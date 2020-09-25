Вдохновение алтайских художников-фронтовиков – отнюдь не в минувших боях

На прошлой неделе в Государственном художественном музее Алтайского края открылась выставка, посвященная 75-й годовщине Победы – «Остался в сердце вечный след войны» (6+). На ней представлены 30 работ художников-фронтовиков. Добрую треть из них еще ни разу не экспонировали.

Известные и малознакомые

Выставка «Остался в сердце вечный след войны» должна была открыться в мае, но и сейчас она уместна, ведь весь 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы. На ее полотнах нет ни одного фрагмента войны – только уютный город (у одних шумный и пестрый, у других спокойный и размеренный), пейзажи степного и горного Алтая, живописные места, которые открылись художникам во время их командировок и путешествий.

Выставка состоит из живописных и скульптурных работ – последних всего три. Одна из самых ярких и узнаваемых – «Детство» заслуженного художника России Иоганнеса Зоммера, созданная из тонированного гипса и дерева. Это эскиз известной в городе скульптурной группы мальчика с жеребенком, который раньше был установлен у Зелёного сквера на пересечении ул. Профинтерна и пр. Ленина. На месте скульптуры сегодня – Памятный знак солдатским вдовам погибших в Великой Отечественной войне.

— В 1990-е годы скульптуру демонтировали, – вспоминает куратор выставки, старший научный сотрудник ГХМАК Александр Федотов. – Зоммер хотел ее восстановить, но поначалу как-то не задавалось, а потом он вовсе переехал в Германию и оставил это дело. Жалко. Я помню, как по этому жеребенку ребятня лазила, как с ним фотографировались. Теперь память о нем осталась только вот в таком миниатюрном виде.

Среди авторов, чьи картины выставлены в музее, есть и очень известные и, так сказать, не очень популярные.

— Есть работы, которые постоянно экспонируются на различных тематических выставках. Например, народного художника России Михаила Будкеева (в ГХМАК сейчас доступна для просмотра «Старый Барнаул», 1970) и заслуженного художника России, единственной женщины на нашей выставке Майи Ковешниковой («Незабудки», 1974), – рассказывает сотрудник музея. – А вот работы Сергея Кашкарова специально к этой экспозиции оформляли – они вообще не экспонировались. В фондах у нас много чего еще неизвестного для посетителей хранится. Здесь нас ограничивают маленькие выставочные площади. В новом здании мы постепенно будем все показывать.

23 члена Союза художников России из Алтайского края – ветераны Великой Отечественной войны.

Одинаковые и разные

Художники-фронтовики в своем творчестве мало обращались к теме войны – Александр Федотов припоминает не так много таких картин. Все-таки больше ветеранов волновала мирная жизнь. Оно и понятно – не каждый захочет за работой с кистью воскрешать в памяти страшные моменты.

Различать творчество алтайских художников-классиков и современных мастеров кисти куратор выставки не торопится. С одной стороны, есть много схожего – одни вдохновляют других, учат, подсказывают своим творчеством новый угол зрения. С другой – все абсолютно разные, со своим подходом, источниками вдохновения.

— Но объединяет их любовь к Алтайскому краю, Барнаулу – пожалуй, не припомню алтайского художника, который не обращался бы к этим темам, – отмечает Александр Федотов. – Да даже те, кто приезжал к нам, не могли устоять перед местными красотами.

Кроме того, сотрудники музея, составляя экспозицию, старались показать разносторонность каждого автора. Например, в коллекции художников, которые в основном занимались графикой и гравюрой, нашли небольшие красочные этюды, а акварелистов представили со стороны живописи.

На выставке «Остался в сердце вечный след войны» также представлены художественные работы Владимира Шкиля, Николая Сурикова, Алексея Югаткина, Николая Иванова, Василия Голдырева, Семёна Чернова, скульптуры Константина Чумичева. Увидеть их можно по адресу: ул. М. Горького, 16, до 1 ноября.