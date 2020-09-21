Штрафной патрон: все о правилах приобретения, ношения и хранения оружия

На старте охотничьего сезона сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии рассказали представителям СМИ, как гражданам не стать фигурантами уголовного дела за незаконное хранение оружия и чем хороша его добровольная сдача.

Опасное наследство

В преддверии охотничьего сезона сотрудники Росгвардии проводили проверки и выявили много фактов неправомерного владения оружием и боеприпасами. Ведь раньше охотничьи ружья свободно продавались в магазинах спорттоваров. Потом владельцы умирали, а дети или внуки забывали о доставшемся им наследстве. Завалявшиеся ружья, патроны могли годами лежать где-нибудь на чердаке. Но контроль за оружием ужесточается каждый год. Сейчас даже один случайно забытый патрон, доставшийся от дедушки, может привести к возбуждению уголовного дела.

— Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда гражданин, отказавшись от владения оружием, реализует его, сдает на утилизацию, а боеприпасы и порох, которые ранее были им приобретены на законных основаниях, оставляет себе, не подозревая, что своими действиями он совершает административное правонарушение или даже преступление, которое предусмотрено ст. 222 УК РФ, – говорит заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Алтайскому краю Игорь Прохоров. – Причина очень простая. После того как гражданин отказывается от оружия, сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения принимают решение об аннулировании разрешительных документов, на основании которых он им владел.

И если за незаконное хранение гладкоствольного ружья можно отделаться административной ответственностью (например, выплатой штрафа), то за хранение пороха, патронов к оружию с нарезным стволом будет уже уголовная ответственность, вплоть до 4 лет реального лишения свободы.

Игорь Прохоров напомнил, что в случае, если гражданин добровольно сдаст оружие, он освобождается от ответственности и даже может получить вознаграждение. Уже 20 лет при поддержке Правительства Алтайского края, Губернатора проводятся мероприятия по возмездной добровольной сдаче населением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

В 2019 году Управление Росгвардии Алтайского края выступило перед Правительством региона с инициативой об увеличении суммы вознаграждения за добровольную сдачу оружия. Инициативу поддержали, и в результате сумму выплат увеличили в 1,5 раза. Теперь, например, за сдачу оружия с нарезным стволом, пригодного для выстрела, можно получить 6,5 тыс. рублей. Разумеется, все выплаты будут сделаны после проведения экспертизы.

Но порой в руки граждан попадают боеприпасы, от которых они сами рады избавиться как можно быстрее и совершенно бесплатно. Буквально на днях в селе Быково Шипуновского района на заднем дворе в кустах пасущиеся свиньи раскопали 30-миллиметровый осколочно-зажигательный артиллерийский снаряд. Обеспокоенный хозяин участка сообщил о находке в полицию. Прибывшие саперы из ОМОНа вывезли ее на полигон и подорвали.

Осенняя охота

Ежегодно в конце августа – начале сентября открывается охотничий сезон. В прошлом году в крае выдали 30 тысяч путевок на охоту, в этом году – более 45 тысяч. Случается, охотники достают из закромов незарегистрированные дедовские ружья.

Для профилактики таких правонарушений сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии совместно со специалистами Минприроды и ОМОНом проводят профилактические рейды. В этом году за 2 дня с момента открытия охоты проверили 1097 человек, выявили 24 нарушения правил охоты и оборота оружия, изъяли из незаконного оборота 10 единиц оружия, в том числе один незаконно хранящийся ствол.

Сотрудники Росгвардии напоминают: если вы решили стать охотником, то для начала следует подать заявление, приложив к нему пакет документов, включая копию паспорта, медицинские заключения, пройти курс обучения. В Барнауле три образовательных учреждения занимаются обучением граждан, пожелавших стать владельцами оружия: «Охранник», «Динамо-Центр» и «Факультет».

В 2020 году жители Алтайского края сдали 29 единиц незаконно хранящегося оружия, в том числе две единицы с нарезным стволом, 24 гладкоствольного и 80 патронов.