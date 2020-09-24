Заменить все, что скрыто: как идет реконструкция сцены в краевом Театре драмы

В краевом Театре драмы завершается масштабный ремонт сцены. В течение полутора месяцев здесь заменяли устаревшие конструкции и механизмы, чтобы новый театральный сезон начать на новом оборудовании.

Пробег – полвека

Краевой Театр драмы стабильно радует зрителей и постановками, и приятной атмосферой в помещениях. Однако артисты стали замечать, что работать им стало менее комфортно – виной тому износ механизмов сцены.

— Уже было несколько накладок во время действия, которые пока оставались незамеченными зрителями, – то круг встанет, то кольцо, – рассказывает директор театра Любовь Березина. – Мы два года пытались самостоятельно ремонтировать – заказывали колеса, резину, что-то меняли. Но это нас не спасло, к сожалению. Сказывается то, что механизмы как были установлены в 1972 году, так больше и не менялись. За 48 лет металл износился, «устал», как говорят специалисты. То же и со штанкетами: еще не устаревшие сами по себе, они начали барахлить по части управления, а это уже касается вопросов безопасности артистов и персонала.

Почти как МХАТ

Работу ведет московская компания «Стройцирк» – она специализируется на сценических площадках, почти 30 лет занимаясь оборудованием театров и концертных залов со сложнейшей механикой и электроникой.

— «Зарядье», театр имени Евгения Вахтангова, МХАТ, театр наций – и это далеко не все наши объекты, – перечисляет прораб Игорь Кутянин. – Ваш театр особенный. Могу сравнить его со МХАТом, только у вас он чуть поменьше. По оборудованию помещение тоже на высоком уровне.

Сцена Театра драмы площадью 600 кв. м – одна из самых больших в Сибири. Обгоняет ее только Новосибирский театр оперы и балета с планшетом сцены в 1065 кв. м.

Больше всего времени уходит на логистику, получение грузов. Дальше уже дело техники, установка происходит довольно быстро. Тем не менее бригада из 13 москвичей работает в Барнауле с 4 августа, привлекаются и барнаульские специалисты. Срок ремонта обусловлен в первую очередь объемом работы – он здесь немаленький, а к концу сентября объект должен быть сдан. 16 октября новую сцену планируется опробовать первым спектаклем – «Ревизором».

— За это время мы уже стали здесь своими, – шутит прораб. – Закончена верхняя механика, завтра заканчиваем трюм – нижние приводы круга и кольца, предстоит еще подключить электричество и положить новый планшет. То, что в хорошем состоянии, не меняем. А механизмы, которые износились, мы поменяли на новые. Срок службы механизмов обычно не менее 10 лет, но тут зависит от того, о каких конкретно механизмах мы говорим. Колесная пара и 30-50 лет проходит. Здесь мы их заменили, катки сейчас итальянские, из современного материала, будут ходить долго и бесшумно.

Главное – внизу

Зрительскому взгляду изменения могут быть не заметны. Сейчас кажется, что на сцене ничего не изменилось и что только начаты работы по укладке нового покрытия. На деле же пол под ногами артистов – это последнее, что переделывают рабочие. Самое главное находится еще ниже.

Спускаемся под сцену. Здесь уже все готово: установлены новые приборы, заменены проблемные элементы, а это значит, что поворотное колесо теперь не будет барахлить. Более того, благодаря современному программному обеспечению можно будет освоить новые спецэффекты.

— Естественно, с новой механикой у театра появится больше возможностей для осуществления самых смелых режиссерских замыслов, – уверена Любовь Березина. – Все процессы будут запрограммированы и автоматизированы. Гораздо легче, чем сейчас, будет управлять всей этой большой и сложно устроенной системой — помощнику режиссера нужно будет только нажать кнопку, программа сама рассчитает необходимое время и скорость движения механизмов.

Пока что эти обновки не работают: ждут, когда их подключат. Зато чуть выше, на самой сцене, трудится шлифовщик, ровняет установленный участок планшета – покрытия сцены, по которому будут ходить артисты. Планшетные щиты изготавливаются из досок хвойных пород дерева высшего качества. Средние по твердости, доставленные из Архангельска, они считаются лучшим решением для сценических поверхностей. На момент, когда мы наблюдаем за ходом ремонта, они уложены примерно до занавеса, и завершены оба кармана для хранения декораций, покрыты специальным составом.

Кроме нижней механики сцены, наполовину реконструирована верхняя часть, состоящая из 41 штанкеты – это металлические трубы на тросах, к которым крепятся кулисы и детали декораций. В целом состояние верхней сценической механизации специалисты «Стройцирка» признали хорошим, ведь в последний раз она обновлялась в 2007 году.

На переоборудование и реконструкцию сцены театру из краевого бюджета выделено 35 млн руб. Это подарок Правительства Алтайского края к 100-летнему юбилею, который будет отмечаться в 2021 году.