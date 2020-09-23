Будем знакомы: места в Барнауле, малоизвестные туристам и горожанам

Нагорный и Центральный парки, улицы Льва Толстого и Ползунова, Демидовская площадь, набережная – в числе самых популярных точек, которые мы традиционно включаем в свой маршрут, когда знакомим гостей со столицей края. Эти места действительно достойны внимания, но их показывают всем и всегда. А если хочешь удивить чем-то оригинальным?

Неосязаемое и материальное

После основания Барнаула прошло почти 300 лет. За это время город накопил солидный исторический багаж – от купеческих особняков через сталинский неоклассицизм к современности. Каждый из периодов можно разглядеть и сейчас, только придется отдалиться от главных городских магистралей и протоптанных туристами маршрутов.

Историк Данил Дегтярёв как раз специализируется на изучении укромных исторических уголков. По его мнению, объекты промышленной архитектуры нуждаются в большем внимании.

— Более-менее известен сереброплавильный завод, но почему бы не сводить к комплексу дрожжевого завода на ул. Мамонтова? Его четырехэтажное здание – одно из самых высоких промышленных дореволюционных строений в нашем городе. Завод заброшен, но к нему можно подойти, рассмотреть вблизи.

К слову, это место имеет не только осязаемую ценность. Где-то близ него была построена первая в мире паровая машина. Материальных свидетельств ее присутствия, как и здания, где она работала, не сохранилось (это было во второй половине XVIII века!), но сам факт может стать еще одним брендом города.

До первой электростанции на ул. Промышленной, 8, от туркластера тоже идти всего ничего – ее видно из ворот ГМИЛИКА. Строение хоть и располагается на частной территории, но доступно взгляду сразу с нескольких сторон. Лучше всего оно открывается с берега Ковша Барнаульского речного порта. Возвели его в начале ХХ века в стиле классицизм – с колоннами и портиками, как положено.

Не разворачивайтесь

Деревянное зодчество Барнаула редко обходят стороной во время просветительских прогулок по городу. Показывают дома Лесневского, купцов Шадриных (он же ресторан «Русский чай»), водят по ул. Анатолия. Видимо, не следует ограничиваться этими точками и полностью погрузиться в эпоху. Тот, деревянный, Барнаул сохранился на ул. Никитина ближе к Покровскому собору и на отрезке Интернациональной, между проспектами Социалистическим и Красноармейским. Двухэтажные особняки с великолепной резьбой начала ХХ века продолжают здесь жить тихой размеренной жизнью. Свободный доступ к ним обеспечивают хорошие дороги с оборудованными тротуарами.

Даже объекты, ставшие визитной карточкой города, можно открыть с необычного ракурса. Например, путь к ЖК «Аквамарин» получится проложить не только со стороны площади Баварина. Уютен уголок на ул. Чехова – она коротенькая, буквально два шага шагнуть. И как раз рядом с туркластером, набережная Барнаулки к ней выводит. Не надо разворачиваться, как закончится брусчатка, пройдитесь дальше. Тут и старообрядческая церковь, и дом Козлова, бывшая гостиница «Ялта», между прочим, архитектура модерна. А потом по ул. Максима Горького и к речному вокзалу выйдете.

Недавнее прошлое

По районам, где сохранились типичные советские кварталы, гостей нашего города пока не водят. Некоторые говорят, что это еще несозревшая история – она будет интересна потом. Но уже стали взрослыми те, кто родился в постсоветском пространстве, кто привык к пестрым высоткам и не замечает прелестей типовой застройки 1930-1950-х годов.

В этом плане хороша Жилплощадка. Сфотографировались у дома под шпилем – и не по Ленинскому в сторону Нового рынка пошли, а по Калинина к улице Сизова. Уютный, тихий, очень дружелюбный по отношению к человеку район. Там нет шумных транспортных потоков, нет архитектурных монстров. Здесь преимущественно конструктивизм, ар-деко, сталинский неоклассицизм.

Еще один район – Сулима, уголок 1970-1980-х годов. Он очень зеленый, особенно в сравнении с новыми районами, где ничего еще не успело вырасти. А тут пожалуйста, и история, и современный досуг – зоопарк, Парк спорта Смертина, ТРЦ «Москва», «Европа», «Лето» для молодежи, которой требуются развлечения. Все виды отдыха можно в одном районе найти.

Увековеченная память

Когда речь заходит о Великой Отечественной войне, гостей ведут на Мемориал Славы. Но ведь у нас есть масса других мест и зданий, связанных с тем временем. Например, очень необычное место – Булыгинское кладбище. Оно находится недалеко от старого трамвайного депо на ул. Анатолия. Ему очень много лет.

Сюда перезахоранивали с территорий сегодняшних Нагорного и «Изумрудного» парков. Часто перевозили вместе с памятниками, оградками, крестами, поэтому там можно найти свидетельства дореволюционных лет. Оно и само по себе атмосферное, совершенно непохожее на современные. Могилы там не выстроены плотными рядами, над ними – высоченные сосны. В 1930-1940-е годы здесь хоронили известных людей. Среди них, кстати, поэт Вадим Шершеневич, друг Есенина. Но самое важное не это. Там есть малопосещаемый большой мемориал воинам, умершим от ран в барнаульских госпиталях. Очень красивый. На стенах зафиксированы имена погибших солдат.

Если приглядеться, почти у каждого района города с историей как минимум в несколько десятилетий можно обнаружить свои неповторимые черты. В архитектуре микрорайона Черёмушки прячутся памятники монументального искусства – мозаики и барельефы. У поселка Южного другие прелести – кроме камерной, спокойной жизни, утопающей в зелени, родом из середины прошлого века, тут есть и соколиный питомник, и ботанический сад…