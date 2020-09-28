Каким будет новый театральный сезон в условиях пандемии

Третий этап снятия ковидных ограничений открыл двери всех учреждений культуры после долгого перерыва. Как жили театры без зрителя, какие масштабные проекты ожидаются в новом сезоне, рассказала на пресс-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

В сентябре в Барнауле открылся театральный сезон. Ряд мер профилактики сохраняется. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, театры обязуются после каждого спектакля проводить влажную уборку помещений, а также дезинфекцию контактных поверхностей: подлокотников, ручек дверей и т. д. Сохраняется режим, который действовал всю пандемию для работников сферы, а именно термометрия, запрет допуска, если есть признаки респираторного заболевания. Заполняемость зала – не более половины.

Как отмечает Елена Безрукова, вспышек заболевания в творческих коллективах не было зарегистрировано, хотя отдельные случаи присутствовали. Увольнений не было, наоборот – в этом творческом сезоне Театр драмы принял шесть человек, выпускников АГИКа. Актеры уже полным ходом готовятся к премьерам спектаклей. Продолжительное время все они находились на самоизоляции и не участвовали в репетиционном процессе. Ряд театральных проектов был перенесен, некоторые были отменены или подстроены под онлайн-формат. Чтобы не выпасть из культурной среды на время пандемии, театры предоставляли бесплатный просмотр записей спектаклей в Интернете.

Принят документ, который в этом году не устанавливает зависимость финансового обеспечения от выполнения госзадания. Его основной показатель – количество зрителей, которое значительно ниже из-за пандемии. Поэтому в 2020 году, независимо от того, сколько людей придет на спектакли, финансирование будет в полном объеме. «Мы не хотим, чтобы культурные учреждения пострадали из-за отсутствия зрителя», – подчеркнула министр культуры.

Примерно четверть своего бюджета театрально-концертные организации получают от зрителей. С марта по сентябрь они недополучили порядка 45 млн руб. Правительство края оказало им финансовую помощь и покрыло более половины убытков для того, чтобы сотрудники могли каждый месяц получать зарплату по среднему показателю. Полный объем выплат с учетом премиальных вернется тогда, когда будет полная загрузка залов. Кстати, отсутствовала и часть расходов, например, на свет. Поэтому в данный момент финансовое состояние театров относительно стабильное.

Что касается новых проектов, то большую часть средств они получают за счет грантов. Все, что запланировано на ближайшее время – реализуется. Например, спектакль «Ревизор» в Театре драмы и «Три мушкетера» в Музыкальном театре – полностью грантовые проекты.

Перенесли ряд крупных мероприятий этого года на следующий. Всероссийский театральный фестиваль им. Золотухина пройдет в 2021 году и совпадет с юбилеем Валерия Сергеевича. При этом местный фестиваль «Зазеркалье» (проходит раз в два года, был запланирован в 2021-м) переносится на 2022-й, чтобы не проводить два масштабных театральных события в один год.

Из-за пандемии от части гастролей пришлось отказаться. Но уже в октябре запланированы обменные – труппа Театра драмы поедет со спектаклями в Комсомольск-на-Амуре, в то время как их театр приедет в Барнаул со своей программой.

Ситуация с распространением вируса не сильно повлияла на строительную сферу, поэтому здание для театра кукол «Сказка» планируют сдать к концу этого года. Работы велись без перерывов, разве что порой снижался их объем, так как люди были временно на самоизоляции.

30 млн руб. было выделено из краевого бюджета для выплаты зарплат работникам театров.