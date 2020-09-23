Лучшего водителя трамвая выбрали в Барнауле

Он должен знать устройство трамвая, быть знатоком ПДД и не расплескать воду на дистанции.

На прошедшей неделе в Барнауле на базе депо № 3 МУП «Горэлектротранс» состоялся традиционный краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший водитель трамвая». Его участниками стали 12 профессионалов из Барнаула и Бийска. Вагоновожатые соревновались в знании правил дорожного движения и теории, в правильной приемке подвижного состава и технике вождения.

На торжественном открытии участников приветствовали заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин, заместитель начальника управления по труду Алтайского края Наталья Третьякова, первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, председатель Алтайской краевой общественной организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Людмила Нелидина и другие гости.

Самым зрелищным, конечно, стал заключительный этап конкурса, в котором водители состязались в технике профессионального и комфортного вождения трамвая. Заезды шли один за другим. Все начинается со старта. Водитель подходит к вагону, называет свою фамилию, садится на свое рабочее место, и в этот момент одновременно на месте старта и на месте финиша включаются секундомеры. Время пошло.

— Участок конкурсной трассы небольшой, но он включает в себя основные элементы навыков вагоновожатого, которые он должен применять на городском маршруте, – рассказывает судья на финише, старший ревизор по безопасности движения Татьяна Синицына. – Это участки, на которых вагон должен двигаться с определенной скоростью, с остановками для перевода рельсовой стрелки, для высадки и посадки пассажиров и, наконец, финиш.

Кажется, ничего сложного, но на каждой такой контрольной точке находятся наблюдатели, которые внимательно следят за чистотой исполнения того или иного элемента. Например, если водитель, выходя из вагона, для перевода стрелки не закрыл на ключ водительскую дверь или вышел, не надев оранжевый жилет, заработанные им баллы полетят, как листва с осеннего дерева, так как это грубое нарушение.

Еще один из показателей – комфортное вождение. На полу вагона на листке бумаги стоит стеклянная банка, по плечики наполненная водой. Во время движения в разных скоростных режимах, при торможениях и остановках вода не должна расплескаться, и на финише бумага должна остаться сухой. Да и сам финиш не так прост. На передней сцепке вагона установлен металлический стержень — отвес, а на месте финиша – металлический лист с тремя нарисованными белыми полосами. Вагон должен остановиться так, чтобы отвес оказался над серединой средней белой полосы. То есть водитель должен чувствовать габариты вагона до сантиметра.

Конкурсант выходит из вагона и докладывает: «Упражнение закончено». Тогда останавливается секундомер.

— В конкурсе участвую впервые. Победить, конечно, хочется, но и опыт в таких соревнованиях – уже хорошо. Конечно, волнение во время конкурса не покидало. Когда судьи за спиной стоят, боишься ошибиться, принимаешь решения с оглядкой на них, – рассказывает самый молодой участник конкурса Василий Несмеянов, только что закончивший заезд. Кстати, Василий продолжает семейную династию.

— Папа с мамой вагоновожатыми были, я тоже, окончив Алтайский транспортный техникум, пришел сюда. Так как трамваи водить разрешается с 21 года, пока не подошел возраст, работал на линиях кондуктором, – коротко рассказывает о себе конкурсант.

Победитель и призеры конкурса, занявшие второе и третье места, будут награждены дипломами Губернатора Алтайского края и денежными премиями. Награждение пройдет в октябре в концертном зале «Сибирь».

Результаты озвучены

По результатам краевого конкурса водителей трамвая городов Барнаула и Бийска, весь пьедестал заняли водители МУП «Горэлектротранс» города Барнаула. Первое место у Анастасии Емельяновой, на втором месте – Олеся Шахворостова, третье место у Натальи Шинкаревой.

В номинации «Теоретические знания» победителями признаны Марина Тарасова, водитель МУП «Бийскгортранс» из Бийска, и Марина Сысоева, водитель ГЭТ Барнаула.

Барнаулец Данил Метриков стал лучшим в номинации «Приемка трамвая перед выходом на линию».

Самый молодой участник конкурса Василий Несмеянов победил в номинации «Практика комфортного вождения трамвая».

Бийчанка Татьяна Анцерева показала лучшее «Знание правил дорожного движения Российской Федерации».