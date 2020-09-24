23 сентября на базе предприятия «Алтайский каравай» состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

На площадке собрались 11 пекарей, представляющих 10 компаний региона, чтобы выяснить, кто из них лучший в этом деле.

Можно смело утверждать, что конкурс пекарей – самый «вкусный» среди всех номинаций в соревнованиях профмастерства, и посещать такие мероприятия – сплошное эстетическое и гастрономическое удовольствие. Едва открыв входную дверь соревновательной площадки, я улавливаю неповторимый запах свежего теста и понимаю: здесь пекут хлеб.

Участники в рамках конкурсной программы сначала демонстрировали свои теоретические знания, отвечая на вопросы об основах хлебопечения, требованиях к сырью, а затем приступили к практическим испытаниям. Одно из них – хлеб формовой из пшеничной муки первого сорта – было домашним заданием. Его участники выпекали на своих рабочих местах, а в день проведения конкурса привезли на суд жюри. Свой выбор экспертная группа остановила именно на хлебе, поскольку именно он, а не какой-нибудь французский круассан, является продуктом массового потребления. А вот за изготовлением хлеба-ромашки, матнакаша и московской плюшки члены комиссии наблюдали прямо в производственном цехе.

— В отличие от потребителя мы оцениваем не только готовую продукцию, но и контролируем весь технологический процесс, начиная с его организации. Важно понимать, что пекарь соблюдает санитарные нормы, имеет опрятный внешний вид, может оптимально организовать рабочее место, грамотно осуществить контроль за технологическими режимами. Ну а мне лично нравится смотреть на то, как хлебопеки работают с тестовыми полуфабрикатами – если они правильно формуют, то с этого сюжета можно картины писать, – поделилась мнением Лариса Мелёшкина, председатель жюри и руководитель испытательного центра пищевых продуктов и сырья АлтГТУ.

В производственном цехе кипит работа, и пекари здесь совершенно разные. Есть мэтры, как Элина Ягупова, которая мало того что 28 лет в сфере хлебопечения работает, так еще и пятый раз участвует в конкурсе профмастерства. С ней пытается конкурировать студентка колледжа сыроделия, не имеющая еще опыта работы в общепите. «Хочу попробовать свои силы. У кого еще учиться, если не у опытных мастеров?» — рассуждает Александра Шестакова. За следующим столом тщательно вымешивает тесто для московской плюшки единственный мужчина-хлебопек Денис Гусельников. 15 лет назад он отучился на повара-кондитера, а через несколько лет сделал выбор в пользу изготовления хлебобулочных изделий. «Это мое любимое дело, я даже дома для семьи пеку несколько раз в неделю», – сообщил участник, не отрываясь от работы.

В региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям напомнили, что мероприятие проводится в целях развития профессионального мастерства, повышения престижа профессии пекаря, пропаганды лучших традиций хлебопечения и формирования современной культуры производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Три лучших пекаря, которых определят на следующей неделе, будут поощрены денежными премиями в размере от 50 до 70 тысяч рублей в ходе торжественной церемонии награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», которая состоится в октябре 2020 года.