Барнаульская воспитательница вошла в число лауреатов краевого профессионального конкурса

В пятницу, 25 сентября, завершился региональный конкурс «Воспитатель года Алтая». На очном этапе соревновались 14 педагогов дошкольных образовательных учреждений Алтайского края. Барнаул представляла Елена Толочманова из детского сада № 166 «Родничок».

Педагоги-участницы краевого конкурса профмастерства с понедельника по пятницу жили только работой. Вечером получали задание на следующий день, ночью обдумывали, с какой стороны подойти к его выполнению, с утра – демонстрировали результат.

— Такой режим вызывает затруднения, но на соревнования приезжают с опытом, наработками, заготовками. Как правило, быстро ориентируются, – делится наблюдениями член жюри, заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования АИРО им. А. Топорова Ольга Меремьянина. – Я в свое время участвовала в таком конкурсе. Тогда он проходил не так масштабно, но тоже был большим событием. Хорошо понимаю участников. Главная их помеха – волнение. Чувствуется, все девочки хорошо подготовлены, но не каждая умеет справиться с собой. Потом говорят, что вот это хотелось сказать, вот это упустила, а поезд ушел.

Эксперт отмечает: в этом году педагоги сумели сдружиться, по мере возможности помогали друг другу, поддерживали, охотно делились секретами и с готовностью принимали советы.

В рамах очного этапа конкурсанты должны были преодолеть пять испытаний.

Презентовать свою педагогическую находку, затем, используя ее, провести занятие с детьми на заданную тему, мастер-класс для коллег и ознакомительный семинар для родителей. В завершение – продемонстрировать компетентность, коммуникативные навыки и умение высказывать мнение во время профессионального разговора.

Как отметила главный специалист отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования региона Ольга Цирн, в выступлениях всех участниц присутствовали инновационные методы работы. Одни представляли собственные авторские методики, вторые же использовали уже известные разработки.

— Даже если брать на вооружение чужую технику, необходимо быть большим профессионалом, а это приходит только с опытом, – подчеркивает Ольга Цирн. – Но на очный этап всегда проходят только сильнейшие. Барнаул всегда здесь выглядит очень достойно. В этом году город представляла Елена Толочманова, педагог детского сада № 166. Она использовала логические блоки Дьенеша. Мы увидели, насколько человек погружен, как внедряет инновацию в повседневную работу.

Елена занятия с блоками Дьенеша практикует на протяжении пяти лет, развивая в детях с их помощью логику, мышление, представления о математических понятиях, воображение, фантазию, способности к моделированию и конструированию. Имея большой опыт работы с ними, педагог сумела творчески обыграть их применение на всех испытаниях.

— Занятия с детьми мы проводили на базе детского сада № 268, нас там очень хорошо приняли, – рассказывает Елена Толочманова. – Мы же люди творческие, работаем по принципу: «Сел. Придумал. Воплотил». Я решила стать для ребятишек корреспондентом, даже привела оператора. Они поверили, что их по-настоящему снимают, и очень старались себя проявить. Теперь ждут, что их напечатают в газете. Я обязательно сделаю это – напишу текст, использую фотографии и принесу в группу. Дети должны получить удовлетворение.

К слову, итоги конкурса объявили уже после того, как номер был отправлен в печать. Имя абсолютного победителя «ВБ» опубликует во вторник.

Елена Толочманова: «В конкурсе мы участвуем для того, чтобы учиться. Все знать невозможно – мир развития детей слишком велик, чтобы суметь охватить его целиком».