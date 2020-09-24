Награждены победители фотоконкурса «Мой Барнаул»

В преддверии 290-летия краевой столицы местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» и администрация Барнаула организовали фотоконкурс, на который было прислано более 500 работ. 22 сентября авторы лучших снимков получили ценные призы.

За неделю до юбилея Барнаула организаторы предложили барнаульцам разместить на своих страницах в социальных сетях фотографии города в номинациях «Барнаул – столица мира», «Город доблести», «Рабочие будни», «Талантлив во всем», «Барнаул – город моего детства», «Город для жизни», сопроводив специальным хештегом. На конкурс поступило более 500 снимков, из которых организаторы и конкурсное жюри отобрали 150 для определения лучших в каждой номинации.

В ходе торжественной церемонии награждения с приветственным словом к победителям конкурса обратился Юрий Еремеев, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата, секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России»:

— За 290-летнюю историю города Барнаул прошел разные этапы своего развития. Наш город уникально сочетает в себе и неповторимую архитектуру прошлых веков, и современные жилые кварталы. Однако облик краевой столицы формируют сами горожане, внося весомый вклад в развитие и благоустройство Барнаула, – отметил Юрий Николаевич. – У нас не было задачи получить парадные снимки профессиональных фотографов, нам важно было увидеть, каким наш любимый город видят его жители. И мне отрадно, что будни нашей столицы такие яркие и эмоциональные.

18 победителей конкурса получили от организаторов ценные призы: смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, музыкальные колонки, а также памятный фотоальбом «Барнаул». Кроме того, ребят пригласили на бесплатное обучение в профессиональной фотостудии. Обладателем Гран-при стал Артем Курашов, первокурсник географического факультета АлтГУ. Фотографией он занимается на протяжении четырех лет, особый интерес проявляет к архитектуре зданий и производственных объектов.

— Я очень люблю проспект Ленина, особенно от площади Советов до площади Октября, здесь представлен горячо любимый мной сталинский ампир в жилой застройке, – рассказывает Артем. – На конкурс я представил девять фотографий, в том числе площадь Октября, шпиль, речной вокзал и несколько снимков, сделанных с крыш домов.