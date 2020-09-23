Летчики пилотажной группы «Стрижи» вместе с юными барнаульцами высадили деревья в квартале «Лазурный»

Программа пребывания пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле была насыщенной. Они пообщались со школьниками, студентами и ветеранами, посадили деревья на территории детского сада, встретились с Губернатором, Председателем Правительства Алтайского края Виктором Томенко и главой города Вячеславом Франком.

Вечером в пятницу, 18 сентября, маленькие воспитанники нового детского садика № 273 в квартале «Лазурный» не спешили домой. Они вместе с воспитателями и родителями ждали в гости пилотов, которые прилетели с показательным выступлением на юбилей Барнаула. Инициатива провести совместную акцию поступила от администрации краевой столицы и местного комитета по образованию.

Пилоты привезли руководству садика памятный подарок – фото своей знаменитой группы с автографом, которое вручили со словами:

— Желаем вам процветания. Чтобы все детки были здоровы, а в манной каше не было комочков.

Первым делом для них провели небольшую экскурсию по детскому саду. После нее все вышли на улицу, где их уже ждали лопаты и саженцы, предоставленные МУП «Горзеленхоз». Сначала дети стеснялись подходить к летчикам и неуверенно сжимали свои игрушечные лопатки. Но под ободрительные слова воспитателей и родителей с криками и смехом быстро подключились к процессу. Один воспитанник садика Савелий так сильно хотел помочь, что вместо пластиковой взял большую настоящую лопату и с азартом стал помогать прикапывать саженцы. После этого он с горящими глазами сказал, что обязательно расскажет об этом всем друзьям и что хочет «стать летчиком, как эти дяди».

За правильностью посадки следила Людмила Белоусова, заместитель руководителя по благоустройству и озеленению г. Барнаула:

— Мы оставили напутствия садику по дальнейшему уходу за саженцами. Дальше уже они будут за ними следить. Ну а мы, конечно, остаемся на связи, чтобы, если что, помочь советом.

Летчики «Стрижей» – публичные люди. Когда они прилетают на показы в разные города, то всегда стараются заглянуть в местные садики, школы. По словам Дмитрия Косорукова, одного из пилотов, это делается для того, чтобы дети поняли, что летчики такого уровня – живые люди. Своим примером они показывают, что реально добиться любых высот, стоит только захотеть.

По завершении акции у каждого была возможность сделать памятное фото с легендарной группой пилотов. «Стрижей» долго не хотели отпускать и провожали всей толпой до машины. А после дети еще стояли и махали им вслед, пока те совсем не скрылись из виду. Администрация садика задумывается о том, чтобы сделать памятный уголок, вроде мини-музея, посвященный «Стрижам».

С инициативой назвать детский сад № 273 в честь пилотажной группы «Стрижи» к главе города Вячеславу Франку обратился зампредседателя Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен.

Выступление «Стрижей» состоялось 19 сентября, а в воскресенье, 20 сентября, пилотов за участие в торжественных мероприятиях поблагодарил глава города Вячеслав Франк, вручил памятные подарки всему летному и инженерному составу группы.

— Вы продемонстрировали нам всю силу, мощь и доблесть Российской армии. Когда у нас есть «Стрижи», мы надежно защищены, нас уважают во всем мире. Все жители города признательны вам за эти яркие и незабываемые эмоции, которые вы подарили в День города, – отметил глава города.

Из Барнаула «Стрижи» улетели в понедельник. В аэропорту им. Г. Титова с летчиками встретился глава региона Виктор Томенко. Он поблагодарил летчиков пилотажной группы за мастерство и эмоции, подаренные барнаульцам и гостям краевой столицы, назвав выступление пилотажников главным событием праздника.