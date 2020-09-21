Названы победители городской эстафеты родительского подвига

В Барнауле наградили победителей и участников муниципального этапа краевой эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца».

Барнаульские семьи ежегодно принимают участие в эстафете родительского подвига, и лучшие из них отбираются на краевой этап. В 2020 году в числе победителей городского этапа – 10 семей, подавшие заявки по 5 номинациям.

— Семья – это особый мир, который создается любовью, а для поддержания этого мира необходимы и труд, и терпение. Своими резюме вы показали тот самый труд, – обратилась к участникам Ольга Ишутина, председатель комитета по социальной поддержке населения Барнаула. – Все вы знаете, что в условиях непростой эпидемиологической ситуации на федеральном уровне был принят ряд документов, направленных на поддержку семьи. На территории Алтайского края только за текущий период 2020 года более 12 млрд рублей было направлено на меры социальной поддержки, 92 тысячи ребятишек получили выплаты. Эта работа будет продолжена, и она позволит нам помочь каждой семье в городе.

Особенность конкурса этого года – растущий интерес к номинации «Семья – хранитель традиций», сегодня это самая многочисленная категория участников. Лидерами здесь стали две семьи: Кукавские, представившие на конкурс большое семейное древо, и Тутнановы, рассказавшие о традициях своей семьи, самой любимой из которых стало празднование русского и алтайского Нового года – Дылгайак.

В своей любви к Алтаю признается и семья Брит: Сергей и Елена любят путешествовать по родному краю и Горному Алтаю всем многочисленным семейством. У них десять детей: восемь дочерей и двое сыновей.

— Жена у меня домохозяйка, я занимаюсь строительством, дети учатся, ходят в различные творческие кружки. Стараемся жизнь посвятить детям, чтобы они были счастливы, – делится Сергей Брит. – Самое важное – взаимопонимание детей и родителей, дисциплина и трудолюбие. Я сам из многодетной семьи, нас в семье пятеро, и я очень благодарен родителям, что они в свое время привили мне трудолюбие. У всех деток свои обязанности: кто-то отвечает за посуду, кто-то за уборку во дворе, старшие смотрят за малышами.

Первое место в номинации «Многодетная семья» Бриты разделили с Гончаровыми, которые воспитывают 9 детей, 6 из которых – приемные. К слову, многодетная мама Ирина Гончарова к тому же возглавляет клуб замещающих семей Индустриального района «Ласточка».

— Мы приходили волонтерами в детский дом и там встретились с нашим первым ребенком. Когда мы ее впервые увидели, она еще не ходила – у нее ДЦП. Мы поняли, что должны ей помочь, подарить родительскую любовь, – вспоминает Ирина Валерьевна. – Сейчас младший сын пошел в первый класс, это большие хлопоты, поэтому о новом пополнении в семье пока думать некогда.

Все участники эстафеты родительского подвига – активные и творческие, и их дети тоже не отстают: большинство ребят предпочитают спорт, будь то футбол, карате или спортивное ориентирование. Так что здоровый образ жизни – еще один тренд у барнаульских семей.

— Занимаются в «Песнохорках», учатся хореографии, – перечисляет Ирина Гончарова увлечения своих детей. – Старшая дочь учится в университете в Санкт-Петербурге, старший сын служит в рядах Российской армии, до этого 12 лет занимался хоккеем, остальные мальчишки увлекаются футболом.

Все победители городского этапа получили ценные подарки, а их портфолио направлены в Министерство социальной защиты Алтайского края для участия в краевой эстафете «Согрей теплом родительского сердца».

Победителей эстафеты родительского подвига выбрали в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Семья ветерана Великой Отечественной войны».