Четыре дороги в Затоне открыли после капремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Накануне празднования 150-летия с момента основания Затона микрорайон получил грандиозный подарок: на улицах Лоцманской, Озерной, Водников и в переулке Почтовом провели капитальный ремонт асфальтового покрытия. Теперь общественный транспорт ходит по хорошо знакомым, но новым и комфортным улицам.

Обновление дорог в Затоне началось еще в прошлом году. В 2019-м дорожники отремонтировали краевую трассу до поворота на микрорайон, а нынче взяли на себя обязательства по приведению в надлежащее состояние четырех улиц Затона, по которым осуществляется движение общественного транспорта.

— Это большой подарок от администрации города к 150-летию нашего микрорайона, – рассказывает начальник территориального управления микрорайона Затон Валентина Михайлова. – Дорожные работы здесь не проводились более 30 лет, с момента строительства этих самых дорог.

Из-за большого фронта работ и высокой сложности подрядной компании дали четыре месяца на выполнение комплексного ремонта. Нужно было удалить изношенный слой покрытия, уложить два слоя нового асфальтобетона, установить бордюрный камень, обустроить остановки общественного транспорта и искусственную неровность, отремонтировать тротуар. Но самым сложным этапом в проведении работ, по признанию заместителя руководителя «Автодорстроя» Виктора Райко, стало укрепление основания дорожного полотна после сезонных подтоплений местности. В некоторых местах были настолько слабые грунты, что без предварительного уплотнения просадка нового асфальта могла бы произойти от малейшего перепада температуры, не говоря уж об испытании водой. Сейчас же дорожники дают гарантию, что новые дороги прослужат не один год.

Это же подтверждают и в ИПЦ «Стандарт», который осуществлял лабораторный и инструментальный контроль за проведением ремонта на всех его этапах – от ровности грунта до использованной марки асфальтобетона. Вердикт: дороги соответствуют нормативным требованиям. А значит, подарок для затонцев – нужный, долгожданный и на века – будет радовать их долго.

23,4 млн рублей – общая стоимость ремонта четырех дорог в микрорайоне Затон.