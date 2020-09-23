Госавтоинспекция Барнаула напоминает об опасностях нестабильных погодных условий

В связи с нестабильными погодными условиями ГИБДД города Барнаула обращается к участникам дорожного движения с призывом быть более внимательными и осторожными, строго соблюдать ПДД.

— С наступлением осеннего периода сокращается продолжительность светового дня, в темное время суток значительно ухудшается видимость, – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Геннадий Кузнецов. По статистике, именно в это время года возрастает количество ДТП с участием пешеходов. С приходом сумерек люди в темной одежде становятся практически незаметны на дороге, особенно в дождливую погоду, когда мокрый асфальт бликует в свете фар. С начала сентября на дорогах Барнаула погибло три пешехода, 26 получили травмы.

Так, 15 сентября в 22.50 на трассе Барнаул-Рубцовск водитель 1972 г.р. на автомобиле «Скания» с полуприцепом сбил пешехода, который пытался перейти дорогу в осенних сумерках. Показательно, что в зоне видимости находился переход, но пешеход не воспользовался им, а прошел немного в стороне. Затормозить водитель не успел. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Несколькими днями раньше, 11 сентября, вскоре после захода солнца, пострадали сразу два пешехода. В 19.55 на ул. Радужной водитель на «Ладе-21144» наехал на мужчину 1950 г. р., который в сгущающемся мраке пытался перейти дорогу по нерегулируемому переходу. А менее чем через час уже на ул. Георгиева водитель на «ВАЗ-21074» сбил мужчину 1951 г. р., который переходил дорогу вблизи пешеходного перехода. Обоих пострадавших доставили в больницу, где они скончались несколько дней спустя от полученных травм.

— Госавтоинспекция города Барнаула призывает пешеходов, которые передвигаются в темное время суток, использовать световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы быть более заметными в свете фар автомобилей, – говорит Геннадий Кузнецов. – Для ребенка одежду, коляски, велосипеды, рюкзаки и прочие аксессуары следует оснастить световозвращающими элементами. Пересекайте проезжую часть только в установленных местах. Выходя на пешеходный переход, обязательно убедитесь в отсутствии близко движущегося транспорта.

Для водителей межсезонье – это тоже сложное время года. Особенно аккуратными на дороге в этот период должны быть начинающие водители. По статистике, именно они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов, так как еще не обладают нужными навыками управления автомобилем.