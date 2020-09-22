«КамАЗ» заглох: «Динамо» удивило болельщиков и сенсационно обыграло лидера

В матче седьмого тура первенства ПФЛ (группа 4) «Динамо» на своем поле обыграло лидера турнира – «КамАЗ» из Набережных Челнов, нанеся ему первое поражение в сезоне.

Лучше не вспоминать

Последнее время «Динамо» если и удивляет, то в основном со знаком минус. Потому от игры с «КамАЗом» болельщики ничего хорошего не ждали. Шутка ли – гости выиграли все шесть матчей первенства, забив в них 23 мяча и пропустив лишь два. Для «Динамо», проигравшего три матча подряд, причем в Челябинске со счетом 0:4, и не забив в них ни разу, «КамАЗ» был примерно тем же, кем «Бавария» для «Барселоны». Кто в теме, поймет.

К тому же у «Динамо» был уже печальный опыт игры с командой из Набережных Челнов в 2008 году в единственном сезоне в ФНЛ. Тогда, конечно, «Динамо» уступило много кому, но именно игры с «КамАЗом» стали символом того печального для нас турнира – 0:7 в гостях и 2:5 дома. Причем на домашнюю игру пригласили тогдашнего губернатора Александра Карлина, который, посмотрев на издевательство над барнаульской командой, больше, кажется, на футболе-то и не был. В общем, бэкграунд был так себе.

Цена вопроса

Именно эта игра стала первой в сезоне, которую «Динамо» могло проводить с болельщиками на трибунах, правда, не более 25 процентов от общей вместимости арены – сейчас это около двух тысяч человек. Но и такая аудитория не собралась, причина тому раннее начало матча – 17.00. Давать стартовый свисток позже не получается, освещение на стадионе работает плохо.

Тех немногочисленных болельщиков, что собрались на трибунах, помимо дезинфекции рук, термометрии, ограничительных ленточек на сидениях, регулирующих социальную дистанцию, ждали еще и подорожавшие билеты – теперь они не 100 рублей, а 200. Стоит ли футбол во второй лиге таких денег, вопрос спорный, но конкретно об этой игре можно сказать точно – стоит.

Глазам не верим

В начале игры болельщики гадали, сколько продержится «Динамо». В том, что победить не удастся, не сомневался никто. Но минуты на табло шли, а «Динамо» держалось. Более того, в какой-то момент стало очевидно, что хозяева играют интереснее. В это трудно поверить, но у «КамАЗа» в первой половине игры от силы можно вспомнить опасный штрафной, а у «Динамо» один только Иван Житников создал пару пусть и не голевых, но весьма неприятных моментов у ворот гостей, а в концовке Максим Ерусланов бил издали, с его плотным ударом справился вратарь.

В общем, счет 0:0 после первого тайма весьма удивил единственного челнинского болельщика на стадионе. Любитель футбола из Татарстана по имени Сергей, занимающийся ремонтом радиоуправляемых моделей, добрался до Барнаула на поезде за 41 час и 15 тысяч рублей – это общая сумма выезда с учетом посещения Новосибирска, где у «КамАЗа» следующая игра. Сергей и баннер с собой привез, и вообще был в первой половине на стадионе самым громким. Что неудивительно, ведь активных барнаульских фанатов на этот раз не было – в основном в нашей группировке ребята до 18 лет, а им из-за коронавирусных правил вход на стадион закрыт. Опытные же товарищи, легендарный Андрон и еще более легендарный Михаил Раппопорт, приехавший в гости в Барнаул, за игрой смотрели тихо.

Ну а Сергей выразил надежду, что в перерыве тренерский штаб челнинцев, в состав которых, кстати, входит экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев, внесут корректировки в игру, сделают замены, и дело попрет.

По высокой траве

Кстати, о заменах. В «Динамо» с первых минут вновь не вышли полузащитник Виктор Липин и нападающий Владимир Завьялов, и так уже второй матч подряд. А ведь казалось, что Завьялову впереди альтернативы нет. Главный тренер «Динамо» Александр Суровцев не считает, что оба игрока выпали из обоймы, по его словам все, кто входит в заявку – игроки основы, рассчитывает он одинаково что на одиннадцать игроков в старте, что на запасных. И в итоге именно запасные во втором тайме сыграли ключевую роль.

Но сначала в дебюте второй сорокапятиминутки в ворота «Динамо» назначили пенальти – Богдан Карюкин сбил вышедшего с ним один на один игрока гостей, за что еще и желтую карточку получил.

К точке подошел Роман Янушковский, пробил слабо, и Карюкин с ударом справился, намертво взяв мяч в правом нижнем углу от себя. Вдохновленное «Динамо» пошло в атаку, прибрало инициативу к рукам, и в середине тайма открыло счет: вышедший на замену Липин первым в штрафной успел на добивание – 1:0.

Нам бы и на этот счет молиться, но вскоре «Динамо» забило во второй раз. Правда, в этом сильно помог защитник гостей, неудачно подставивший ногу под мяч и срезавший его в свои ворота, но нам-то что до их бед. Пусть сколько угодно главный тренер гостей Михаил Белов жалуется на высокую траву и плохой полив. «Тюмени» это не помешало забить в Барнауле дважды, да и «Динамо» на той же высокой траве забило за тайм «КамАЗу» столько же, сколько все его соперники за шесть предыдущих матчей.

Ну а концовка стала настоящим триллером. Особых моментов у «КамАЗа» не было, но в добавленное время в наши ворота снова поставили пенальти – на этот раз за игру рукой кого-то из хозяев. На сей раз гости не промахнулись – 2:1. И после этого перестарался Богдан Карюкин. Мешая сопернику возобновить игру, он выпнул в поле второй мяч, за что получил вторую желтую карточку. Правда, о том, что она у голкипера вторая, арбитр вспомнил не сразу, вернулся к Карюкину и показал ему красную. Замены тренерский штаб провел уже все, поэтому место в воротах пришлось занимать Максиму Ерусланову. Проявить себя ему не удалось – секунд через 15 прозвучал стартовый свисток.

В четверг «Динамо» дома принимает ижевский «Зенит», начало игры в 17.00.