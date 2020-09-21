Одна из улиц Барнаула названа именем Петра Гущина, в 1944 году вступившего в смертельную схватку с бандой

В то время, когда десятки тысяч горожан трудились на производстве, своей самоотверженной работой приближая Победу над врагом, находились нелюди, даже в эти годы покушавшиеся на труд, имущество и жизнь мирных граждан. Но на пути преступности вставали солдаты правопорядка.

С началом войны многих сотрудников милиции призвали в армию. Ушедших на фронт заменили те, кто в мирное время по возрасту или состоянию здоровья не был годен к милицейской службе.

Особый фронт

Пётр Гущин родился в Гродненской губернии (современная Республика Беларусь), принимал участие в Первой мировой, а затем в Гражданской войне. Дошел с боями до Барнаула и остался здесь на жительство. В мирное время работал в военном госпитале, магазине, на молочном заводе. К началу войны ему было уже за пятьдесят. В армию его не взяли по состоянию здоровья, но Пётр Ильич не мог оставаться в стороне от бед, с которыми столкнулась страна, и в марте 1942 года поступил на службу в 3-е отделение милиции города Барнаула. Ведь здесь тоже был фронт, только особенный – охранять покой людей и имущество.

Именно Пётр Гущин встал на пути так называемой «Черной кошки» – одной из самых опасных банд военных лет, и отдал свою жизнь, защищая мирных людей.

Даже при кадровом дефиците военных лет барнаульской милиции удалось организовать эффективную систему противодействия преступности. В краевой столице развернули большую постовую сеть по охране порядка. Всего в городе действовали 34 поста милиции.

Налетчики

Летом 1944 года в городе появилась неуловимая банда из 11 человек, которую молва окрестила «Черной кошкой». Шайку возглавлял рецидивист Гаманицын, а среди его подручных было несколько беспризорников, которым не исполнилось и 18 лет. Банда действовала на окраинах, где на темных улицах и в переулках грабила прохожих, отбирала деньги, часы, одежду, ценные вещи, продовольственные карточки. Всего за две недели преступники совершили шесть вооруженных налетов на магазины и квартиры горожан.

Дерзость бандитов поражала. Присмотрев дом, они выбивали оконную раму, через образовавшийся проем с фонарями врывались внутрь, и, размахивая перед носом у полусонных перепуганных хозяев пистолетами, требовали отдать деньги, драгоценности.

В ночь на 24 августа 1944 года недалеко от клуба меланжевого комбината разбойники наткнулись на постового милиционера Кузьму Лунёва, который патрулировал улицы Барнаула. Сотрудник тоже заметил подозрительных людей, но предпринять ничего не успел. Бандиты застрелили его на месте. На следующую ночь в районе маслозавода в поселке Осипенко дерзкие преступники напали на участкового уполномоченного, отобрали у него оружие и скрылись.

На поимку банды бросили весь личный состав 3-го отделения милиции, привлекли сотрудников краевого отдела уголовного розыска. Оперативники опрашивали осведомителей в криминальных кругах, день и ночь барнаульские милиционеры в усиленном режиме патрулировали улицы.

И вот однажды во втором часу ночи, когда город уже спал, тишину в районе Осипенко прорезали выстрелы. Бандиты совершили очередное разбойное нападение. В район немедленно стянули все имеющиеся силы милиции. Было ясно, что где-то там, в темных подворотнях частного сектора, шли с очередного дела неуловимые бандиты. На ул. Красный Текстильщик милиционеры настигли шестерых отморозков. «Стоять! Милиция!» – сотрудники преградили дорогу бандитам. Несмотря на дерзость предыдущих налетов, в этот раз, увидев наставленные на них стволы, разбойники не решились вступить в перестрелку и сдались, хотя имели при себе оружие. Но на свободе оставались как минимум еще трое бандитов.

Выстрелы в ночи

В ночь на 3 сентября дежуривший в поселке Осипенко сержант Пётр Гущин заметил троих подозрительных мужчин. Он сумел передать об этом весть в управление, а сам начал преследование. Когда на место событий прибыла оперативная группа, она не обнаружила ни Гущина, ни преступников. А тем временем бандиты готовились своим обычным способом через окно ворваться в дом к мирно спящим хозяевам. Счет шел на секунды, надо было спасать людей. И Пётр Гущин принял решение в одиночку задержать бандитов. Вынырнув из темноты, милиционер наставил на преступников револьвер: «Руки вверх! Бросай оружие!». Двое бандитов растерялись и послушно подняли руки, но третий неожиданно выхватил пистолет и несколько раз в упор выстрелил в милиционера.

Между тем сыщики оперативной группы во главе с сотрудником отдела уголовного розыска краевого УНКВД Александром Полтавцом прочесывали поселок в поисках разбойников и своего коллеги. Прогремели выстрелы. Быстро сориентировавшись, откуда слышна стрельба, сотрудники поспешили к месту событий, как раз вовремя, чтобы перекрыть бандитам пути отхода. Оказавшись под прицелом, преступники сдались. Впоследствии всех троих приговорили к расстрелу. Милиционеры попытались помочь раненому товарищу, но Пётр Гущин скончался.

Память

29 октября 1965 года исполком Барнаульского Совета депутатов принял решение о переименовании ул. Цветочной в ул. имени Петра Ильича Гущина. 10 ноября того же года, в День милиции, на площади у кинотеатра «Чайка» состоялся митинг.

Присутствовавший на митинге полковник милиции в отставке Александр Полтавец, три года назад вышедший в отставку с должности начальника краевого отдела уголовного розыска, напомнил собравшимся о подвиге сержанта милиции. А учительница 41-й школы Дугарина закончила свое выступление словами: «Спасибо вам, люди в синих шинелях, за вашу преданность Родине и народу, за ваш каждодневный подвиг. Пусть будет вечной память о таких героях-милиционерах, как Пётр Гущин».

Автор благодарит сотрудников музея Культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю и Управление Росгвардии по Алтайскому краю за помощь в подготовке материала.