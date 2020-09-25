Пора сажать озимый чеснок

Полезных свойств у чеснока – хоть отбавляй: обладает бактерицидным, противопаразитарным и противогрибковым эффектом, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижает риск тромбозов и вязкость крови. Садовод со стажем Тамара Грибанова рассказывает, как правильно вырастить чеснок.

По времени посадки чеснок делится на два вида: яровой и озимый. Яровой, обычно более мелкий, состоящий из множества небольших зубчиков, – сажают весной. Озимый чеснок с большими зубцами необходимо посадить осенью, до наступления сильных холодов.

Садоводы спорят о датах посадки озимого чеснока. У некоторых он был посажен еще в августе, другие только планируют это сделать во второй половине сентября – начале октября.

— Важно посадить чеснок не сильно рано, чтобы зубчик не пророс до весны. Сильно затягивать тоже не стоит, лучше успеть по хорошей погоде в конце сентября, – отмечает Тамара Грибанова.

Чесночное место

В идеале нужно планировать место для чесночной грядки таким образом, чтобы не возвращать овощ на прежнее место 4-5 лет. На небольшом дачном или приусадебном участке это недостижимо. Поэтому задача-минимум – дать отдохнуть грядке от чеснока хотя бы один год.

— Лучше сажать чеснок туда, где зимой скапливается достаточно снега, а весной не бывает застоя воды. Низинка для этой культуры не подойдет, – отмечает Тамара Васильевна.

Некоторые садоводы под чеснок определяют одно место, другие распределяют овощ по огороду: рядком вдоль посадок садовой земляники, вокруг черной смородины. Дело в том, что чеснока боятся многие вредители садово-огородных культур, и пользы от такого соседства немало.

Грядку для чеснока лучше вскопать пораньше. Если посадить чеснок на свежевскопанное место, то со временем почва утрамбуется и осядет, а часть головки останется на поверхности. Для посадочного материала это – опасность замерзнуть с наступлением холодов.

Размер имеет значение

Не случайно говорится: «Что посадишь, то и пожнешь». Только от большой головки чеснока с крупными зубками можно ждать хорошего урожая.

— Если вы омолаживаете сорт или хотите избавиться от болезней этой культуры, то лучше воспользоваться бульбочками – посадочным материалом, собранным летом из раскрывшихся чесночных стрелок. Бульбочки дадут на следующий год однозубковую крупную луковицу. Выкопав зубок в конце лета и подсушив, осенью его снова сажают. На будущий год вырастает обновленный сорт с крупной головкой, – рекомендует опытный садовод.

Посадочный материал должен быть чистым, среднего или крупного размера, обязательно иметь цельную оболочку.

Важно провести обеззараживание чеснока в специальном растворе из двух литров воды и двух столовых ложек соли в течение трех минут. Затем в течение такого же времени прополоскать зубки в слабом растворе медного купороса – 0,5 ч. л. без горки разбавляется 5 л воды.

Не мельчить

Сажают зубки в заранее подготовленные борозды, которые просыпают древесной золой. В сухую погоду многие огородники проливают бороздки перед посадкой небольшим количеством воды, но чаще всего земля влажная и делать этого не нужно.

Глубина заделки равна двойной высоте зубка. Посадочный материал вставляют в бороздки вручную, донцем вниз, и пальцами аккуратно вдавливают в землю. Затем грядку обязательно нужно замульчировать перегноем, опавшей листвой, торфом, либо закрыть лапником. Это поможет и влагу в почве удержать, и от морозов убережет.

Если зима малоснежная, то грядки укрывают растительными остатками. Если снега в этом месте выпадает много, то дополнительного укрывного материала не требуется.

Задел на весну

Уже следующей весной, когда почва постепенно оттает, нужно будет убрать лишнюю мульчу и хорошо прорыхлить грядку. Тогда же, в мае, если нет дождей, то проводят первый полив.

Чеснок подкармливают три раза: после появления первой зелени вносят в жидком виде мочевину (спичечный коробок на ведро воды) или слабый раствор птичьего помета. Второй раз культура нуждается в растворе нитрофоски (2 ст. л. на 10 л воды). Последняя подкормка в июне состоит из золы (стакан на ведро воды) или суперфосфата (2 ст. л. на 10 л воды). Всякий раз, для того чтобы избежать химического ожога, перед внесением удобрений грядку необходимо увлажнить.

Кстати, под зиму кроме ярового чеснока многие садят в грунт зелень. Петрушку, укроп, щавель, лук-батун, горчицу можно посеять в начале октября, и зелень взойдет раньше той, которая будет посеяна весной. Иногда осенью высаживают и лук-севок, но есть некоторые риски того, что культура замерзнет и плохо взойдет. Поэтому все же с луком лучше не экспериментировать.

Не стоит сажать чеснок на место, где росли лук, томаты, перцы и баклажаны. Хорошие предшественники чеснока – кабачки, тыква, патиссоны, горох, кукуруза.

Полезные рецепты

Чесночный соус

Вкусный соус не только стимулирует аппетит и послужит профилактикой ОРВИ в сезон простуд, но и станет полезной заменой майонезу.

Подходит для заправки салатов, а также в качестве соуса для мяса, рыбы, овощей и запеканок. Зелень подойдет любая.

Взять пять средних зубчиков чеснока, стакан сметаны, зелень, соль по вкусу.

Чеснок очистить, пропустить через чеснокодавку. Зелень мелко нарезать. Смешать все со сметаной, добавить соль и перец, перемешать.