Если ребенок начинает сутулиться – это один из признаков нарушения осанки

Проблем с осанкой можно избежать. О том, как это сделать, рассказывает врач высшей категории по лечебной физкультуре Алтайского врачебно-физкультурного диспансера Елена Воранкова.

Формирование позвоночного столба и его функциональное совершенствование занимает длительный период в жизни ребенка и заканчивается к 20-22 годам. Причем наш организм должен проходить все стадии своего развития своевременно, без ускорений.

Когда малыш ползает на четвереньках, его позвоночник находится в положении разгрузки. Ребенок начинает самостоятельно сидеть – пошла небольшая нагрузка на позвоночник. После того как малыш начал самостоятельно вставать с опорой, идет постепенное усиление нагрузки, и так, шаг за шагом, мы приучаем наш организм к ходьбе. Все эти этапы развития очень важны и должны протекать постепенно.

В определенные периоды жизни ребенка на осанку следует обратить особое внимание. Именно тогда происходит толчок в росте, и мышцы не успевают за активным ростом скелета. Это бывает в возрасте 5-7 и 11-12 лет (у мальчиков позже, чем у девочек) и заканчивается в период полового созревания. Выделяют два вида нарушения: в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Это вид сбоку и спереди. Нарушения осанки могут быть выражены как в углублении физиологических изгибов, так и их нарушении.

Нарушения осанки – это всегда мышечный дисбаланс. На какую сторону приходится перекос – туда направлено усиление тонуса мышц, а с противоположной стороны в это время идет перерастяжение мышц. Задача лечебной физкультуры – выровнять этот мышечный баланс.

Нормальной может считаться осанка ребенка, если у него в положении стоя: симметричное положение грудной клетки, оба плеча на одном уровне; живот слегка выдается вперед. Сзади намечается физиологический изгиб позвоночника в области поясницы; видимые остистые отростки позвонков расположены по средней линии спины.

За нарушение осанки мы порой принимаем патологически неправильную позу. Если, например, неправильно подобрана домашняя мебель, то ребенок начинает, сидя за столом, валиться во все стороны, а то и вовсе сползать со стула или подкладывать под себя ногу. Вырабатывается патологическая привычка, которая не обязательно перерастет в деформацию, но достаточно часто ей способствует. Особенно у детей, имеющих врожденную неполноценность соединительной ткани, входящей в состав кожи и связок.