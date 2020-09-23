290-летие Барнаула праздновали в выходные во всех районах города

В субботу, 19 сентября, барнаульцы отмечали юбилейный день рождения родного города. Традиционно в разных точках краевой столицы работали праздничные площадки – творческие, спортивные, развлекательные, ремесленные. Вместе с барнаульцами их посетили Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Вячеслав Франк и председатель БГД Галина Буевич.

Город чемпионов

С утра суббота хмурилась, даже пугала небольшим дождиком, но к началу праздника немного распогодилось. Спортсмены, которые традиционно показывали свое мастерство на площади Советов, поначалу утеплились: надели шапки, гетры, перчатки. Девчонки, будущее художественной гимнастики, ловко, почти синхронно демонстрировали упражнения с цветными мячами даже в такой амуниции. Спортивным гимнастам же пришлось раздеваться на ходу в буквальном смысле слова. Пока малыши на параллельных брусьях разогревались, старшие крутили многократные сальто. Центробежная сила не миловала – срывала шапки и метала в разные стороны.

— Уши мерзнут, – виновато улыбается девушка, принимая головной убор из рук зрительницы, и больше его не надевает.

Вокруг удивительное сочетание звуков, которое редко где услышишь, – лязг фехтовальных сабель, крики каратистов, хлопанье раскрывающихся вееров спортсменов кунг-фу, стук баскетбольного мяча, шум колесиков лыжероллеров. Всего здесь собрались представители почти двух десятков спортивных организаций Барнаула.

— Видели, в самом центре, прямо перед памятником Ленину огражденная территория, где люди на инвалидных колясках играют в бочче? – отвечает вопросом на мой вопрос о впечатлениях от спортивного фестиваля зрительница Ольга Сенинг. – Спасибо тем, кто это организовал. Во-первых, спортсмены могут показать себя, заявить о своих достижениях. Во-вторых, те, кто смотрит на них, вдохновятся на развитие, настроятся на успех.

Культуры разные – город один

У Нулевого километра свое настроение. Первых лиц края и города тут встретили юные солдаты в алых беретах со спутницами в пилотках защитного цвета. Саундтрек их выступления – знаменитая «Катюша», освеженная легкой современной обработкой.

Сразу за ними – цветные ряды национальной деревни. Русские, армяне, белорусы, украинцы, поляки, казахи, азербайджанцы, алтайцы, немцы, татары, грузины и тувинцы (они впервые принимали участие в праздновании Дня города) – представителей каких только культур здесь не встретишь. У каждого шатра свое убранство, разговоры, манеры, блюда, даже запах и тот какой-то особенный. У девушек азербайджанского шатра элегантные платья и прозрачные цветные платки на головах, надетые под корону по типу фаты. Они приветливо встречали гостей, а от комплиментов мило смущались.

У казахов тоже привлекли внимание девушки – маленькие куколки в национальных костюмах. Кажется, вот-вот оживут.

Представители русской культуры – ДШИ «Традиция» – демонстрировали основные ремесла. Тут и гончар за станком с закатанными рукавами и глиной в ладонях, и создание игрушек из природных материалов, и плетение на коклюшках по трафарету… Все в смоделированной комнате с необходимым антуражем – кочергой, хлебной лопатой, ухватом, самоваром и рушниками.

Интересно, что «жители» развернувшейся национальной деревни общались между собой, знакомились, угощались, постоянно взаимодействовали и поддерживали друг друга во время творческих выступлений.

Посетившие фестиваль Виктор Томенко и Вячеслав Франк пообщались с гостями и участниками фестиваля.

30 творческих коллективов национально-культурных объединений исполнили более полусотни этно-номеров во время фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем».

Барнаул мастеровой

После осмотра центральных площадок праздника, первые лица края и города прогулялись по аллее на проспекте Ленина и улице Мало-Тобольской, с интересом посмотрели сувенирную продукцию и стенды, представленные городскими предприятиями и культурными учреждениями, пообщались с жителями. Алтайские ремесленники на ул. Мало-Тобольской выставили свою продукцию из дерева и металла, камня и керамики, глины и бересты.

