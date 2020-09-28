Бабушки барнаульских учеников тестируют качество школьных завтраков и обедов

В рамках акции «День открытых столовых для бабушек» в барнаульских школах бабушки учеников краевой столицы провели дегустацию блюд и проверили, как кормят их любимых внуков.

Жанна Чижикова торопится в столовую школы № 53. На обед к внуку-третьекласснику Кирюшке.

Матвей Назаров из 4 «А» тоже заводит в столовую свою бабушку.

Повар Ирина Каменецкая наливает в тарелки суп и объявляет меню этого дня. Сегодня на обед щи, припущенный на пару рис, рыбная палочка из горбуши и компот из сухофруктов.

Обед начался. Дегустаторы снимают пробу.

— Супчик цвета яркого, солнечного. В такой хмурый день – самое то! Навар у супа неплохой, картошка мягкая, – звучат первые впечатления о школьном обеде.

Пока бабушки только пытаются распробовать щи, у одного из внуков — Матвея Назарова уже пустая тарелка.

Он признался, что обожает много блюд бабушкиного приготовления: пельмешки, каши и суп с макаронами. В числе любимых школьных вкусностей – гречневая каша и борщ.

Не случайно говорится, что на вкус и цвет товарища нет. О рыбной котлете и компоте бабушки немного заспорили: одной показалось, что рыбное второе немного солоновато, вторая, напротив, отметила, что сочетание всех компонентов здесь идеальное – ничего ни добавить, ни отнять не нужно. В обратном порядке высказались женщины о напитке. Тут тоже мнения разделились от «сладковат» до «замечательно сбалансирован».

А внуки тем временем уже успешно справились с объектами спора своих авторитетных родственниц.

— Как обычно – кормят нормально, – сдержанно констатируют мальчишки.

— Все вкусно. Порции очень приличные. Нужно накладывать в тарелки поменьше! Столько не съедят, – делают выводы бабушки.

— У нас порции соответствуют норме. Меньше никак нельзя. Пусть кушают детки и растут, – отметила повар Ирина Каменецкая.

— За внука я спокойна, – подытоживает вкусную встречу Жанна Русановна. – В школе он голодным никогда не остается: если не есть рыбную котлету, можно пообедать супом, кашей, и будешь сыт. Иногда Кирилл просит меня: бабушка, приготовь котлеты, как в школе делают! Это уже о многом говорит.

Директор школы № 53 Юлия Галкина акцию только поддерживает:

— На мой взгляд, это очень хороший шаг – открыть двери школ и школьных столовых для бабушек, которые могут прийти, попробовать все то, что сегодня включено в меню, и дать свою оценку. Мы не боимся, если нас оценят не на пять с плюсом. Мы готовы к диалогу. Если бабушки, к примеру, нам предложат в творожную запеканку добавить какой-то полезный ингредиент, и это только улучшит вкусовые качества продукта, то почему бы и нет.

Как подчеркнули в городском комитете по образованию, акция «Дни открытых дверей в столовых» продлится вплоть до 29 сентября. Бабушки смогут не только попробовать школьное горячее питание, но и предложить здоровое и вкусное меню для младших школьников. После дегустации все предложения будут собраны и обобщены. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо подать заявку завучу школы. От одного класса начальной школы может участвовать одна бабушка.

Акция «Дни открытых столовых для бабушек» продлится вплоть до 29 сентября.