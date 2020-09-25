Барнаул – город чемпионов, и в юбилей краевой столицы спортсмены это доказали

В День города на пл. Советов прошел традиционный спортивный праздник «Барнаул – городов чемпионов». Он объединил представителей многих видов спорта, но самое интересное, что еще в начале недели не было понятно, состоится ли он.

Все состоялось

Мобилизация всех ведущих спортивных сил краевой столицы на центральной площади краевой столицы в День города – давняя традиция. Но в этом году атлеты как никогда были близки к тому, что праздник проведут дома. Причина всем понятна – коронавирус. Однако ближе к юбилею ситуацию с пандемией удалось стабилизировать, регион перешел к третьему этапу снятий ограничений, и заниматься спортом, проводить соревнования и болеть за спортсменов стало не только можно, но и даже нужно. Адреналин и азарт, знаете ли, лучше любых витаминов.

— В такой экстремальной ситуации мы еще не были, — говорит председатель городского комитета по физической культуре и спорту администрации Барнаула Пётр Кобзаренко. – Еще во вторник (15 сентября. – Прим. авт.) не было четкого понимания, что мы можем организовать, поэтому многие вопросы пришлось решать оперативно.

В итоге из традиционного город не увидел только «Кросс наций» — этот массовый забег по обычаю собирал около пяти тысяч участников, а такие масштабы пока еще под запретом. Зато отсутствие бегунов компенсировали два других всероссийских старта – «Российский Азимут» по спортивному ориентированию и «Оранжевый мяч» по уличному баскетболу. Причем в последнем вновь был преодолен рубеж в сто команд – их собралось 108, особо активны были колледжи и вузы.

— Нам мешал не только коронавирус, два дня поливал дождь, сложно было нанести разметку, — сетует главный судья соревнований Юрий Слуянов. – Но ничего, справились. Причем сегодня с утра тоже дождь лил, я не думал, что будет много участников, но все соскучились по баскетболу.

Юбилейный рекорд

Всего болельщики увидели соревнования по семи видам спорта, а открыли спортивную программу лыжероллеры, стартовавшие по проспекту Ленина. Затем спортсмены с ограниченными возможностями провели показательную тренировку по бочче, вступили в дело представители силового экстрима, таскавшие тяжеленные баллоны и отрывавшие от земли пикап-внедорожник, играючи толкали гири и другие силачи.

— Мы сегодня устанавливаем традиционный рекорд – все участники должны совершить по 290 подъемов гири в честь юбилея Барнаула, – рассказывает председатель краевой федерации гиревого спорта Павел Лесных.

Одновременно на сцене шло награждение – за высокие спортивные результаты грамотами и поощрениями были отмечены атлеты, даже в этом непростом году сумевшие показать высокие результаты.

Бокс на закуску

Кульминацией спортивной части юбилейного Дня города стал традиционный турнир по профессиональному боксу «Великий бой на Великом Алтае». Президент краевой федерации бокса Армен Тоноян тоже не скрывает, что соревнования были под вопросом, турнир даже особо не рекламировали, чтобы не создавать аншлаг. Но даже в такой ситуации без почетных гостей не обошлось – соревнования посетил двукратный победитель Олимпиады, чемпион мира и Европы по боксу, ныне директор Омского центра спортивной подготовки по боксу Алексей Тищенко. Наш земляк, между прочим, уроженец Рубцовска, где до сих пор живет бабушка спортсмена. А сам он приезжает на Алтай минимум раз в год.

— Всегда приятно побывать в знакомых и родных местах, посетить соревнования. Мне самому в свое время предлагали уйти в профессионалы. Но после победы на Олимпиаде в Афинах, первого большого успеха в любительском боксе, хотелось продолжения. А после второго олимпийского золота уже настолько устал, что ни в любителях, ни в профессионалах продолжать не хотелось. Но бокс смотрю с удовольствием, – рассказал Тищенко.

В итоге болельщики увидели семь боев с участием представителей разных стран, и даже из Конго – конголезец Мон-Алис Кимбу, увы, победил по очкам барнаульца Владимира Антоняна.

Лучший боксер турнира «Великий бой на Великом Алтае» получил Кубок главы г. Барнаула – переходящий трофей, который отныне будут вручать на турнирах в День города.