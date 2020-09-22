В Барнауле в годы войны работали известные артисты страны

Джаз-оркестр Леонида Утёсова, ансамбль песни и пляски под руководством Исаака Дунаевского, Ленинградская филармония и симфонический оркестр под управлением дирижера Мравинского, ансамбль песни и пляски Молдавской ССР «Дойна», творческие вечера известных киноактеров – это лишь малая часть гастрольных выступлений ведущих артистов страны в тыловом городе.

Обаяние Утесова

Джаз-оркестр под руководством Леонида Утёсова в Барнауле был дважды: в январе 1942 и в сентябре 1943 года. Если о первом визите заслуженного артиста РСФСР информация сохранилась лишь в виде программы выступления, о сентябрьском туре известно гораздо больше. Любимый миллионами советских граждан коллектив выступил не только на закрытых площадках Камерного театра и Клуба меланжевого комбината в Барнауле, но побывал в Рубцовске и Бийске.

Новая программа Утёсова «Бей врага» имела огромный успех и на фронтах, и в глубоком тылу. В первой ее части исполнялись старинные солдатские песни. Второе отделение было посвящено совместной борьбе союзников с фашистами, особой популярностью пользовалась сатирическая нелегальная французская песенка «Маршал Петен». Но как бы хорошо ни играл джаз, как бы ни были занимательны остальные номера программы – все отходило на второй план, когда на сцену выходил Леонид Утёсов.

Есть люди, навсегда ставшие лицом своей эпохи. Леонид Утёсов как раз из этой категории. Его жизнь как песня – все ноты использовались в ее написании, все было на его непростом жизненном пути. Природное обаяние, талант, душевная щедрость, неповторимое одесское чувство юмора – он поднимал людям настроение своими песнями и фильмами в самые тяжелые времена.

Из рецензии Гуревича на выступления джаз-оркестра: «…Вот Утёсов под дружный хохот зрителей «выезжает» на бутафорской лошадке, вот проходит в быстром темпе пародийный танец, вот вместо артиста на сцене физиономия тирольского шпика Адольфа Гитлера… В таких номерах легко переступить грань дозволенного и сбиться на пошлость или балаган. Но этого не случается – все остается в рамках подлинного и трудного искусства эстрады. Утёсов многогранен. Мастер улыбчивой шутки, острого словца, он в то же время лирик. Одинаково талантливо исполняет артист и лирическую шутку «Коса», и глубоко волнующего «Мишку-одессита», и сатирические куплеты про незадачливого завоевателя мира. Государственный джаз-оркестр Леонида Утёсова не только родоначальник своеобразного и острого искусства советских театрализованных джазов, но и, несомненно, самый яркий, самый талантливый коллектив среди многочисленных представителей этого жанра. И остается только пожалеть, что его гастроли в Алтайском крае столь кратковременны».

Спасибо от барнаульцев

Знакомство барнаульцев со звездами эстрады, театра и кино стало возможным благодаря деятельности краевого концертно-эстрадного бюро (КЭБ), в котором на начало войны работало всего 20 человек. КЭБ стал организатором гастролей популярного актера Михаила Жарова, ансамбля артистов Ленинградского государственного академического театра имени Пушкина, квартета имени Глазунова и многих других. 22 мая 1944 года КЭБ приказом Комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР было преобразовано в Алтайскую краевую филармонию «за возросшее значение Барнаула как крупного административного и экономического центра и серьезные творческие достижения краевого концертно-эстрадного бюро». И пока одни работали не покладая рук, чтобы привлечь знаменитостей в тыловой город, барнаульцы наслаждались творчеством звезд, делились своими впечатлениями:

«Прекрасная музыка, отличное исполнение, боевая советская тематика – вот чем знаменит Железнодорожный ансамбль песни и пляски под управлением Исаака Дунаевского.

…Оркестр Ленинградской филармонии – старейший в Советском Союзе. Шостакович, Шапорин, Прокофьев, Хачатурян не раз доверяли ему ответственные первые исполнения своих новых произведений. Он сумел завоевать любовь и авторитет среди сибирских слушателей. Встреча барнаульской общественности с лучшим симфоническим коллективом вылилась в выразительную демонстрацию полнокровной и многогранной жизни советского тыла в суровые дни Отечественной войны.

…Многие говорят, что серьезная симфоническая музыка недоступна массам. Это неверно. Даже такое трудное произведение, как Пятая симфония Шостаковича, произвело на нас сильное впечатление – от группы железнодорожников Щербаков.

…Признаться, встреча с киноартистами несколько смущала нас: а вдруг эти люди на эстраде окажутся совсем не такими, какими мы их знаем и любим по экрану? Однако эти опасения оказались напрасными. Одно только появление Константина Сорокина (кинофильмы «Антоша Рыбкин», «Котовский», «Секретарь райкома» и другие. – Прим. авт.) вызывает дружный смех. А когда он начинает разыгрывать свои миниатюрные пьески, хохот в зрительном зале не смолкает».

Театральный бенефис

В годы войны в Барнаул были эвакуированы два театра: в 1941 году – Днепропетровский русский драматический театр имени Горького, прибывший из оккупированной Украины. В 1942 году – Московский государственный камерный театр под руководством Александра Таирова.

Одними из первых в стране барнаульские зрители увидели пьесу Константина Симонова «Русские люди». Паустовский писал в Барнауле и Белокурихе драму «Пока не остановится сердце» специально для Камерного театра, и она тоже дебютировала на сцене в Барнауле в апреле 1943 года. Главная роль писалась специально для Алисы Коонен.

Алтайский краевой драматический театр, вернувшись из двухлетнего пребывания в Бийске, в 1943 году ставит «Нашествие», знаменитую пьесу Леонида Леонова, за которую получил Сталинскую премию. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» висел над сценой и за кулисами Камерного театра.

Из воспоминаний известной актрисы Камерного театра Алисы Коонен: «Достопримечательностью Барнаула был большой парк. Крутой живописный обрыв спускался к самому берегу Оби. При входе в парк посетителей встречал медвежонок, привязанный цепью к большому столбу. Сразу же по приезде, оставив вещи в гостинице, мы побежали в театр. После балхашского клуба – прекрасная сцена, просторный зрительный зал показались нам неслыханной роскошью. Теперь уж можно было думать о серьезной творческой работе!»

Коллектив Днепропетровского театра выпустил в Барнауле двадцать новых спектаклей, за 1942 год их посмотрели 128 700 жителей края. Камерный театр за тот же период дал 273 спектакля, их посетили 176 200 человек.

Редакция благодарит за помощь в подготовке статьи сотрудников Государственного архива Алтайского края.