Барнаульцам присудили звания заслуженных работников и почетных граждан Барнаула

В ДК города состоялось торжественное заседание, посвященное 290-летней годовщине Барнаула. В нем приняли участие Губернатор, Председатель Правительства региона Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич, представители депутатского корпуса города и края, Общественной палаты, ветераны труда, передовики производства и другие.

Среди гостей торжества были те, чьи имена уже вошли в историю города. В их числе скульптор Николай Звонков, Почетный гражданин города, автор многих известных барнаульских памятников, но в первую очередь памятника Шукшину.

— Живу в Барнауле с 1952 года и очень люблю этот город. Хочу, чтобы он был еще краше. Я создаю памятники выдающихся людей, которые впоследствии становятся неотъемлемой частью Барнаула, как памятник Шукшину.

Кстати, на груди у скульптора в этот день была медаль с изображением алтайского писателя.

Обращаясь к участникам торжественного собрания, Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко сказал:

— День рождения – это такой праздник, когда мы вспоминаем историю, достижения юбиляра. Многие поколения барнаульцев за почти три века приложили силы для того, чтобы город рос, развивался, процветал, и многое сделали для того, чтобы его в будущем прославить. Барнаул вписал свои золотые страницы в летопись освоения Сибири. В год 75-летия Великой Победы мы вспоминаем, какой вклад внес Барнаул и каким надежным тылом он был для нашей Родины.

В Барнаул со всего края стягиваются таланты и мастера своего дела. Они формируют его промышленную, спортивную и культурную среду. Виктор Томенко вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени Анатолию Лебедеву, заместителю главного конструктора по опытному производству Алтайского завода прецизионных изделий. Игорь Панов, слесарь-электромонтажник ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», удостоен звания «Заслуженный машиностроитель РФ». Надежда Гусева, педагог дополнительного образования Барнаульского городского детско-юношеского центра, удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ». За многолетнюю добросовестную работу прядильщице комбината «Меланжист Алтая» Любови Коваль присвоили звание «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ». «Заслуженным работником транспорта РФ» стал водитель трамвая «Горэлектротранс» Василий Осипов. Тренер Барнаульской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Николай Гладских получил звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Виктор Рыбицкий, учитель лицея № 124, признан «Заслуженным учителем РФ». В свою очередь заместитель главного инженера филиала «Алтайэнерго» Александр Ширяев стал «Заслуженным энергетиком РФ», а Сона Авакян, врач-невролог горбольницы № 8 города Барнаула, получила благодарность Президента РФ.

Председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк и председатель городской Думы Галина Буевич также поздравили горожан с юбилеем и вручили награды. Среди них директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев, профессор кафедры общей хирургии АГМУ Виктор Ганков, директор школы № 89 Ирина Сажаева, заведующая отделением клинической лабораторной диагностики горбольницы № 8 Елена Шалобод и другие.

Звание «Почетный гражданин города Барнаула» в этот день присвоили Нодару Шонии за высокий профессионализм и развитие строительной отрасли города. Также этого звания за значительный вклад в развитие промышленного производства и предпринимательства был удостоен Виктор Герман:

— Я 55 лет живу и работаю в Барнауле. Поэтому считаю его своим родным городом. Надеюсь, что родным он останется для всей моей семьи: для детей, внуков и правнуков.

После торжественной части лучшие коллективы города порадовали гостей вокальными и танцевальными номерами.

38 горожан имеют звание «Почетный гражданин г. Барнаула».