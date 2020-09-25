Почему работа закладчика – не вариант для решения финансовых проблем

Практически всех закладчиков вычисляют в первые пару месяцев. Зачастую это молодые люди, решившие заработать легкие деньги и в итоге сломавшие себе жизнь.

Семейный, с наркотиками

На днях Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор за распространение наркотиков тридцатилетнему жителю Красноярского края Юрию (все имена изменены). До злополучного лета 2020 года Юра был, как говорится, простым хорошим парнем. Трудился в сфере строительства, вместе с женой воспитывал троих малолетних детей. Ни в каких темных историях не участвовал – наоборот, отличился на службе в армии, в горячих точках, а после этого всю жизнь трудился на рабочих специальностях.

Но потом грянул коронавирус, на предприятии начались проблемы, Юрий потерял работу. Встал вопрос, на что содержать семью. Не сумев с ходу устроиться на новое место, молодой человек не придумал ничего лучше, чем найти в соцсети подработку в качестве закладчика наркотиков. Некоторое время он раскладывал по тайникам пакетики с синтетикой в Красноярске, а потом его отправили в командировку в Барнаул.

— Но в Барнауле Юрия довольно быстро взяли под наблюдение сотрудники УНК ГУ МВД, так что он лишь раз успел отправить заработок жене, — рассказывает заместитель прокурора Железнодорожного района Светлана Гарбузова. — Во время очередного выхода на дело его остановили полицейские. При досмотре у него обнаружили несколько пакетиков с синтетикой. Юрий добровольно признался в преступлении, показав, куда он уже успел разложить закладки. Суд принял во внимание безупречную до этого момента биографию молодого человека и приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, что совсем немного для тяжелой статьи 228.1 УК РФ.

Наркоторговцы — благотворители

Семейная пара из Бердска – Лариса и Олег Макаровы – удивительным образом сочетали в себе безразличие к судьбе людей, подсевших на наркотики, и пренебрежение к закону, с трепетной заботой о чужих брошенных детях.

Олег в прошлом имел судимость, Лариса на момент знакомства с ним была чиста перед законом, жила вполне обычной жизнью. Постоянной работы у супругов не было, периодически они подрабатывали штукатурами на отделке домов. Денег в семье вечно не хватало, и Лариса нашла через социальные сети подработку администратором чата интернет-магазина по продаже наркотиков.

— Женщина подыскивала новых кандидатов, обучала их, как правильно делать закладки, завуалированно общаться в Сети, что делать, если заметили слежку полиции, загружала адреса оптовых закладок на сайт автоматизированных продаж, – рассказывает старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Сербова. – Тем временем Олег независимо от своей супруги решил найти работу закладчика на том же сайте. Хотя все закладчики общаются под никами, при трудоустройстве они должны прислать в «отдел кадров» свою фотографию с паспортом. Так Лариса наткнулась в чате на своего мужа и приняла его на работу.

У Олега и Ларисы образовалось что-то вроде семейного дела. Они вместе ездили на гастроли по сибирским городам. Лариса принимала заказы, раздавала задания подчиненным, а Олег раскладывал наркотики в тайники. С гастролями они приехали в Бийск, а затем в Барнаул. В краевой столице пара отправилась на прогулку по городу. Пока Олег прятал пакетики с синтетикой по кустам и фотографировал места на телефон, Лариса следила, чтобы поблизости не появился кто-то посторонний, и выставляла адреса закладок на сайт для продажи.

Но осторожность им не помогла. В одиннадцать часов вечера подозрительную парочку, бродившую по частному сектору, заметили сотрудники полиции и задержали. Позже в камере хранения обнаружили их сумку с товаром. Ларису суд приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима, Олега – к 10 годам 10 месяцам строгого режима.

Девушка с собачкой

Студентка-первокурсница Аня приехала в Барнаул из Казахстана учиться на дизайнера. Родители у нее были небогатые. Присылаемых денег хватало только на жилье и еду. Девушка решила, что не будет ставить родителей в тяжелое положение. Через Telegram нашла работодателя, который давал ей указания, где забирать оптовые партии и куда раскладывать дозы для клиентов.

А чтобы было не страшно и не скучно бродить вечерами по подворотням, Аня купила собачку – шпица, и повсюду брала ее с собой. С ней девушка больше походила на заботливую хозяйку, выгуливающую питомца, а не наркозакладчицу. Тем не менее на нее через некоторое время обратили внимание сотрудники полиции. К тому же студентка сделала ошибку, продав наркотики напрямую своей знакомой.

Вскоре Аню задержали. На суде, где присутствовали ее родители, девушка плакала, просила прощения, что причинила боль близким. С учетом всех смягчающих обстоятельств суд приговорил ее к 4 годам 6 месяцам колонии.

— Практически всех начинающих закладчиков вычисляют в первый-второй месяц. Они даже не успевают толком воспользоваться плодами своей работы, – говорит Елена Сербова. – У каждого человека бывают тяжелые периоды в жизни, когда остро не хватает денег. Но не стоит искать решение финансовых проблем в сфере торговли наркотиками, иначе временные трудности могут превратиться в десятки лет испорченной жизни.

За незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере с использованием Интернета ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.