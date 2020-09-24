Сезон дорожного ремонта в краевой столице подходит к завершению

Близится к завершению дорожно-строительный сезон, об успешности которого можно судить по количеству обновленных городских улиц. Из 44 объектов уже введены в эксплуатацию после ремонта 29 дорог.

Оправдывая доверие

Алтайский край неоднократно отмечали в числе лидеров по темпам и качеству реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города отмечают, что за три года работы в рамках федеральных проектов не было срывов контрактных сроков ни по одному объекту, не возникало претензий к качеству проделанных работ и сложностей с освоением бюджетных средств. А раз так, то доверие и спрос соответствующие.

Нынче барнаульские дорожники провели колоссальную работу, гораздо большую в сравнении с предыдущими годами. Причин на то несколько. Вместо изначально запланированных 1,047 млрд руб. на реализацию БКАД в Барнауле было выделено на 170 млн руб. больше – 1,217 млрд руб. Это в свою очередь привело к увеличению числа объектов капитального ремонта, реконструкции и строительства с 35 до 44. При этом значительно возросло количество капиталоемких и трудозатратных объектов.

— Ежегодно увеличивающееся финансирование на дорожный ремонт в Барнауле – это показатель слаженной командной работы власти, дорожников и общественности. Мы благодарим федеральный центр и Правительство Алтайского края за поддержку и будем прикладывать максимум усилий, чтобы привести всю дорожную сеть города в нормативное состояние, – говорит Анатолий Воронков, первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу.

На финишной прямой

Рано установившаяся теплая погода сыграла на руку строителям, и те смогли приступить к первым своим подрядам уже в апреле. Весной рабочие уже вовсю фрезеровали старое покрытие в Черницке и подъезде к СНТ «Флора». Из-за большого количества объектов у подрядчиков времени на раскачку они не имели – работать приходилось и ночами, и в выходные.

Первые дороги начали сдавать в эксплуатацию уже в середине лета, а массовая приемка началась в конце августа. Тогда на соответствие нормативам проверили около десяти дорог и передали их на гарантийное обслуживание подрядным компаниям, выполнявшим ремонт. 17 сентября были сданы в эксплуатацию еще 17 отремонтированных улиц. В их числе Антона Петрова, Пролетарская, Пушкина, Циолковского, Чеглецова, Власихинская, Бриллиантовая, Ядринцева, Мерзликина, Путиловская и другие. Сейчас в работе остались только 12 объектов, и на большинстве из них остаются только финишные детали. Например, в проезде Канатном уложен верхний слой асфальтобетона и ведутся работы по благоустройству территории. На ул. Ползунова завершается укладка верхнего слоя асфальтобетона и остаются только примыкания да тротуар.

— На улицах Водопроводной и Линейной сейчас укладывается верхний слой асфальтобетона, через пару дней работы будут завершены. Эти объекты могли быть сданы в эксплуатацию раньше, но из-за работы ресурсоснабжающих компаний на инженерных сетях их пришлось сдвинуть на более поздний срок. По этой же причине позже стартовал ремонт ул. Песчаной, – объяснил Антон Шеломенцев, председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. – Но все дороги, на которых сейчас работают дорожники, находятся на контроле в нашем комитете. Опасений, что подрядчики выйдут за пределы контрактных сроков, нет.

Напомним, что до 1 октября, согласно заключенным контрактам, ремонтируемые дороги должны быть сданы. Исключения составляют лишь два объекта – автомобильная дорога на гребной канал и участок Павловского тракта от ул. Трактовой до путепровода через железнодорожные пути. Из-за того что контракт на производство работ был заключен в начале сентября, срок сдачи объектов продлили до 15 ноября. Сейчас там заканчивается фрезерование старого асфальта и готовится полотно под укладку нового покрытия.

Строим и реконструируем

В отличие от программы БКАД прошлых лет, в этом году большой объем работ был выполнен в пригороде. Привели в нормативное техническое состояние четыре дороги в микрорайоне Затон, три в Черницке, по две в Научном Городке и Бельмесёво, по одной – в Куете, поселке Ильича, Лебяжьем и Южном. О такой масштабной ремонтной кампании в поселковых территориях невозможно было даже мыслить несколько лет назад, поскольку средств местного бюджета на эти цели не хватало. Сейчас ездить по сельским дорогам – сплошное удовольствие!

С 2019 года стало возможным проводить реконструкцию и строительство дорог в рамках национального проекта. Это позволило реализовать двухлетний план реконструкции улицы Попова с ее расширением до шести полос. Ввод в эксплуатацию и открытие долгожданной дороги по ул. Попова от ул. Трактовой до ул. Власихинской станет грандиозным событием для жителей пригорода и работников предприятий, расположенных в промышленной зоне. Там уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, оформлены парковки и заездные карманы для общественного транспорта, сделаны примыкания, завершается асфальтирование тротуаров. К 1 октября подрядчики обязуются открыть новую дорогу для движения.

За летний сезон удалось построить с нуля дорогу на ул. Сиреневой от ул. Взлётной до ул. Балтийской. Сейчас этот объект готовится к приемке. В этом году разработали проектную документацию для строительства дороги в 2021 году по проезду Северному Власихинскому.

60% объектов, ремонтируемых в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», расположены в Барнауле.