Участники Национального чемпионата профмастерства отрабатывают свои навыки на самом высокотехнологичном оборудовании

На протяжении многих лет Алтайский политехнический техникум и Алтайский приборостроительный завод «Ротор» эффективно сотрудничают в части организации учебных практик по профессиям металлообработки. В течение последних пяти лет их взаимодействие вышло на новый уровень – они активно развивают в регионе чемпионатное движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

В этом году Алтайский политехнический техникум в дистанционно-очном финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» обеспечивал сразу три соревновательные площадки. На ювелирной под камерами работал Павел Левченко, на токарной – Андрей Рогов, на фрезерной – Виктор Рейзе. Последнему посчастливилось демонстрировать способности на территории Алтайского приборостроительного завода «Ротор». Это единственное в крае предприятие, которое принимало участников финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Остальные площадки функционировали на базе образовательных учреждений.

Без присмотра никак

Мы застали Виктора Рейзе, участника компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», неподвижно стоящим у экрана с ежесекундно изменяющимися цифрами. Рядом за стеклом тугой струей бьет эмульсия. Сбоку сгустками аритмично сыплется металлическая стружка. И все это в непрекращающемся гомоне десятков станков, которому в унисон отзывается головная боль. Специалисты говорят: «Это у вас с непривычки». Виктор с шумом станков свыкся – три месяца он работает на заводе механических прессов оператором ЧПУ.

— Вообще-то я хотел стать инженером, – улыбается парень. – Сразу поступить в вуз не получилось, поэтому подал документы в техникум. Цели получить высшее образование не оставляю. Это у меня впереди. Самое главное – мне всегда хотелось проектировать. По сути, я сейчас этим и занимаюсь – сначала пишу программу на изготовление детали (например, расписываю траекторию движения инструмента), заношу все данные в станок, чтобы он понял, что ему нужно делать и начал работу по моему запросу.

Кажется, зачем наблюдать за происходящим за стеклом, если техника нынче такая самостоятельная? Как поясняет Виктор Рейзе, она, безусловно, соответствуют высокому классу, другую на соревнования такого уровня не выдали бы, но человек-то несовершенен.

— Если я что-то при программировании не заметил, неверно задал данные, инструмент может поломаться, или заготовку выбьет, – детализирует фрезеровщик. – Я должен следить за всем этим, и если увижу, что что-то начинает идти не по плану, быстро скорректировать.

Уровень – мировой

Деталь, которую запросили сделать за четыре часа, не имеет никакого технического предназначения – просто набор геометрических элементов. Вещь по-настоящему сложная, чтобы справиться с ней, опытному фрезеровщику придется постараться, что уж говорить о новичке!

— Задания усложняют с каждым годом – стремятся к мировому уровню и постепенно приближаются к нему, – рассказывает технический администратор площадки Константин Лушков. – Работа заключается в точном выполнении задания по чертежу, для чего используются в том числе точные измерительные приборы. К сожалению, мы даже предположить не можем, как со своей задачей справился Виктор – только издали видели, как он работает, не имели возможности близко рассмотреть деталь. Задание пришло за считанные минуты до начала отсчета рабочего времени. Сориентироваться следовало очень быстро. Но главная сложность, я считаю, в другом: у участника нет подсказок и возможности что-то спросить – все сам. Если наступит ступор, тоже самому придется из него выходить. Виктор отработал ровно, спокойно.

16 дистанционных соперников по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» было у Виктора Рейзе.

Эксперты неоднократно подчеркивали, что в чемпионате участвуют молодые специалисты, которые не просто подают надежды, а еще и обладают хорошей выдержкой. Но даже при наличии силы духа волнение не сдает позиций. Например, Виктор уже по истечении времени и укладки изделия в специальную транспортировочную упаковку не мог его унять.

Руководство завода за парня искренне болело и с не меньшим, чем сам Виктор, трепетом ждет результата.

— Молодых профессионалов такого уровня подготовки мы с радостью готовы принять на работу, – признается генеральный директор АПЗ «Ротор» Максим Коновалов. – К тому же сейчас нам не хватает 26 специалистов – несмотря на сложные экономические условия, в этом году у нас на предприятии увеличился объем работы и по основному направлению изготовления продукции спецназначения, и в части товаров народного потребления.

Этот год для предприятия юбилейный – в пятый раз учебно-производственный участок «Ротора» стал местом тренировок и проведения конкурса. Такой срок доверия заводу подтверждает его особый статус и выступает своеобразной оценкой созданных условий труда.

Сразу к станку

С особой благодарностью о «Роторе» говорит заместитель министра образования Алтайского края Галина Синицына – не каждое предприятие доверит свое высокотехнологичное и эффективное дорогостоящее оборудование молодежи.

— Задача Национального чемпионата – подготовка кадров, которые были бы конкурентоспособны на мировом уровне, значит, отрабатывать профессиональные умения они должны именно на таких станках, уверена Галина Синицына. – Предприятия ждут сотрудников, которых не придется переучивать, кто сразу приступит к работе и начнет производить качественную продукцию.

Кстати, в ноябре начнется наш, региональный, пятый чемпионат профмастерства, к нему уже начинают готовиться. За это время он вырос с 13 компетенций почти до 40. Это дает участникам гораздо больше шансов заявить о себе на всероссийском уровне.

На территории социального партнера АПЗ «Ротор» в период проведения Национального чемпионата пробуют свои силы молодые профессионалы как нашего края, так и регионов-соседей. Более 40 обучающихся из шести организаций среднего профессионального образования прошли испытания на площадках предприятия.