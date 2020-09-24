Как Затон отпраздновал 150-летие

Накануне празднования юбилея Барнаула в микрорайоне Затон активисты ТОС также организовали для жителей своего поселка праздник. И повод не менее значимый. В этом году единственному микрорайону краевой столицы, расположенному на правом берегу Оби, исполнилось 150 лет.

На небольшую центральную площадь у здания администрации жители начали подходить задолго до объявленного начала праздника. Организаторы заканчивали украшать открытую сцену, ребятня покупала сладкую вату, девчатам мастерица наносила на щеки разноцветный аквагрим, жители старшего поколения рассматривали фотографии на оформленной фотовыставке «События, люди», рассказывающей об истории уникального поселка и его жителях, о династиях затонских капитанов, о самых больших наводнениях, как, например, в апреле 1977 года, когда обская вода поднялась более чем на шесть метров над уровнем водомерного поста. Молодежь задирала головы в небо, в котором в этот день проводили репетицию перед праздничным авиашоу знаменитые «Стрижи», и шутила, что на поселковом празднике на разогреве авиационное звено МиГов выступает.

А потом были песни и танцы, чествование семейных пар, долгие годы проживших в счастливом браке, семейных династий, поздравления главы администрации поселка и гостей. Так, уроженец Затона, помощник руководителя Барнаульского завода мехпрессов Анатолий Мишин пообещал затонцам в ближайшее время подготовить сюрприз, относящийся к истории поселка.

От Пестерей до речных судов

А история у поселка богатая и интересная. Даже сегодня есть в Затоне на Клубной стороне район, который затонцы из поколения в поколение называют Плетни. Когда-то дома и участки здесь обносили ивовыми плетнями. Давно уже им на смену пришли штакетник и профлист, но название осталось. Или район Пестери. По легенде, жители после окончания навигации, чтобы прокормить свои семьи, плели корзины и продавали их на барнаульском базаре. А первые упоминания о стоянке в протоке Бобровской для безопасного зимнего отстоя судов появились в 1856 году. Поселок же Бобровский Затон основан в конце 1880-х годов в связи с развитием судоходства на Оби. Судовладелица Евдокия Мельникова с компаньонами основала здесь ремонтные мастерские. После революции речной флот был национализирован, в 20-30 годы прошлого века здесь изготавливали газоходы, двигатели которых работали на дровах. Накануне войны мастерские стали судостроительным заводом, позже – ремонтно-эксплуатационной базой флота. В годы войны жители поселка изготавливали корпуса мин, помогая ковать великую Победу. В 1942 году в поселке было открыто речное училище, первыми курсантами которого стали эвакуированные из Ленинграда подростки. После войны в Затоне строились суда и несамоходные баржи. В 1964-1965 годах затонские судостроители были признаны лучшими в отрасли. Речной флот стал неотъемлемым атрибутом поселения. Он обеспечивал всю социально-экономическую жизнь территории до начала 2000-х годов.

Самый уникальный микрорайон Барнаула

В конце прошлого века Затон считался поселком проблемным и неперспективным. Но зависящий от капризов реки, переживающий каждый год по два паводка и прозванный за это Барнаульской Венецией, поселок продолжал жить, боролся с наводнениями, жители добирались в город на работу на теплоходах, лодках, редкими автобусами, а зимой просто пешком по замерзшей реке.

Судьбу Затона решил запущенный в 1997 году Новый мост через Обь. Автобусное сообщение с городом стало регулярным. Потом построили надежный мост, соединивший две части поселка, отремонтировали понтонный мост на остров Шубинский. В 2019 году настоящим подарком жителям стала капитально отремонтированная дорога, соединяющая поселок с городом, а в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» положен асфальт на центральных улицах села. Сегодня, чтобы добраться до центра Барнаула, затонцам достаточно 20 минут.

— Изменился Затон кардинально. Я здесь живу с 1960 года, поэтому есть с чем сравнивать. Помню и холодные бараки с общей кухней, и грязь на улицах по колено. На время ледохода затонцы, работавшие в городе, брали отпуск или жили в городе у родственников и знакомых. Не дай бог было заболеть в это время. В Барнаул можно было по распутице попасть через Фирсово, Санниково, по Старому мосту, – вспоминает старожил Николай Иванович Стрижак, долгие годы водивший по Оби суда.

Настоящее Затона – это благоустроенные улицы, изумительная природа. В прошлом году на городском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» работа ТОС «Затон» была отмечена дипломом и денежной премией. 170 ребятишек учатся в поселковой школе и еще почти 100 ходят в детский сад. В микрорайоне работает филиал Детской школы искусств, выступает с концертами ансамбль народной песни «Истоки», работает изостудия «Радуга». В клубе спортивной аэробики «Амадеус», кроме ребятишек, занимаются и взрослые затонцы. Спорткомплекс «Первый», открытый при поддержке Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера РСФСР Александра Кишицкого, стал популярным не только у местных жителей. Заниматься сюда приезжают и барнаульцы.