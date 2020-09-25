Интерактивный пол, сундуки с книгами, 70-кратный видеоувеличитель и пианино XIX века – все это в библиотеке № 10

В День города в поселке Южном открыла двери для читателей обновленная библиотека им. А.С. Пушкина. В этом году она вошла в число победителей национального проекта «Культура», выиграв 5 млн руб. на реализацию концепции библиотеки нового поколения. Этот понедельник стал для ее сотрудников первым рабочим днем в современном пространстве.

— Выиграть средства на создание модульной библиотеки непросто – у библиотеки № 10 получилось со второго раза. Здесь все продумано до мелочей, сбалансировано. Особенно мне нравится, что хай-тек в ней умело совместили с историей. Между современными стеллажами можно встретить, например, фотографии с открытия библиотеки в 1962 году или фортепиано, с которого зарождалась Пушкинская гостиная, – говорит Лариса Зорина, председатель краевой профсоюзной организации работников культуры, член штаба ОНФ в Алтайском крае, куратор нацпроекта «Культура».

Деловое и уютное

В библиотеке № 10 теперь много свободного места – его добавили облегченные книжные стеллажи, современная удобная мебель. Уютным учреждение сделали маленькие детали, которые встречаются на каждом шагу, – статуэтки, подсвечники, фотографии, картины.

— При разработке дизайн-концепции мы учитывали пожелания читателей, – рассказывает заведующая библиотекой№ 10 Наталья Соболева. – В первую очередь нам хотелось создать многофункциональное современное культурное пространство, но с теплой семейной атмосферой. При этом старались учесть пожелания читателей разных возрастов – сохранили традиционные формы работы, совместив их с интерактивными.

Задумку удалось реализовать – это становится понятно уже при входе в фойе. Рядом с классическим информационным стендом установлена интерактивная панель. Здесь же оборудованы комфортные места для отдыха, предназначенные, в том числе, для общения или знакомства со свежей периодикой.

С книжкой под деревом

До неузнаваемости преобразился зал обслуживания взрослой аудитории. К его зонированию подошли с умом, разместив у окон несколько компьютеризированных мест, оснащенных новенькими ноутбуками. Сердце зала – креативная зона с диванчиками под настенной инсталляцией в виде дерева. Рядом с ними – декоративные тумбы с ажурными украшениями ручной работы, кофейными зернами.

Важно, что сочетание традиционного и нового прослеживается в каждом уголке библиотеки. Так, в помещении взрослого абонемента соседствуют стеллажи «Ретро-чтение» и «Территория молодежного чтения». В его центре – полки с новыми книгами, купленные в рамках нацпроекта. Всего приобретено более 6 тыс. изданий на сумму 2,2 млн руб.

— Здесь, в смежном помещении, мы организовали зал для работы в малых группах нашей молодежной аудитории. В распоряжении посетителей планшеты, электронные книги, – демонстрирует обновки Наталья Соболева. – Этой комнаты, можно сказать, не существовало. До этого тут хранились фонды – к выкрашенным в белый цвет стенам были прибиты полки, и на этом все. Теперь все свеженькое, новое, со вкусом и любовью подобранное, оформленное картинами художницы Ольги Воробьёвой.

Волшебная комната

Детское отделение библиотеки – особое место. После ремонта у него появился отдельный вход и тематическое фойе с необычными элементами декора – расписанными сундуками с игрушками и старинным перекрашенным буфетом. Яркое, красивое, удобное. Книги здесь размещены на разных уровнях в соответствии с возрастом читателей. Малышковые полки – не выше колена. Для старших детей, как у взрослых, в полный рост.

— Тут есть сказочное место – интерактивная комната, – продолжает Наталья Валерьевна. – Отдельное компьютерное место позволяет получать безопасный доступ к детским электронным ресурсам, а интерактивный сенсорный столик будет использован как универсальная система для обучения и развлечения детей.

Кроме того, здесь установлен интерактивный пол – напольная проекция, которая мгновенно реагирует на движение. Такого «динамичного ковра» нет пока ни в одной библиотеке города. На нем можно и поиграть, и позаниматься – сегодня в его арсенале около 500 программ разного профиля. А после занятий можно поднять жалюзи, спустить на пол пуфики, и появляется новое пространство, в котором дети могут отдохнуть и провести время за чтением журналов и книг.

Душа библиотеки

Читальный зал поделили на три зоны. Ближняя предназначена для проведения вебинаров, онлайн-лекций и конференций, оснащена подвесным проектором, специальным экраном и готова вместить до 70 зрителей.

В глубине – еще несколько рабочих мест с компьютерами и возможностью доступа к электронному каталогу, интернет-ресурсам, правовым базам данных.

— Главная особенность зоны – приобретенный видеоувеличитель. Благодаря ему мы можем обслуживать людей с нарушениями зрения – он способен увеличивать изображение или текст до 70 крат, – с гордостью показывает оборудование Наталья Соболева. – А душа нашей библиотеки – Пушкинская гостиная. Это музейная комната, совершенно отличная по дизайну от остального пространства. В ее оформлении – пианино XIX века, старинное зеркало, расписные сундуки, наполненные сказками Пушкина.

За стеклом выставочных витрин – полное собрание сочинений поэта (издание – ровесник пианино), миниатюрные книжицы, статуэтки и фотографии классика. Самое главное в комнате – его бюст работы скульптора Николая Звонкова, еще одна визитная карточка библиотеки. Говорят, если загадать желание и погладить «Солнце русской поэзии» по голове, то загаданное непременно исполнится!

8152 читателя записались в 2019 году в библиотеку имени Пушкина. Количество посещений за год – 31 355, выдано 133 092 книги.