— Это зачем? – интересуется у мамы девочка лет шести.

— Помнишь, мы читали сказку, как медведь нес пирожки, и ему Маша говорила: «Не садись на пенек, не ешь пирожок»? Вот он, тот самый короб, в котором Маша и сидела!

Семилетнего Данила учат работать с настоящими мужскими инструментами – шуруповертом, молотком. Парень признался, что никогда не прибивал половую доску, и удивил собственных учителей, с первого раза правильно ввернув саморез.

На празднике можно было попытаться постичь азы практически любого ремесла – кузнечного дела, гончарного, художественного, но смастерить красивые, сложные вещи, конечно, не получилось бы. Чайные кружки с иголками, как у ежика, крученые подсвечники, ажурные канделябры, крючки в виде рыбы изготовить явно под силу только мастерам.

Рядом с ремесленными мастерскими работали творческие. Так, сотрудники театра кукол «Сказка» с удовольствием знакомили со своими актерами – Бабой-ягой, старичком с трясущейся головой, деревянным волком с лиловой шерстью, большой головой Богатыря в воротах из спектакля «Руслан и Людмила». Проводили мастер-класс по кукловождению, знакомили с разными механиками кукол – петрушкой, тростевой, планшетной, марионеткой.

Признание в цветах

Миновав Мало-Тобольскую, народ не спеша перетекает в парк Центрального района. Там его ждут танцы родом из разных эпох с танцорами в соответствующих костюмах, выставка театральных масок и цветочных композиций. Вечный огонь из ярко-оранжевых бархатцев, орден Отечественной войны из алых соцветий гераней, многоярусные цветочные торты…

Сквер у парка «Барнаульская крепость» превратился в огромную оранжерею со сложными, большими композициями. Тут и самая настоящая полуторка в цветах, и скульптура лошади с цветочной гривой, и масштабные конструкции из подручных материалов. В ход шло все: свежеиспеченные пироги, самодельные куклы, старенькие самовары, солдатские каски, письма, сложенные по-фронтовому, треугольником, фотографии, чемоданы, куски старых рельсов, доски…

— Это утеплитель. В нем я делал отверстия под каждый цветок – вчера в первом часу ночи закончил! – раскрывает секреты подготовки автор цветочной композиции «Журавли» Павел Курылев, член Совета ТОС Власихинского микрорайона. – Ночью и утром жена рвала бархатцы – у них ножка плотная, удобная, чтобы они не завяли. У нас система отработанная – мы в выставках цветов участвуем с 2014 года и всегда делаем их тематическими. Этот – Год Памяти и Славы, пожалуйста, у нас журавли. Прошлый был Годом Театра – делали «Лебединое озеро». Всегда стараемся, придумываем, а как же!

Вместе с тем, в День города в Барнауле проходили парады теплоходов речного флота Алтайского края и бронетанковой техники, авиашоу с участием авиационной группы высшего пилотажа РФ «Стрижи», концерты творческих коллективов. Завершением праздничной программы стал красочный салют.

Юлия НЕВОЛИНА

Объединил все локации праздника юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Стенд со своими героями установили около каждого шатра в национальной деревне. 75-летию Победы посвящали цветочные композиции, пели песни тех лет.

Россыпь талантов

В Центральном районе в День города открылась целая россыпь праздничных площадок. В одном только парке культуры и отдыха «Центральный» одновременно работали две сцены и практически по всему парку разместились участники выставки цветов.

Помимо барнаульских мастеров, рукодельниц и садоводов, которые по традиции поделились своим творчеством, вклад в торжество внесли различные организации и предприятия района. Поэтому в парке были и оборудованные фотозоны, и познавательные стенды, и викторины. Как уточняют в администрации Центрального района, 76 композиций представили на выставке организации, среди которых: Алтайский приборостроительный завод «Ротор», НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, ООО «АдалинСтрой», ООО «СтройИнвест», Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза, ОАО «Алтайский Дом печати», а также школы, детские сады, ТОСы и управляющие компании.

