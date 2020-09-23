Подведены итоги финала чемпионата WorldSkills Russia, в котором участвовали барнаульцы

В понедельник подвели итоги самого масштабного за всю историю движения финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Он собрал более 3 тысяч участников, треть из которых – юниоры. Их оценивали более 700 экспертов. Из команды Алтайского края профессионалы выделили семерых участников, занявших вторые и третьи места в своих компетенциях.

Напомним: чемпионат «Молодые профессионалы» проходил в дистанционно-очном формате во всех субъектах страны с 6 по 21 сентября. Участники не выезжали за пределы родного края – демонстрировали свои навыки в режиме реального времени под несколькими камерами.

Самой большой площадкой нашего региона стал Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» – на его базе ребята защищались сразу по пяти компетенциям. Среди участников-кванторианцев две юниорские команды взяли призы – Кирилл Гришаев и Максим Турушев (компетенция «Мобильная робототехника») бронзу, а Василий Сочивко и Светлана Матвеенко («Разработка виртуальной и дополненной реальности») – серебро.

Среди взрослых команд-победителей – тандем Светланы Сидоровой и Маргариты Шаровой. Девушки получили бронзу за выступление в компетенции «Туризм».

В индивидуальных соревнованиях отличилась Анна Журжова («Агрономия»), у нее тоже третье место.

Кстати, еще в семи компетенциях участники от Алтайского края получили статус Medallion for Excellence – он присваивается тем, кто набрал 700 и более оценочных баллов.