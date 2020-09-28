Как мошенники могут узнать данные вашей банковской карты

Дистанционные хищения денег с банковских счетов граждан с использованием современных технологий становятся все более популярными у аферистов. Мошенники оттачивают старые схемы обмана и придумывают новые. О самых распространенных из них рассказывает заместитель начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу Артём Казанов.
Коллаж Александра Ермоловича
Большое распространение получили звонки на мобильные телефоны граждан с использованием сервисов IP-телефонии с функцией подмены номера, из-за чего мошенников трудно отследить.
Схема такого мошенничества обычно стандартная. На телефон гражданину звонит человек и представляется сотрудником службы безопасности банка. Он сообщает, что с карты была попытка несанкционированного списания денежных средств. Для защиты сбережений их необходимо перевести на другой счет. И просит назвать номер карты, код на обратной стороне, срок действия. После получения данной информации мошенники заходят в личный кабинет и переводят все деньги на свой счет. Если в личном кабинете лежит уведомление «вам одобрен кредит», то аферисты заодно и кредит оформят. А обманутый человек останется еще и должен банку.
В некоторых случаях «банкиры» предлагают для спасения денег от похищения срочно дойти до банкомата, снять всю сумму, которая есть на карте, и перечислить ее на новый счет. Так человек сам того не понимая, лично переводит мошенникам свои деньги. А те, пообещав в ближайшие дни предоставить доступ к его новой карте, прекращают выходить на связь.
— В таком случае сразу прекращайте разговор, – советует Артём Казанов. – Потому что сотрудники банка никогда не будут спрашивать у вас коды и пароли. Просто положите трубку и сами позвоните в банк по номеру телефона, который указан на вашей карте, и опишите ситуацию.
За семь месяцев 2020 года с использованием IP-телефонии произошло 219 мошенничеств и 355 краж с банковских карт, а также зарегистрировано 85 мошенничеств и 34 кражи с банковских карт с использованием известных интернет-магазинов.
Также жертвами мошенников зачастую становятся люди, которые пытаются продать товар на сайтах объявлений. Под видом покупателя мошенник изъявляет желание купить товар, после чего предлагает провести покупку через якобы безопасную сделку. И отправляет ссылку, которая уводит продавца на стороннюю платежную систему. Как только бедолага вводит данные своей карты для зачисления денег, мошенники получают доступ к его счету.
Эксперт советует ни в коем случае не переходить по незнакомым ссылкам. Они просто уведут вас на другой ресурс, где похитят ваши деньги. Проводите все расчеты через систему интернет-магазина. Там есть сервис «безопасная сделка», пользуйтесь им, а не сторонними ссылками, которые скидывают третьи лица.
Иногда мошенники создают сайты-дубликаты, полностью копирующие по дизайну настоящие сайты банков и схожие с ними даже адресом. Допустим, владелец счета хочет посетить свой личный кабинет на сайте банка. Он заходит в браузер, вводит в строке поиска название своего банка, и браузер выдает ряд ссылок. Гражданин кликает на одну из них, расположенную где-то вверху списка и заходит, как он думает, на сайт банка. На самом деле, это совершенно другой сайт, находящийся под контролем мошенников, по дизайну полностью копирующий официальный банковский. Клиент вводит логин и пароль для входа в личный кабинет. Так мошенники узнают его личные данные. Воспользовавшись ими, они входят в его кабинет уже на настоящем сайте банка и переводят деньги на свои счета.
— Чтобы не стать жертвой сайтов-дубликатов, обращайте внимание на адрес сайта, на который заходите, – рекомендует Артём Казанов. – Мошенники намеренно делают его похожим на банковский, но он отличается одним или несколькими символами. Если заходите на сайт банка со смартфона, то лучше установить официальное приложение и пользоваться только им для входа в личный кабинет банка. Тогда вы точно не попадете на хакерский сайт.
Не так давно в ряде банков запустили новую систему. Если по карте клиента проходит сомнительная операция, то она автоматически блокируется и клиенту приходит СМС-сообщение или поступает звонок о блокировке карты. Но и в этой ситуации банковские работники не будут спрашивать никакой информации по номеру карты.