Премьерой концерта отметил 60-летие Алтайский музыкальный театр

В Алтайском музыкальном театре состоялась премьера концерта «Встречайте музыку», посвященного 60-летию театра. Здесь звучали номера как из самых первых спектаклей, так и из постановок, ставших настоящими хитами.

Показ этого концерта должен был состояться еще в марте, однако пандемия внесла в планы свои коррективы. Но, как утверждают в театре, от того, что программа прошла вынужденное испытание временем, она стала только лучше. По словам главного режиссера Константина Яковлева, этот концерт стал своего рода путешествием в прошлое, в историю Музыкального.

— В программе заняты артисты основного состава, также хор, балет, оркестр, – прокомментировал он. – Кроме того, гостями действа стали ветераны сцены.

Вспомнят здесь и об истории театра, которая началась чуть раньше, чем он образовался, – в 1956 году. Тогда несколько молодых артистов Горно-Алтайска объединились в краевой ансамбль оперетты – небольшой театр, музыкальной частью которого руководил талантливый дирижер Джон Амирагов. Два года ансамбль оперетты гастролировал по городам и селам края и имел такой успех, что в 1958 году было решено объединить ансамбль с труппой Бийского драматического театра.

Первая встреча бийчан с настоящей опереттой произошла 17 ноября 1959 года – в этот день новый сезон объединенного Бийского музыкально-драматического театра открылся «Свадьбой в Малиновке» – яркой музыкальной комедией Бориса Александрова. Тогда и стало ясно, что основным курсом коллектива станут музыкальные спектакли. И уже в 1960 году постановлением Алтайского крайисполкома Бийский музыкально-драматический театр получил статус Алтайского краевого театра музыкальной комедии.

В первые годы существования театра на его сцене ставили не только классические оперетты (вроде «Поцелуя Чаниты», «Розы ветров»), но даже балеты («Корсар», «Эсмеральда», «Приключения Чиполлино»). В июле 1964 года труппа переехала в Барнаул. Здесь на протяжении десяти лет театр возглавлял Иван Налбандов. В 1972 году театр открыл очередной театральный сезон в новом здании по адресу: проспект Комсомольский, 108, в котором находится и поныне. В том же году в театр пришел новый режиссер Леонид Халифман – выпускник Ленинградской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Он в паре с директором театра Борисом Ротбергом уверенно повел коллектив к новым высоким достижениям.

К числу наиболее ярких удач театра в восьмидесятые годы относится спектакль «Голубая дама» по повести алтайского писателя Марка Юдалевича, опера Верди «Травиата», мюзикл «Труффальдино», рок-опера «Юнона и Авось».

В июне 1991 года театр получил статус государственного. А с 1992 года труппу возглавил новый творческий лидер – взращенный в его стенах актер и режиссер Владимир Филимонов. С 2013 года главным режиссером Алтайской музкомедии стал Константин Яковлев, который сыграл большую роль в расширении репертуара.

Следующий показ концертной программы «Встречайте музыку» состоится 1 октября. Начало в 18.30.