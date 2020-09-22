Барнаульскими соревнованиями сибиряки дали старт Лиге дзюдо

В «Титов-Арене» состоялся финальный этап Сибирского дивизиона Лиги дзюдо. В церемонии открытия приняли участие депутат Госдумы Даниил Бессарабов, председатель АКЗС Александр Романенко, депутаты краевого Законодательного Собрания и БГД. Соревнования придумал и организовал бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо, чемпион мира и Европы, президент краевой федерации дзюдо Иван Нифонтов. Зачем ему это надо и кто стал первым чемпионом Лиги?

Ярко и интересно

О задумке создания новых соревнований Иван Нифонтов публично рассказал больше года назад. Точнее, это даже не соревнования, а целая Лига, объединяющая спортсменов России, а в перспективе и других стран Азии и Европы.

Как говорит сам прославленный дзюдоист, ему просто захотелось улучшить свой вид спорта.

— Турниров много. Но нужны такие, чтобы оставались в памяти у зрителей и участников, чтобы всем было интересно, – говорит Иван.

По задумке Нифонтова, Лига дзюдо объединит всю Россию и будет состоять из нескольких стадий. Сначала пройдут отборочные этапы в федеральных округах, затем финалы, а уже потом лучшие команды встретятся в общероссийском турнире. В этом году схема прошла апробацию на сибирском уровне, в соревнованиях приняли участие спортсмены двух возрастных групп – до 13 и до 15 лет. Правда, в дело тоже вмешался коронавирус. Еще в апреле был запланирован третий этап Сибирской Лиги, а в мае – финал. В итоге все прошлось проводить в сентябре в ускоренном формате за два выходных дня: в субботу у нас состоялся «кемеровский этап», а в воскресенье – финал.

Большая ответственность

Праздник действительно получился. Тут вам и световое шоу, и гимн в живом исполнении, и другие атрибуты. Да даже само оформление зала было на уровне соревнований российского масштаба, причем взрослых – и стол для судей и почетных гостей на возвышении, и отдельные зоны для секундантов, все как положено.

Причем в соревнованиях сделан акцент на командных выступлениях.

— Да, дзюдо – личный вид спорта, но в командных турнирах выше накал страстей, – поясняет Иван Нифонтов. – Болельщики видят целый марафон с непредсказуемым результатом, в котором каждая схватка – решающая.

Сами спортсмены утверждают, что в командном турнире ответственности больше.

— От того, как ты выступишь, зависит результат всей команды, – говорит воспитанник краевой спортшколы Егор Дорофеев. – Тут не расслабишься, потом стыдно будет.

Не удержали

До финала сибирского этапа нынешнего сезона Лиги дзюдо добрались команды краевой спортшколы и новосибирского спортивного центра «Лидер». Это еще одна фишка соревнований – участвуют не сборные субъектов РФ, а именно клубы. Правда, на первых порах организаторы позволяют командам точечно усиливаться однимдвумя «легионерами» из других школ.

В каждой команде по девять человек в соответствии с количеством весовых категорий. По результатам всех схваток и определяется победитель.

Команда краевой СШОР удивила всех на предварительном раунде, выбив из борьбы красноярцев, которые считались фаворитами. И в поединке с новосибирцами поначалу дело спорилось. Егор Дорофеев свою схватку выиграл и вовсе досрочно.

— Я ждал, пока соперник выйдет на меня, подвернулась возможность, провел прием, – рассказал Егор. – Но противники сложные, на сибирском уровне вообще слабых команд нет, тем более в финале.

В какой-то момент хозяева татами повели со счетом 4:3. Для итоговой победы хватило бы одной выигранной схватки. Но соперники сравняли счет, и все решалось в битве тяжеловесов. Барнаулец Максим Притула сопротивлялся Илье Боброву, выстоял первый раунд, но во втором новосибирец провел удержание и принес своей команде итоговую победу.

— Соперник меня развернул, и все, уйти я уже не смог, – рассказал потом Максим Притула.

В октябре 2020 года организаторы планируют провести репетицию всероссийского финала в Сочи, где выступят команды краевой СШОР и новосибирского «Лидера», представители Урала и хозяева-сочинцы. В конце года начнутся отборочные этапы следующего сезона Лиги дзюдо по всей России. Соревнования в территориальных дивизионах пройдут с января по апрель, на май-июнь 2021 года запланирован общероссийский финал.