Здесь же разместилась выставка-ярмарка меда. Ее организовали при содействии краевого кооператива «Алтай – медовый край». Участники выставки привезли мед из Змеиногорского, Бийского, Целинного, Чарышского, Красногорского и других районов края.

На площадке ремесленников свои работы представил 21 мастер народного творчества из Барнаула, Бийска, Белокурихи и районов края.

Самым ярким праздничным событием в Центральном районе стала театрализованная программа «В городском саду играет духовой оркестр». В концерте приняли участие взвод почетного караула Барнаульского юридического института, хореографические коллективы города, и зрители тоже пускались в пляс под любимые мелодии в исполнении Барнаульского духового оркестра.

Вечером в пригороде прошла праздничная программа, посвященная Дню поселка Южный.

Светлана ЕРМОШИНА

В формате Open-Air

Традиционно самый промышленный район Барнаула проводит праздник, посвященный Дню города, у ДК «Трансмаш». Нынче его перенесли на новую сцену, расположившуюся на улице Германа Титова.

Еще до начала праздничной программы на площадку стали заглядывать гости – привлекла выставка достижений предприятий и организаций Октябрьского района. Среди них ветераны, которые в годы Великой Отечественной войны круглосуточно производили продукцию для фронта и тыла. Например, Барнаульский станкостроительный завод. Под его табличкой, разумеется, патроны – именно этим славился тогда завод № 17. Правда, небоевые – муляжи спортивных и охотничьих разновидностей.

Оказалась непредсказуемой ИСК «Союз». Горожане знают компанию как застройщика жилых кварталов, а она демонстрировала домашних животных: гусей, цесарок, кроликов… Привезли целое хозяйство на радость малышне!

Каждый хвастался тем, в чем хорош. Алтайский архитектурно-строительный колледж – макетами жилых домов. Краевой дворец творчества детей и молодежи – декоративными поделками. Алтайская академия гостеприимства – картинами на мольбертах. Всего в выставке приняли участие более 30 предприятий и организаций района.

По соседству с ними разместились масштабные объекты – пожарные автомобили, военные КамАЗы и другая спецтехника, которая появилась на площади благодаря сотрудникам ДОСААФ и МЧС. Как говорили папы, с такими красавцами-автомобилями никаких фотозон не надо, однако их на площадке работало сразу несколько.

Параллельно с выставками на новой сцене выступали творческие коллективы Дома культуры «Октябрьский». Музыкальная группа «Лев Шапиро и друзья» поставили яркую точку в концерте.

Юлия НЕВОЛИНА

Праздник – горожанам

В Железнодорожном районе на нескольких площадках прошли мероприятия, приуроченные к юбилею Барнаула.

Основной районной площадкой стал сквер на пересечении ул. Молодёжной и пр. Социалистического. Здесь с раннего утра до позднего вечера звучали праздничные песни, к исполнению которых вокальные коллективы приглашали горожан. Зажигательные танцевальные номера исполнили районные студии. В 11 часов утра на праздничной площадке началась торжественная программа «Город, в котором живем, мечтаем и любим» с участием лучших творческих коллективов, которая собрала несколько тысяч барнаульцев. Традиционной стала и выставка цветов, композиции которой украшали весь сквер. Свои творения представили около десятка флористических магазинов и салонов, а также горожане, для которых выращивать цветы и составлять из них букеты стало любимым делом.

Молодая семья Карякиных с сыном Богданом посетила мастер-классы по изготовлению сувениров от студии творчества «Art play», приняли участие в развлекательной программе «Большая игротека», организованной совместно с комплексным центром социального обслуживания, побывали на нескольких интерактивных площадках.

