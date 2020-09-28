Более 200 предметов военного времени, собранных в Барнауле со всего Алтайского края, рассказывают о подвиге и жизни алтайских тружеников тыла

Как работали на предприятиях, чем лечили в эвакогоспиталях, какие подарки мастерили и отправляли на фронт, чем спасались от холода и голода… В стенах Алтайского государственного краеведческого музея об этом можно узнать, рассмотрев фотографии военных лет, подлинные предметы, сохранившиеся до наших дней, прочитав воспоминания детей войны – они сопровождают каждую витрину экспозиции межмузейного проекта «Тыл – наша линия фронта».

В течение всего этого года Краеведческий музей проводил комплекс мероприятий, посвященных вкладу нашего края в Победу. Это участие в онлайн-проекте #Победители, где демонстрировались экземпляры из военного собрания, насчитывающего более 10 тыс. экземпляров. Издание каталога «Алтай. Победа-75» с фотографиями, документами и снимками вещевых реликвий 1941-1945 годов. Открытие новой мемориальной экспозиции на малой родине Михаила Калашникова.

Кульминацией этой большой работы стала выставка «Тыл – наша линия фронта». Ее планировали открыть к 9 мая, но из-за пандемии были вынуждены поменять планы. С другой стороны, это позволило команде музея более тщательно подготовиться и проработать выставку.

Впервые о жизни тыла здесь рассказывают сразу в двух залах. Один отражает быт сельчан, второй посвящен городским жителям.

Круговорот добра

Как рассказала директор музея Наталья Вакалова, раньше музейщики «делали крен» в пользу темы боев – к другой стороне военной жизни обратились относительно недавно.

— Наша выставка по-настоящему уникальна – мы стремились отразить каждодневную борьбу людей за жизнь, – поясняет Наталья Вакалова. – Делаем акцент на питании, гигиене, обустройстве быта – очень тонких моментах, которых до этого не касались. В чем была сложность: предметы, связанные с тылом, практически не сохранились. С этим сталкиваются не только в Алтайском крае, но и во всей России. Причины понятны: известно, например, что одни валенки носили четыре человека – пройти в них всю войну было нереально.

Несмотря на такую непростую жизнь, люди отдавали последнее фронту. Так, военный летчик Александр Вьюст, прошедший всю войну и совершивший 140 вылетов, в одном из боев сбил несколько вражеских самолетов и получил премию в размере 3 000 рублей. Деньги отправил родным в Турочак — на одежду и питание. Они помощь получили и тут же отдали деньги фронту – тем ребятам нужнее.

21 муниципальный музей края предоставил свои экспонаты, фотографии и документы на выставку, организованную в Алтайском государственном краеведческом музее.

На женских плечах

Согласно статистике, 90% мужского населения деревень к 1942 году были на фронте, процент городских ниже – остались инженеры, конструкторы. В целом же все обязанности на себя взяли старики, дети и, главным образом, женщины. Еще в 1941 году Валентина Гризодубова, женщина-герой, боевой летчик, которая сделала за время войны не меньше 200 вылетов, а после – обучала военных летчиков, возглавила Антифашистский комитет советских женщин. На его основе был организован Союз женщин России. Его представительницы сегодня с особым трепетом берегут память о своих предшественницах.

— Я – счастливый человек: родилась в победном 1945-м году, но уже после окончания войны, – признается председатель Алтайского краевого отделения Союза женщин России Надежда Ремнёва. – Как все послевоенные дети, многое довелось испытать на себе. Кизяки месила, лыко драла, осоку жала, в очередях за хлебом и керосином стояла, там и падала в обморок от изнеможения. Женщины, которые держали тыл, выдерживали тройную тягу: работали, вели хозяйство, растили детей. Низкий им поклон.

На выставке представлены в том числе предметы, которые женщины использовали ежедневно. У каждого своя интересная история. Например, самопрялка-лежак (первая треть ХХ в.) привезена на Алтай из Поволжья семьей депортированных немцев и обменена на ведро молока. А подольская швейная машина (1932 год) принадлежала жительнице Барнаула Е.М. Дьяковой, матери семерых детей. На ней женщина дома шила армейское обмундирование.

Не просто экспозиция

Впервые на выставке появилась новая составляющая – интерактивная система с познавательно-игровым контентом, который будет интересен и детям, и взрослым. В информационную часть вошли воспоминания 53 жителей Барнаула, Заринска, Славгорода и 23 сельчан. Они представлены на интерактивной карте сразу в нескольких форматах – тестовом, звуковом и визуальном. Познакомившись с ними, каждый может «примерить» на себя роль ребенка военных лет, подобрав человечку на экране подходящую одежду.

В основу выставки легли воспоминания жителей городов и сел региона, связанные с повседневным трудом женщин и детей на предприятиях, в сельском хозяйстве. Большая их часть собрана школьниками и студентами в рамках краевого конкурса исследовательских проектов «Дети XXI века о детях войны», который проводился музеем. В день открытия экспозиции, 23 сентября, состоялось награждение победителей.