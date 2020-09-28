Как мошенники могут узнать данные вашей банковской карты

Дистанционные хищения денег с банковских счетов граждан с использованием современных технологий становятся все более популярными у аферистов. Мошенники оттачивают старые схемы обмана и придумывают новые. О самых распространенных из них рассказывает заместитель начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу Артём Казанов.

Ваша карта под угрозой

Большое распространение получили звонки на мобильные телефоны граждан с использованием сервисов IP-телефонии с функцией подмены номера, из-за чего мошенников трудно отследить.

Схема такого мошенничества обычно стандартная. На телефон гражданину звонит человек и представляется сотрудником службы безопасности банка. Он сообщает, что с карты была попытка несанкционированного списания денежных средств. Для защиты сбережений их необходимо перевести на другой счет. И просит назвать номер карты, код на обратной стороне, срок действия. После получения данной информации мошенники заходят в личный кабинет и переводят все деньги на свой счет. Если в личном кабинете лежит уведомление «вам одобрен кредит», то аферисты заодно и кредит оформят. А обманутый человек останется еще и должен банку.

В некоторых случаях «банкиры» предлагают для спасения денег от похищения срочно дойти до банкомата, снять всю сумму, которая есть на карте, и перечислить ее на новый счет. Так человек сам того не понимая, лично переводит мошенникам свои деньги. А те, пообещав в ближайшие дни предоставить доступ к его новой карте, прекращают выходить на связь.

— В таком случае сразу прекращайте разговор, – советует Артём Казанов. – Потому что сотрудники банка никогда не будут спрашивать у вас коды и пароли. Просто положите трубку и сами позвоните в банк по номеру телефона, который указан на вашей карте, и опишите ситуацию.

За семь месяцев 2020 года с использованием IP-телефонии произошло 219 мошенничеств и 355 краж с банковских карт, а также зарегистрировано 85 мошенничеств и 34 кражи с банковских карт с использованием известных интернет-магазинов.

Продаю безопасно

Также жертвами мошенников зачастую становятся люди, которые пытаются продать товар на сайтах объявлений. Под видом покупателя мошенник изъявляет желание купить товар, после чего предлагает провести покупку через якобы безопасную сделку. И отправляет ссылку, которая уводит продавца на стороннюю платежную систему. Как только бедолага вводит данные своей карты для зачисления денег, мошенники получают доступ к его счету.

Эксперт советует ни в коем случае не переходить по незнакомым ссылкам. Они просто уведут вас на другой ресурс, где похитят ваши деньги. Проводите все расчеты через систему интернет-магазина. Там есть сервис «безопасная сделка», пользуйтесь им, а не сторонними ссылками, которые скидывают третьи лица.

Сайты-дубликаты

Иногда мошенники создают сайты-дубликаты, полностью копирующие по дизайну настоящие сайты банков и схожие с ними даже адресом. Допустим, владелец счета хочет посетить свой личный кабинет на сайте банка. Он заходит в браузер, вводит в строке поиска название своего банка, и браузер выдает ряд ссылок. Гражданин кликает на одну из них, расположенную где-то вверху списка и заходит, как он думает, на сайт банка. На самом деле, это совершенно другой сайт, находящийся под контролем мошенников, по дизайну полностью копирующий официальный банковский. Клиент вводит логин и пароль для входа в личный кабинет. Так мошенники узнают его личные данные. Воспользовавшись ими, они входят в его кабинет уже на настоящем сайте банка и переводят деньги на свои счета.

— Чтобы не стать жертвой сайтов-дубликатов, обращайте внимание на адрес сайта, на который заходите, – рекомендует Артём Казанов. – Мошенники намеренно делают его похожим на банковский, но он отличается одним или несколькими символами. Если заходите на сайт банка со смартфона, то лучше установить официальное приложение и пользоваться только им для входа в личный кабинет банка. Тогда вы точно не попадете на хакерский сайт.

Не так давно в ряде банков запустили новую систему. Если по карте клиента проходит сомнительная операция, то она автоматически блокируется и клиенту приходит СМС-сообщение или поступает звонок о блокировке карты. Но и в этой ситуации банковские работники не будут спрашивать никакой информации по номеру карты.