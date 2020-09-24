Фестиваль NAUKA 0+ проходит в режиме онлайн

Вторую неделю продолжаются познавательные мероприятия Всероссийского фестиваля науки, которые организованы на базе Алтайского госуниверситета.

Так как в этом году фестиваль NAUKA 0+ вышел в онлайн-пространство, у зрителей появилось еще больше возможностей: теперь мы можем посетить увлекательные научные события практически в любом уголке страны. Полная программа по городам России опубликована на сайте festivalnauki.ru.

Главная тема Всероссийского фестиваля науки в 2020 году – «Физика будущего». Тематика выбрана в связи с празднованием 75-летнего юбилея атомной промышленности в России.

Это не значит, что все внимание сконцентрировано на точных науках. На юбилейном фестивале гостей знакомят с технологиями будущего в медицине, энергетике, биологии и, конечно, с наработками вузов по их профильным специальностям. Так как программа довольно обширная и проходит в смешанном формате (большинство площадок ушло в онлайн), то фестиваль не смог ограничиться традиционными двумя-тремя днями. По всей стране мероприятия Фестиваля науки пройдут с сентября по ноябрь.

В Барнауле Фестиваль науки стартовал 14 сентября с онлайнсеминаров в Алтайском государственном университете и других мероприятий, организованных совместно с Министерством образования и науки Алтайского края.

С 21 по 30 сентября состоятся внутриуниверситетские мероприятия, которые будут доступны на странице Фестиваля науки на официальном сайте Алтайского государственного университета. Участникам фестиваля будет открыт широкий выбор видеолекций, онлайн-мастер-классов и концертов, а также видеоэкскурсии по музейно-выставочному комплексу опорного вуза Алтайского края.

На этой неделе в АлтГУ проведут множество лекций по различным направлениям. Как измерить Землю, почему меняется климат, можно ли читать мысли, кто назвал Барнаул столицей мира, как считать по-китайски – это и многое другое расскажут преподаватели опорного вуза. А непосредственно по теме Фестиваля науки-2020 24 сентября для студенческих команд пройдет квиз по физике. Организаторы предлагают «проверить знания и интуицию о мире научной фантастики, лазерах, черных дырах, «кротовых норах», пульсарах, реликтовом излучении, истории развития физики в целом».