Птицы высокого полета: летчики «Стрижей» в Барнауле дарили девушкам тюльпаны и били в колокол

Кульминаций празднования Дня города стало выступление пилотажной группы «Стрижи». По официальным данным, посмотреть на их полет пришли более двухсот тысяч зрителей, среди которых были Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк. За завораживающими фигурами высшего пилотажа люди наблюдали с террас Нагорного парка, городской набережной, площади Баварина и даже из кустов на правом берегу Оби.

Первым делом – самолеты

Мы уже писали про то, как встречали «Стрижей» в Барнауле. Правда, рассказали мы только о прилете семерки истребителей МиГ-29, основного состава пилотажной группы. Через пару часов после их прибытия в Барнаул в аэропорту им. Г. Титова приземлился и военно-транспортный самолет Ил-76, доставивший в краевую столицу авиатехников и других представителей группы. «Стрижи» – это ведь не только летчики-асы, в их составе 86 различных специалистов, из которых в Барнаул прилетели около 50. С собой они привезли запчасти, необходимое оборудование и, не поверите, хоккейную форму. Оказывается, у летчиков есть своя команда в чемпионате вооруженных сил, и трое «Стрижей» играют в ней. В Барнауле они даже успели потренироваться. Двое из небесных хоккеистов привезли амуницию с собой, для третьего подобрали форму в Барнауле.

Но все тренировки были потом, а сначала летчикам предстояло совершить полет, точнее два – репетицию в пятницу и уже премьеру в субботу. Перед этим пилоты побывали на месте событий на набережной, определились с главной сценой.

Не до ахов-вздохов

Да, небо для «Стрижей» – все равно что театральный зал для актеров. Есть в нем и амфитеатр, и партер. В нашем случае лучшим местом для зрителей оказалась терраса с буквами «Барнаул» – как раз отсюда выступление координировал руководитель полетов Евгений Прокопенко. Самолеты летали буквально на уровне глаз, а через длиннофокусный объектив, если постараться, можно было и пилота в кабине различить.

Евгений Прокопенко – сам военный летчик, впервые сел за штурвал самолета еще в 1989 году в учебном центре ДОСААФ. Правда, в «Стрижах» он в небе не выступал ни разу, хотя управлением МиГом-29 и владеет. Его работа – контролировать полет.

— Все фигуры выполняются по оси пилотажа, – рассказывает Евгений Прокопенко. – Развороты выполняются на определенную точку, и я подсказываю пилотам, куда центрить.

Честно говоря, ожидал увидеть у руководителя полетов какой-нибудь большой пульт управления с множеством антенн и датчиков. На деле – скромная рация да барометр. В общем-то люди, наблюдавшие за полетом рядом, даже и не подозревали, что рядом с ними стоит один из «Стрижей», хотя начальника полетов периодически и выдавала потрескивающая рация, из которой доносились странные для непосвященного человека сочетания вроде «Центр-2, принял».

— Все рации работают на одной частоте, пилоты слышат мои команды и команды ведущего группы. А барометр нужен для определения давления и высоты, – рассказывает Евгений Прокопенко.

Для руководителя полетов выступления пилотажников – обычная работа.

— Какие могут быть эмоции? Смотрю по сторонам, слушаю ахи-вздохи зрителей. А у меня другая задача, – улыбается Евгений Иванович.

График «Стрижей» чрезвычайно насыщен – в начале октября их ждут с показательными выступлениями в Ингушетии.

Слева направо

Среди находившихся на набережной в дни полетов был еще один «Стриж» – летчик пилотажной группы майор Павел Капустин, который в эти дни выполнял функции комментатора, поясняя публике все происходящее в небе.

— Сейчас Дмитрий Косоруков выполняет фигуру «колокол», – описывает Капустин одиночный полет МиГа, который, забравшись высоко в небо, будто замирает на месте, а потом стремительно срывается вниз.

— А сейчас для всех барнаульских девушек – «Тюльпан» от «Стрижей», – снова звучит голос майора. А из рации Прокопенко тем временем доносится: «Раз, два, три – расходимся», и шестерка самолетов разлетается в стороны, действительно образовывая в небе что-то вроде силуэта весеннего цветка.

