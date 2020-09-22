Как помочь ребенку втянуться в школьные будни

Вот уже и сентябрь на исходе, а многие мальчишки и девчонки до сих пор не могут адаптироваться к школе. Как помочь ребенку в этом сложном вопросе? Рассказывают барнаульские эксперты.

Не забыть про перекус

«Невнимательный, спит на ходу, сосредоточиться не может, ворон во время выполнения домашних заданий ловит», – делятся переживаниями родители барнаульских школьников.

Педагог с 35-летним стажем из лицея № 124 Инна Савинкина преподает детям историю вот уже 34 года. Она убеждена – терпение и труд все перетрут.

— Начало учебного года дается ребятам непросто. Удаленное обучение и каникулы действовали расхолаживающе, а теперь сразу плотное расписание уроков, постоянный контроль знаний со стороны педагогов. Это, разумеется, сложно. Но у ребят, несомненно, все получится. Важно, чтобы родители набрались терпения и помогали на первых порах собирать портфель малышам, тактично контролировали старшеклассников. И при этом действовали с улыбкой и пониманием, – советует Инна Валерьевна.

Среди других рецептов быстрой адаптации – забота о качестве и количестве детского сна, а также полноценный завтрак.

— Если ребенок высыпается, то это залог его хорошего самочувствия. Также важно, чтобы в школу он направлялся хорошо позавтракав, либо прихватив с собой бутерброд или другой перекус. До второй-третьей перемены на голодный желудок не досидишь, ведь сил на переработку информации требуется немало, – рекомендует эксперт.

Понять и простить

Не успел ребенок в школьную жизнь окунуться и вдруг – двойка в дневнике. А может даже две или того больше. Что делать? Браться за ремень?

— От того, какая реакция у родителей будет на эти оценки, зависит, в конечном счете, очень многое. Главное, не становиться на сторону обвинения, – рекомендует клинический психолог Лариса Головина. – Ребенку в этот момент тоже нелегко. Двойку осуждают в школе. Если еще и родные люди, мама и папа, тоже оказались против него… Психологически очень тяжело понимать, что ты не соответствуешь ожиданиям своих родителей. Ты подвел дорогого человека.

Не всегда помощь психолога нужна именно ребенку. Иногда в ней, прежде всего, нуждается родитель. Если взрослый человек испытывает разочарование от того, как его сын начал учебу – это проблема взрослого, с которой ему стоит разобраться на приеме у специалиста.

Лариса Александровна убеждена, что у каждой двойки есть своя причина. В одном случае это невыученный урок, в другом – физические возможности или, точнее, невозможности ребенка.

— Если школьник получает двойку 17 раз подряд, то это уже говорит о том, что он не может соответствовать каким-то выставляемым ему требованиям. И это вполне объяснимо. Сегодня практически нет здоровых детей: высокая вирусная загруженность, много проблем с осанкой, гипоксия, задержки в развитии нервной системы, генетически обусловленные нарушения обмена веществ. Иногда в силу физических обстоятельств ребенок не может быть полностью в учебном процессе. В проблеме необходимо разобраться объективно и давать нагрузки в соответствии с возможностями, – считает Лариса Александровна.

Мать, успокойся!

Спокойная мама – успешный ребенок. Иначе и быть не может. Ведь переживания родителей очень чувствуют дочки-сыночки.

— Правило то же, что и в самолете: сначала обеспечьте кислородом себя, а потом уже ребенка. Так же и с внутренним состоянием – успокойтесь, а затем уже направьте луч внимания на ребенка, – отмечает эксперт. – Если, не придя в собственную стабильность, вы обрушитесь на ребенка, то вам обоим будет крайне сложно. Вы то будете заворачивать гайки, то отпускать процесс, потому что у вас у самого совершенно нет внутреннего ресурса.

Волнующимся, склонным к тревогам мамам психолог рекомендует заняться собственным психологическим состоянием. Лучше всего с помощью специалиста. Или хотя бы напоминать себе время от времени, что кроме уроков в жизни есть много чего еще. Нужно учиться получать радость от простых вещей: сходить в гости, побаловать себя вкусняшками или обновкой. Пусть даже в этот день какие-то уроки останутся невыученными. В конце концов, человек может научиться нести ответственность за свои поступки только встретившись с их последствиями.

Больше активности!

Зарядите ребенка своим примером. Соответствуйте тем поступкам, которые вы требуете от школьника.

— Взрослый задает некий режим дня, – поясняет психолог. – Это вносит стабильность, некую понятную структуру. Если же родитель не готов к этому и сам не придерживается какого-либо режима, тогда не стоит ждать организованности от крохи. Знакомая многим ситуация: ребенок делает уроки и вдруг он завис. Хуже начал улавливать информацию, притормаживает. Родители считают, что надо в этот момент ребенка додавить. Во что бы то ни стало доучить уроки именно сейчас. И тратят много часов в ущерб своему и его здоровью. Это в корне неверно! Видите, что «застрял» – поднимите малыша со стула, дайте ему двигательную активность. Пусть попрыгает, потанцует. Предварительно обозначьте время окончания перерыва. Выплеснул энергию? Садимся дальше за тетрадки. Видите, что продуктивной, эффективной работы хватило на 20 минут – отправляйте ребенка на улицу на двухчасовую прогулку. Когда он вернется, то за короткий срок доделает то, с чем сидел бы раньше несколько часов.

Увеличьте двигательную активность ребенка. Пассивное сидение за компьютером замените на занятия спортом или хотя бы уличные прогулки.

Верьте в своего ребенка, будьте готовы ему помочь, любите его и во время взлетов, и, особенно, в период сложных событий в его судьбе. Вместе вы сумеете преодолеть любые трудности!