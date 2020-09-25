Умники и умницы «АгроНТИ-2020»

Минувшие выходные для жителей краевой столицы в большей степени запомнятся празднованием 290-летия родного города. А между тем, в череде праздничных событий прошло одно очень важное мероприятие, собравшее умников и умниц с пяти городов и 16 районов Алтайского края – региональный этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2020».

В 2020 году Алтайский государственный агарный университет впервые стал площадкой для проведения конкурса, созданного по инициативе региональных российских IТ-компаний. Его цель — познакомить школьники 5-10 классов с новыми направлениями и специальностям в области высокотехнологичного сельского хозяйства. Поэтому неслучайно направления конкурса так и звучат – «АгроРоботы», «АгроКоптеры», «АгроМетео» и «АгроКосмос».

В заочном этапе принимали участие 1730 человек, в очный этап вышли только 200 финалистов. Как говорится, конкуренция налицо! А поскольку цифровые технологии, как отметил в своем приветственном слове на открытии конкурса замминистра цифрового развития и связи Алтайского края Валерий Казаченко меняют мир, страну, наш край и село, то и работать с этими технологиями кому-то надо.

На конкурсе, можно сказать через игру, школьники уже определялись с выбором своей будущей профессии. Правда, многие из них даже об этом не догадывались, как например, Данил Жахалов, ученик 5 класса, воспитанник центра дополнительного образования г. Камень-на-Оби.

– Я начал учиться писать программы для коптеров всего полгода назад. Мне это очень нравится. Уже успел принять участие в двух конкурсах. Но у вас, в университете, мне нравится больше всего, – поделился юный гений.

Мало написать программу, надо чтобы она еще и работала, выполняя поставленные задачи, а для этого приходится вполне серьезно зубрить математику. И участники направления «АгроКоптеры», судя по тому, как летали их аппараты над символичным полем, с этой задачей успешно справлялись.

Было заметно, что направление «АгроРоботы» более знакомо ребятам, хоть раз, но каждый из них водил машинку с дистанционным управлением. Здесь же еще добавились задания разного уровня сложности – привезти тюк сена, посадить картошку, вспахать поле и так далее. В общем, всё то, что в перспективе может потребоваться от специалиста и управляемой им машины в хозяйстве. И то, что роботы на полигоне совсем не были похожи на тех, которые они собирают из конструктора Lego, их смутило ненадолго. А может, помогли и мастер-классы, которые провел для школьников детский технопарк «Кванториум.22».

В отличие от площадок «АгроКоптеры» и «АгроРоботы», где все жужжит, крутится и вертится в аудиториях направления «АгроМетео» была тишина. Ребята, получив данные с метеостанций, на их основании проводили анализ погоды, скрупулёзно внося всё на листочек, а потом и на компьютер. Процесс прогнозирования и создания архива погоды не терпит суеты.

– Задания рассчитаны на старшеклассников и, я очень удивлен, что шестиклассники с ними успешно справляются, – рассказал куратор направления, декан факультета природообустройства Алексей Томаровский.

В близком по духу направлении «АгроКосмос» также не обойтись без расчетов, но здесь конкурсанты уже использовали данные космических снимков и веб-ГИС технологий. Говорят, что это направление набирает свою популярность в сельском хозяйстве. Как еще проследить урожайность своих полей? А вот, глянул на снимок и все понятно, при условии, что знаешь, на что в этом снимке смотреть.

Например, Николай Шило из с. Селекционное не просто в школе изучал астрономию и увлекался космосом, а еще и на специальных курсах обучался. И это в 15 лет! Представляете, какой специалист растет.

Несомненно, конкурс «АгроНТИ-2020» проходил среди очень талантливых ребят, которые готовы бороться за победу, даже несмотря на высокую конкуренцию. Останутся ли конкурсанты в будущем жить и работать в селе или найдут себя в мегаполисе, важно, что своим талантам они помогли развиться, в том числе и с помощью конкурса, который организовал для сельской молодежи Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере при поддержке Минпросвещения и Минсельхоза России.

Екатерина Мотненко,

медиацетр Алтайского государственного аграрного университета