Алтайская филармония представит два музыкальных шедевра по мотивам «Ромео и Джульетты»

В субботу, 26 сентября впервые в этом сезоне ГФАК и Всероссийский виртуальный зал приглашают на онлайн-концерт, который пройдет в московском концертном зале имени П.И. Чайковского. Он одновременно будет транслироваться во многих городах страны, в том числе и Барнауле, в рамках традиционного цикла «Московская филармония – филармониям России».

У барнаульцев и гостей краевой столицы есть возможность в комфортной атмосфере кафе ГФАК вместе со всей Россией услышать музыкальные шедевры по мотивам нестареющей шекспировской драмы. Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева исполнит увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» Чайковского и сюиту из одноименного балета Прокофьева. Современная аппаратура передает тончайшие нюансы мелодии и создает эффект живого присутствия.

Концерт начнется в 17.00 по местному времени и пройдет в одном отделении.

В филармонии предусмотрены все меры безопасности для слушателей, которых просят соблюдать масочный режим.

Онлайн-концерт – бесплатный для всех желающих. Вход с торца здания ГФАК.