Народы Барнаула познакомили горожан со своей культурой

В День города, 19 сентября, на площадке у Нулевого километра прошел традиционный 19-й фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем». Организатором мероприятия выступила Ассоциация национально-культурных объединений Алтая и администрация города Барнаула. Фестиваль посетил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Вячеслав Франк и председатель БГД Галина Буевич.

Фестиваль национальных культур проходил под девизом «Мы победили» и посвящался не только юбилейному 290-му дню рождения Барнаула, но и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Не случайно в экспозициях и музыкальных номерах, подготовленных участниками, была широко представлена военная тематика.

Народная дипломатия

Перед стендами недавно образованного Центра культуры народов Грузии толпится народ, колоритная картинка издалека манит людей. И вправду, как пройти мимо столика, где представлено все самое лучшее, с чем ассоциируется Грузия: минеральная вода «Боржоми», вина, мандарины, фрукты, национальная лютня пандури, симпатичные статуэтки горцев с кувшином вина. Хоть сейчас садись и устраивай дружеское застолье под музыку. «Вот, посмотрите, здесь у нас книга «Витязь в тигровой шкуре», автор – Шота Руставели – сокровище грузинского народа. Она из Грузии, в ручном переплете, на трех языках – русском, английском и грузинском», – рассказывает руководитель Центра культуры народов Грузии Арчил Чахунашвили.

— К великому сожалению, сам до этого на фестивале не был, но дети постоянно ходили, мне потом рассказывали. Теперь уже каждый год будем выставляться, песни петь, – уверен руководитель Центра. – Впечатления замечательные. Все говорят, надо было раньше начинать участвовать. Я думаю, такие фестивали нужны городу. Сейчас время немного напряженное. А тут народная дипломатия все проблемы надуманные решает. Люди доказывают, что они дружны. Народ друг другу улыбается и песни поет. Что может быть лучше?

Победный «Кочари»

Как обычно, развернувшаяся на площади национальная деревня, будто калейдоскоп, вобрала в себя все самое интересное из культур многочисленных народов, живущих в Барнауле. Хорошо знакомые военные песни «Катюша», «Песенка фронтового шофера», «Три танкиста», «Едут по Берлину наши казаки», «Смуглянка» прозвучали в новой интерпретации, некоторые на национальных языках.

Артисты из вокально-хореографического ансамбля «Арцах» АКОО «Союз армян Алтайского края» напомнили гостям праздника о традиции, родившейся в последние военные дни. Есть интересный исторический факт, что бойцы 89-й дивизии станцевали армянский танец «Кочари» победным майским днем 1945 года у стен Рейхстага. А пример всем подал генералмайор Нвер Сафарян. С тех пор «Кочари» стал для армянских солдат музыкальным символом Победы. На празднике Барнаула его исполнили барнаульские артисты, вызвав не меньший эмоциональный отклик у зрителей, чем в мае 1945-го.

Невоенные, лирические песни о маме, родном доме, молодецкой удали тоже никого не оставили равнодушными. Барнаульские студенты из Тувинского землячества, которые впервые приняли участие в фестивале, сразу же ярко заявили о себе. Чинчи Куулар покорила всех своей гибкостью и грацией при исполнении национального танца, показав чудеса акробатики. А певец Чимит Ондар исполнил песню о черном коне, который скачет быстрее бури.

Добро пожаловать в юрту

Не менее красочными получились и экспозиции, посвященные национальному быту народов Алтая. Казахи подготовили для гостей праздника полное погружение в родную культуру, оформив целую юрту со столом, кухонной утварью, сундуком, конной амуницией, национальными музыкальными инструментами кобызом и домброй. Этими предметами еще сотню лет назад пользовались предки.

Радушный хозяин, председатель АКОО «Национально-культурная автономия казахов» Мурат Бекмуратов жалеет лишь об одном – из-за коронавирусных ограничений не удалось накрыть стол. Ну да ничего страшного, это ведь не последний День города. Зато в этот раз получилась отличная галерея героев войны. Память о каждом из них бережно хранят.

— Рахимжан Кошкарбаев первым водрузил знамя на Рейхстаге, еще 2 мая, – рассказывает председатель автономии. – Туганбаев и Елеусов – оба родом из одной деревни Турата Усть-Канского района. Там 40 домов, и из нее вышли четыре Героя Советского Союза, и двое из них казахи. Мы их портреты носим 9 Мая в «Бессмертном полку». Надо помнить, что наши деды, отцы завоевали такую трудную Великую Победу.

Дорога памяти

Практически в каждой экспозиции фестиваля культур почетное место занял стенд с портретами героев Великой Отечественной войны. В такие моменты особенно отчетливо понимаешь, что это была общая Победа, немыслимая без совместных усилий миллионов людей разной национальности и веры.

— Половину нашей экспозиции занимает выставка в память о героях Великой Отечественной войны – поляках, – рассказывает председатель АККПОО «Дом Польский» Ванда Ярмолинская. – И на первом месте отец Роберта Рождественского, который был по национальности поляком – Станислав Никодимович Петкевич. И также на баннере размещены три портрета дедушек членов нашей организации. Это Дворецкий, Ильинский и мой дедушка – Ярмолинский Николай Андрианович. Для меня лично важна эта тема. Когда мы материал собирали, то у меня слезы в глазах стояли.

За участие в фестивале заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев наградил представителей национально-культурных объединений дипломами администрации города и ценными подарками, передав поздравления с праздником от имени главы города Вячеслава Франка.

Сегодня на территории Барнаула проживают представители 106 национальностей, действуют 17 диаспор, зарегистрировано 30 национально-культурных объединений. На протяжении многовековой совместной истории народы, населяющие город, не утратили национальный язык, традиции, культуру и сохранили нотки первозданного национального быта.