Обширную программу подготовили органы ТОС в Червонном, Локомотивном, Петровском микрорайонах, «Зелёной роще» и других на средства бюджета города, выделенные в рамках субсидий некоммерческим организациям. Во Власихинском микрорайоне состоялся концерт, посвященный юбилею города, комитет Стахановского микрорайона организовал праздничную площадку для взрослых и веселые конкурсы с подарками для юных барнаульцев. Концертом и праздничным чаепитием жители Матросовского микрорайона отметили 80-летие улицы Телефонной.

Анастасия БЕЙФУС

Квесты и оркестры

Праздничная программа ко Дню города в Ленинском районе была насыщена спортом, творчеством и музыкой.

В рамках празднования 290-летия Барнаула в Ленинском районе были организованы мастер-классы от изготовления поделок и плетения кос до современных танцев от студии BROOKLYN и Алтайского центра туризма.

Школы подготовили занимательный тематический квест «Барнаул – Наш Город». Каждая из них представила свой Барнаул: театральный, литературный, спортивный. А Краевой дворец молодежи предложил совершить экскурс в историю города с помощью исторического квеста.

На патриотической площадке развернулись выставки военной формы и оружия, показательные выступления организовали представители Алтайского казачьего округа, работали аттракционы и игровые площадки для детей.

Одним из главных событий праздничной программы стал краевой фестиваль духовых оркестров «Фанфар серебряные звуки», состоявшийся под открытым небом. В нем приняли участие лучшие оркестровые коллективы нашего города. Свои музыкальные композиции они посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с ними на сцену поднялись вокалисты, которые исполнили для жителей любимые и знакомые с детства мелодии военных лет. Среди зрителей и слушателей музыкального действа можно было наблюдать как молодых мамочек с детьми, так и представителей поколения ветеранов и даже молодоженов, зарегистрировавших свой брак в день 290-летия Барнаула.

На выставке цветов Ленинского района, помимо композиций флористики, участники показали целые мини-спектакли на темы истории Барнаула, 75-летия Победы и золотой осени. Их подготовили учащиеся, сотрудники органов ТОС, учреждений образования, промышленных предприятий, ветераны и национальные культурные объединения.

Алиса ТРОСТНИКОВА

Сказочное настроение

«Лесная сказка» и Парк спорта Алексея Смертина стали центром празднования Дня города в Индустриальном районе.

На протяжении дня в Парке спорта Алексея Смертина проходил фестиваль «Осенний калейдоскоп». Для барнаульцев и гостей города приготовили много площадок на любой вкус: от гастрономических до мастер-классов по робототехнике. Лучшие артисты города, фотозоны, арт-объекты, фотозоны, выставка цветов и техники, настольные игры – все это создало незабываемую атмосферу праздника.

Для жителей района с танцевальными номерами выступили артисты студии танцев «Бруклин», Soffit Bachata Lady’s style. Интерактивную программу со зрителями провели бойцы студенческого педагогического отряда «Мечта». На открытой площадке в рамках музыкального батла прозвучали любимые зрителями танцевальные хиты в исполнении лучших диджеев города.

Две экскурсии прошли в зоопарке. Его директор Сергей Писарев лично знакомил посетителей с крупными и мелкими хищниками, а также их детенышами. Настоящий ажиотаж вызвало зрелищное демонстративное кормление. Хищникам как бы самим приходилось добывать пищу. Ольга со своей дочерью Александрой – постоянные гости зоопарка:

— Мы часто приходим сюда, и «Инстаграм» их смотрим. Сегодняшняя экскурсия – очень познавательная. Животные все ухоженные, красивые.

Пока часть горожан наблюдала за поведением обитателей зоопарка, на главной сцене «Лесной сказки» началась концертная программа. Музыка, песни, пляски, задорные конкурсы на призы от партнеров и организаторов. Все скамейки были заняты взрослыми зрителями, а самые маленькие жители города показывали всем свои танцевальные навыки в центре площадки у сцены.

Светлана МОЛОКАНОВА