Для держателей транспортных карт проезд подорожает на 1-1,5 руб., – объяснил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко. – В принятых решениях мы постарались максимально учесть интересы горожан и перевозчиков, представив для одних широкую линейку тарифных планов, а для других – возможность поддержания жизнеспособности предприятий.

Новые тарифы будут действовать после подписания соответствующего постановления администрации города.