Павел Капустин в Кубинке, где базируются «Стрижи», служит десятый год. В самой группе он не так давно, причем пробился туда даже вопреки обстоятельствам: при наборе новичков выдвигаются требования: не ниже второго класса, до 30 лет. У Капустина на тот момент был лишь третий класс и два года службы офицером, но, тем не менее, его приняли. Пока он не входит в основной состав «Стрижей», выполняет одиночный высший пилотаж на некоторых мероприятиях да комментирует выступления – кстати, его дебют в этой роли состоялся на недавнем форуме «Армия-2020» в Подмосковье.

Сам бы Капустин хотел развиваться в одиночном пилотаже – во время таких полетов пилот сам определяет расстояние до земли, радиусы выхода на ось пилотажа и другие показатели, это привлекает больше. Ну а если уж выбирать место в строю шестерки, то он бы стал левым ведомым.

— Физиологически летчик привык смотреть влево. Получается, если ты летишь справа, то и смотришь, как привык, а если слева – то надо в другую сторону, это сложнее, – рассказывает Капустин.

Вот такие секреты.

Барнаульский кадр

Как мы уже говорили, в пятницу пилоты провели репетицию, а в субботу состоялось само выступление. Вроде бы одно и то же: сначала одиночный полет, потом групповой пилотаж, одни и те же фигуры. Но сами летчики утверждают, что не бывает двух одинаковых полетов. И действительно, в пятницу был ветер, дождь до и после выступления, давший изумительную радугу, на фоне которой «Стрижи» смотрелись особенно привлекательно. В субботу было тихо, но пасмурно, при этом летчики, кажется, выступили еще ярче. Еще ближе летали к земле, еще круче заходили в вираж, еще громче был их ни с чем не сравнимый звук, пробирающий до мурашек.

Открыл выступление Дмитрий Косоруков одиночным выступлением. Кстати, одна из фигур в его программе, судя по всему, родилась уже в Барнауле. Увидев объемные буквы на склоне парка, группа решила, что вираж над ними будет смотреться особенно выигрышно. Как раз сейчас «Стрижи» верстают календарь на 2021 год, не исключено, что снимок этого виража украсит одну из страниц.

Ну а затем настал черед группы. Кому-то выступление может показаться скучным – ни цветного дыма вам, ни стрел, летают с одного края на другой. Но вы попробуйте все это выполнить на огромной скорости, малой высоте, строго выдерживая расстояние между сине-красно-белыми машинами. Причем боевыми, не спортивными, как почему-то считают многие.

— Мы в первую очередь военные летчики, так же проходим боевую подготовку, участвуем в учениях, боевых пусках, стрельбах, все пилоты этим владеют, – рассказывает командир «Стрижей», заслуженный военный летчик РФ полковник Сергей Осяйкин. – Летаем на боевых либо учебно-боевых самолетах, которые друг от друга отличаются только дополнительным местом для инструктора в кабине. Конечно, во время выступлений мы без боекомплекта, мы же не воевать прилетели.

Кстати, в составе «Стрижей» есть пилот, для которого краевая столица не чужой город. Дмитрий Зубков более 20 лет назад поступал в Барнаульское высшее военное авиационное училище, вот только доучиться там не смог из-за его расформирования. Пять лет назад судьба снова привела его в Барнаул на первое выступление «Стрижей», но тогда группа прилетела не в полном составе. Сейчас же Зубков с коллегами показали все, на что способны. Точнее, почти все. На недавнем форуме «Армия-2020» «Стрижи» первыми в мире подняли в небо группу из девяти истребителей. Так что, возможно, в следующий прилет в Барнаул этих ярких птиц станет еще больше. А то, что прилет состоится, можно не сомневаться.

Сейчас «Стрижи» летают на МиГ-29, в следующем году группа приступит к освоению МиГ-35, который в скором времени должен быть принят на вооружение в ВКС РФ.