Барнаульские школьники провели мастер-класс в АГАУ

На базе Алтайского государственного аграрного университета прошел всероссийский конкурс «АгроНТИ».

Всероссийский конкурс «АгроНТИ» проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов. Поэтому барнаульские ребята не смогли в нем поучаствовать, зато показали мастер-класс – так сказать, выступили вне конкурса.

Тем же, кто приехал в краевую столицу, предстояло сначала изучить одно из направлений конкурса, а затем продемонстрировать только что полученные навыки. Обучение здесь приоритетнее соревнования, поэтому даже когда школьники трудятся над выполнением конкурсных заданий, то не чувствуется духа соперничества, ребята воспринимают испытания как занимательную головоломку.

Подумать действительно есть над чем. Например, участники направления «АгроКосмос» всматриваются в карты, где распознают природные объекты и описывают их. А на площадке «АгроМетео» нужно анализировать данные, предоставляемые учебной метеостанцией, искать закономерности.

На другой площадке ребятам необходимо запрограммировать полет коптера в кубе 3 на 3 метра. На полу лежит снимок со спутника, и если не обращать внимания на масштабы, то это выглядит так, будто коптер делает съемку с высоты. Получившийся снимок участник обрабатывает.

— Самое зрелищное направление – «АгроРоботы», – добавляет координатор конкурса Андрей Смышляев. – Это полоса препятствий, но ребята не программируют, а управляют роботами как сельскохозяйственными орудиями. По всем направлениям конкурса свои силы попробовали более 150 алтайских школьников.