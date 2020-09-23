Именные денежные выплаты главы города получили 40 барнаульских школьников

В минувшую пятницу в столице края состоялась церемония вручения свидетельств учащимся школ, получившим единовременные именные денежные выплаты главы города Барнаула. Торжественная встреча проводилась с соблюдением всех мер безопасности.

Ежегодно администрация города поощряет учащихся образовательных учреждений, достигших высоких результатов в учебе, науке, культуре и спорте. Это победители предметных олимпиад самых разных уровней – от муниципального до международного, участники научно-практических конференций, творческих конкурсов и спортивных состязаний. Только в этом году претендентами на премирование стали 100 человек. Лишь 40 получили именную выплату.

— Образование и саморазвитие в жизни каждого человека играют важную роль. Только образованные, самодостаточные люди добиваются успехов, совершают открытия, вносят большой вклад в развитие города Барнаула. Именно такие люди собрались сегодня в этом зале, – отметил председатель комитета по образованию администрации города Барнаула Андрей Муль, обращаясь к виновникам встречи. – Уверен, что эта награда станет хорошей стартовой площадкой для воплощения в жизнь ваших смелых идей, огромного желания быть самостоятельными, полноправными гражданами родного города. Выражаю надежду, что и вы станете для Барнаула надежной опорой в будущем.

Для премируемых школьников вручение именных стипендий – событие не рядовое. Говорят, хоть и не придется держать ответное слово, все равно трепет внутри присутствует. Некоторые еще не знают, какими суммами их поощрят, но уверенно говорят, что это вовсе не важно. Оказаться в четырех десятках лучших из такого количества школьников города – вот это дорогого стоит.

Для ученицы выпускного класса гимназии № 69 Ксении Дурамановой новость о том, что она среди лауреатов, оказалась неожиданной.

— Сказать, что была удивлена, мало, я по-настоящему шокирована, – делится эмоциями девушка. И скромно признается в причинах: – Мне кажется, я не самая лучшая в своей школе, чтобы побывать на таком мероприятии. Вообще ученики нашей гимназии регулярно, из года в год становятся лауреатами. В этот раз нас всего двое. Это здорово! Значит, нас заметили.

Девушку премировали за особые успехи в спорте – не так давно она выполнила норматив мастера спорта по художественной гимнастике и ушла с соревновательной площадки.

— Стара стала, – смеется Ксения. – На самом деле, пока сидели дома из-за карантина, не было возможности участвовать в турнирах, я перестала заниматься и теперь сама тренирую детей. Я почти 12 лет гимнастике отдала, уже не жалко уходить. Остались только хорошие воспоминания об этом времени.

Оказывается, у только что завершившего карьеру подростка есть преимущество перед собственными преподавателями – он еще помнит себя на месте вверенных ему детей, может подсказать лазейки и хитрости, о которых взрослые забудут упомянуть. Однако в эту деятельность Ксения Дураманова не планирует углубляться. На первом плане у нее подготовка к выпускным экзаменам и поступление в вуз.

— Я склонна к техническим наукам, точным, даже стала победителем математической олимпиады, которая проходила в АлтГУ. Но стараюсь быть разносторонней – интересуюсь и английским языком, и литературой. Тем не менее хотела бы попасть на математический факультет, может быть, погрузиться в физику, возможно, кибернетику, – рассуждает Ксения. А своим ровесникам рекомендует: чтобы, как она, стать обладателем именной премии, нужно как можно ярче проявлять себя во всех доступных сферах, расти и развиваться.

Именные стипендии представители талантливой и одаренной молодежи Барнаула получают с 1992 года. За это время более 2000 человек, почти половина из которых – школьники, стали их обладателями.