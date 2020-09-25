Смех – это тоже оружие: как работали цирковые артисты в Барнауле

2 февраля 1912 года в Барнаульском цирке Александра Коромыслова вместе с отцом выступила трехлетняя Янина Жеймо, будущая Золушка в одноименном художественном фильме. После революции этот цирк закрыли, но в годы Великой Отечественной войны он возобновил свою деятельность и даже открыл филиалы в сельской местности.

Техника в цирке – еще не все

В эвакуации в Барнауле оказалось множество творческих коллективов, в том числе – труппа Киевского цирка. Ко второй годовщине начала войны коллектив Барнаульского цирка подготовил новую постановку «На подступах к Москве». Ее сюжет незамысловат: на одну из подмосковных станций прорывается немецкий бронепоезд. Среди пассажиров находится группа цирковых артистов. Их заставляют на морозе давать представление, и артисты соглашаются, чтобы потянуть время для подхода частей Красной Армии.

В конце 1942 года для выступлений цирка власти выделили здание Димитриевской церкви на площади Спартака. В газетах писали: «30 января 1943 года открывается Барнаульский госцирк. Создана нормального размера арена, оборудованы постоянный амфитеатр для зрителей, все необходимые служебные и подсобные помещения. Первая программа Барнаульского госцирка открылась парадом-прологом, поставленным режиссером камерного театра В. Каншиным, являющимся также автором текста. Выступят: жонглер Мальцев, юмористы-сатирики Ад и Мар (эстрадный дуэт актеров Адама и Марии Талин. – Прим. авт.), акробатическая группа орденоносцев Аристовых, буффонадные клоуны Виталий и Алекс, группа эквилибристов Доленко с переходной лестницей и рейнским колесом, велофигурист-орденоносец Варданио и канатоходец-орденоносец Тарасов. В дальнейшем программы будут меняться несколько раз в течение сезона полностью. Причем на каждую программу будет приезжать новая цирковая группа по всесоюзному цирковому конвейеру».

Первые выступления цирковых артистов вызвали неоднозначную реакцию. Если для простых горожан каждое представление было праздником, то суровые критики находили недочеты в разговорном жанре, строго отчитывали коверных, недоумевали по поводу скучности воздушных номеров.

А зрители ликовали. Артист Сазонов для демонстрации техники жонглирования использовал неожиданные предметы: зажженную сигарету, ресторанный столик в сочетании с газетой и стулом-шапокляком. Дрессировка была представлена работой группы шотландских пони, знакомых жителям страны по кинофильму «Конёк-горбунок».

В конце 1943 года в Барнаульском цирке начал творческий путь будущий народный артист РСФСР актер Алтайского драмтеатра Дементий Паротиков. В книге «Рубцы на сердце» он вспоминал, что пришел в коллектив по объявлению о наборе мальчиков для подготовки циркового номера «Воздушный полет» и около года выступал в нем. Молодой артист частенько падал, ходил весь в ушибах и синяках.

Куда уехал цирк

В 1944 году барнаульцам особенно запомнилось выступление курского музыкального эксцентрика Лео Танти, художественного руководителя передвижных цирков, который выступал с братом во фронтовых бригадах.

Из рецензии в газете: «Смешить на манеже, притом смешить культурными приемами, умеют очень немногие артисты цирка. К числу этих немногих, несомненно, принадлежит заслуженный артист республики, орденоносец Леон Танти и его партнеры Феронни. Среди его выступлений запоминаются «Метелица», скрипачи-румыны, шутка с угадыванием музыкальных мыслей. Свое выступление Танти и его труппа заканчивают популярным по фильму «Три мушкетера» танцем с тарелками. Это очень смелое предприятие – перенос на цирковую арену изнурительного танца веселых поваров».

Где базировались колхозные филиалы Барнаульского цирка, сегодня установить невозможно. Летом 1944 года их было три, причем № 1 – ансамбль лилипутов. В его исполнении звучали оборонные, народные и шуточные частушки, куплеты на злобу дня, клоунада, политобозрение, групповые иллюзии, антре (исполняемая клоунами комическая сценка. – Прим. авт.), скетчи (короткая одноактная пьеса комедийного содержания с небольшим числом действующих лиц. – Прим. авт.) Руководил этим филиалом товарищ Марченко, который по оценке комиссии по просмотру программ колхозных филиалов «…провел большую творческую работу. Артисты филиала выступают не как ассистенты, а как художественная единица с тематическим, актуальным и разнообразным репертуаром».

После войны цирковая труппа вернулась к себе на родину, а помещение приспособили под спортивный зал. В 1990-х годах здание церкви вновь вернули Барнаульской епархии.

В военные годы Барнаульский цирк посетили звезды мировой величины: экстрасенс Вольф Мессинг, дрессировщик Владимир Дуров, безрукий грузинский артист Сандро Дадешкелиани по прозвищу Да-Деш, иллюзионистка Клео Доротти, Яков Острин Живая Счетная Машина, который свободно перемножал в уме шестизначные числа.

Редакция благодарит за помощь в подготовке статьи сотрудников Государственного архива Алтайского края.