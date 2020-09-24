Делегация из Республики Алтай приехала в Барнаул учиться формированию городской агломерации

Во вторник, 22 сентября, в администрации города прошла рабочая встреча с делегацией Республики Алтай по обмену опытом формирования городской агломерации. В обсуждении принимали участие представители Правительства Алтайского края, Правительства Республики Алтай, администрации города Барнаула, а также муниципалитетов, входящих в состав Барнаульской агломерации.

Участников встречи приветствовала заместитель главы Барнаула по экономической политике Мария Кулагина, выразив надежду, что наработанный опыт по созданию и работе агломерации будет полезен для соседнего региона.

Исполнительный директор Межмуниципального совета ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» Валерий Гаврилов рассказал о том, что в Барнаульскую агломерацию, созданную в 2009 году, в настоящий момент входят четыре муниципалитета – это города Барнаул и Новоалтайск, а также Первомайский и Павловский районы. В ближайшей перспективе дальнейшее ее расширение за счет Калманского, Косихинского и Тальменского районов. С 2012 года действует Ассоциация муниципальных образований «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий». В 2014 году разработаны и утверждены Схема территориального планирования и Концепция развития Барнаульской агломерации. По словам Гаврилова, усиление интеграционных связей с прилегающими районами повысит эффективность использования имеющихся сырьевых и производственных ресурсов, восполнит ежегодно возрастающую потребность в кадрах и за счет создания конкуренции на общем рынке труда повысит средний уровень заработной платы. За счет выравнивания уровня обеспеченности медицинскими, образовательными и другими услугами повысится качество жизни населения.

Примерами развития социальной инфраструктуры Барнаульской агломерации в области высокотехнологичной медицинской помощи служат перинатальный центр, центр позитронно-эмиссионной томографии и уже реализованный проект создания на территории агломерации единой службы скорой медицинской помощи через объединенную диспетчерскую службу города Барнаула. Благодаря этому удалось вдвое сократить время прибытия бригад скорой помощи к пациентам, повысить качество оказания медпомощи, а также обеспечить сельских жителей специализированными медицинскими услугами.

Также ключевое направление развития агломерации – общая транспортная и коммунальная инфраструктура. Строительство автомобильной дороги «Обход города Барнаула» – с третьим мостом через Обь – и реконструкция коммунального (Старого) моста кардинально улучшат межтерриториальное сообщение. В настоящее время мост реконструируется, ведутся наработки по «Обходу Барнаула».

Не менее важен для развития агломерации проект предусматривающий реконструкцию и последующее использование очистных сооружений города Новоалтайска в целях освоения Барнаулом правого берега Оби. Это даст толчок комплексному развитию территории за счет строительства жилых домов, социальных, административных и прочих объектов. Это лишь часть перспектив развития территорий в составе агломерации.

На долю Барнаульской агломерации приходится около 40-44% регионального объема промышленного производства; более 50% инвестиций в основной капитал; 60% объема розничной торговли. За последние пять лет объем производства по территориям, входящим в агломерацию, увеличился на 46% (по Алтайскому краю – на 30%).

В ходе встречи члены делегации Республики Алтай получили исчерпывающие ответы на технические и организационные вопросы по работе Барнаульской агломерации.

Заместитель министра экономического развития Республики Алтынсай Белекова поблагодарила организаторов встречи: «Опыт Барнаульской агломерации для нас очень полезен. Прозвучала очень актуальная информация, услышали много положительных моментов. Мы будем опираться на ваши наработки при формировании Горно-Алтайской городской агломерации».